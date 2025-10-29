Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Cum funcționează sistemul de pensii din România. Ce nu știi despre Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III și IV

ACTUALITATE
Cum funcționează sistemul de pensii din România. Ce nu știi despre Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III și IV
Sistemul de pensii din România, mai complicat decât crezi / foto: Playtech

Sistemul de pensii din România combină o componentă publică, pe bază de redistribuire între generații, cu trei componente private, construite pe contul tău individual. Fiecare pilon are reguli, avantaje și limitări diferite, iar efectul final asupra venitului tău la bătrânețe depinde de modul în care le înțelegi și le folosești în paralel. Dacă te uiți doar la pensia publică, riști să ignori pârghii fiscale și de investiții care pot compensa demografia nefavorabilă și inflația pe termen lung.

Un alt aspect pe care nu îl apreciezi suficient, de obicei, este ordinea în care iei deciziile: contribuția minimă obligatorie nu înlocuiește responsabilitatea ta de a completa activ economiile pentru pensie. Pilonii privați sunt construiți tocmai ca să îți diversifice sursele de venit de la pensionare și să transforme o parte din CAS în active investite, cu potențial de randament, nu doar în beneficii curente pentru sistem.

Pilonul I: cum se calculează și ce îți garantează

Pilonul I este sistemul public administrat de Casa Națională de Pensii Publice, finanțat prin contribuția de asigurări sociale reținută lunar din venitul brut. Pentru salariați, contribuția curentă este standardizată și asigură finanțarea pensiilor în plată, pe principiul solidarității între generații. În practică, banii tăi de azi nu se acumulează într-un cont cu numele tău, ci plătesc pensiile actuale, în timp ce dreptul tău viitor se exprimă în puncte de pensie.

Vezi și:
Diferenţa între Pilonul I şi II de pensii. Tot ce trebuie să ştii şi despre Pilonul III
Vechimea la pensie, verificată online. Toți angajații români ar trebui să știe cum află contribuțiile sociale și perioada pe internet

Calculul se face pe baza stagiului de cotizare și a punctajului, raportat la salariul mediu din perioadele lucrate. Când îndeplinești condițiile de vârstă și stagiu, poți solicita pensie pentru limită de vârstă sau, după caz, pensie anticipată, de invaliditate ori de urmaș. Pilonul I îți oferă protecție socială de bază și acoperă perioade necontributive recunoscute de lege, dar nu îți oferă proprietate directă asupra unor active investite, iar cuantumul depinde de parametri demografici și bugetari.

Pilonul II: contribuții automate și reguli de plată

Pilonul II este pensia privată obligatorie pentru cei care intră timpuriu în piața muncii, fiind finanțată dintr-o parte a contribuției tale CAS. Banii ajung într-un cont individual pe numele tău, administrat de un fond privat reglementat, care îi investește în instrumente financiare diversificate. Ideea centrală este că, de la aceeași contribuție totală, o fracțiune se transformă în activ cu potențial de randament, pe termen lung.

La pensionare, plata se poate face în tranșe pe o perioadă determinată sau, în anumite condiții, parțial și sub formă de sumă unică. În ultimii ani s-au discutat limitări ale retragerii inițiale, cu excepții pentru cazuri medicale severe, tocmai pentru a menține o durată rezonabilă a fluxului de venit. Ca participant, e esențial să urmărești performanța fondului și comisioanele, să citești rapoartele periodice și să înțelegi că volatilitatea pe termen scurt nu anulează avantajul capitalizării pe zeci de ani.

Pilonul III și IV: suplimente flexibile, dar cu discipline diferite

Pilonul III este pensia privată facultativă. Contribuțiile le poți face tu, lunar sau ocazional, ori le poate face angajatorul, ca beneficiu extra-salarial. Există plafoane de deductibilitate care îți pot reduce impozitul pe venit până la o limită anuală, iar contribuțiile suportate de angajator beneficiază, la rândul lor, de tratament fiscal favorabil în aceleași limite. Practic, folosești stimulentele fiscale ca să pui banii la treabă mai eficient decât într-un cont obișnuit.

