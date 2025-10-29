Cum funcționează sistemul de pensii din România. Ce nu știi despre Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III și IV

Sistemul de pensii din România combină o componentă publică, pe bază de redistribuire între generații, cu trei componente private, construite pe contul tău individual. Fiecare pilon are reguli, avantaje și limitări diferite, iar efectul final asupra venitului tău la bătrânețe depinde de modul în care le înțelegi și le folosești în paralel. Dacă te uiți doar la pensia publică, riști să ignori pârghii fiscale și de investiții care pot compensa demografia nefavorabilă și inflația pe termen lung.

Un alt