Pilonul IV este sistemul ocupațional, inițiat de angajator printr-un regulament propriu. Contribuțiile pot fi diferențiate pe funcții, vechime sau salariu, iar tu poți adăuga contribuții proprii, în limita stabilită, cu respectarea unei perioade de vesting. Avantajul major este că transformă politica de beneficii a companiei într-un instrument de economisire pe termen lung, dar trebuie să verifici condițiile de portabilitate dacă îți schimbi locul de muncă și regulile de plată la ieșire.

Fiscalitate, retrageri și ce trebuie să urmărești

Pentru Pilonii II, III și IV, diferența între suma acumulată și contribuțiile nete poate fi impozitată cu 10%, iar în anumite condiții se aplică și contribuția la sănătate peste un prag neimpozabil lunar. Din perspectiva ta, cheia nu este doar nivelul taxelor, ci sincronizarea retragerilor: dacă structurezi plățile în tranșe și rămâi sub plafoanele favorabile, optimizezi netul în buzunar fără să irosești ani de economisire.

Pe durata acumulării, costurile contează la fel de mult ca randamentele. Ar fi bine să compari comisioanele fondurilor, istoricul de performanță pe cicluri de piață complete și politica de risc. Pentru Pilonul III, urmărește fonduri potrivite profilului tău (conservator, echilibrat, dinamic) și ajustează contribuțiile când veniturile îți permit. Pentru Pilonul IV, citește atent regulile interne, mai ales vestingul și opțiunile dacă părăsești compania.

Cum îți alegi mixul pe termen lung

O strategie simplă este să tratezi Pilonul I ca ancoră de protecție, Pilonul II ca nucleu de capitalizare automată și Pilonul III ca accelerator flexibil, cu aporturi suplimentare în anii mai buni. Dacă ai acces la Pilonul IV prin angajator, profită de contribuțiile companiei, pentru că reprezintă bani lăsați pe masă dacă nu participi. În plus, stabilește un obiectiv de venit la pensionare exprimat în lei actuali și lucrează invers: cât trebuie să acumulezi și ce contribuție lunară realistă îți atingi.

Pe măsură ce te apropii de pensionare, reduce expunerea la risc treptat și planifică plățile pe 10–15 ani, astfel încât să netezești impactul fiscal și să te asiguri că venitul lunar este previzibil. Nu te baza pe o singură sursă: combină pensia publică cu tranșe din Pilonul II și fluxuri din Pilonul III sau IV, în funcție de cum ai acumulat, pentru a controla mai bine atât randamentul, cât și taxarea.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului
Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului
România îmbătrânește și se goleşte: peste 110.000 de oameni mai puțin în ultimul an, potrivit INS
România îmbătrânește și se goleşte: peste 110.000 de oameni mai puțin în ultimul an, potrivit INS
Cum ești despăgubit pentru o vacanță proastă în Europa. Condițiile de cazare care îți ajută plângerea
Cum ești despăgubit pentru o vacanță proastă în Europa. Condițiile de cazare care îți ajută plângerea
Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice
Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice
29 octombrie, ziua care a modelat istoria: de la prăbușirea economiei mondiale la nașterea internetului și formarea Turciei moderne
29 octombrie, ziua care a modelat istoria: de la prăbușirea economiei mondiale la nașterea internetului și formarea Turciei moderne
Decizia de la Bruxelles despre schimbarea Codului Rutier – permisul de conducere de la 17 ani și sancțiuni mai dure pentru începători, o parte din modificări
Decizia de la Bruxelles despre schimbarea Codului Rutier – permisul de conducere de la 17 ani și sancțiuni mai dure pentru începători, o parte din modificări
Semafoarele care se fac roșii ca să te oblige să frânezi, introduse în România. Știu să-ți măsoare viteza, ce rol au în trafic
Semafoarele care se fac roșii ca să te oblige să frânezi, introduse în România. Știu să-ți măsoare viteza, ce rol au în trafic
Recalcularea pensiei l-a lăsat pe un român cu 100 de lei în minus. Cum eviți o astfel de situație, procedura și relația cu Casa de Pensii
Recalcularea pensiei l-a lăsat pe un român cu 100 de lei în minus. Cum eviți o astfel de situație, procedura și relația cu Casa de Pensii
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...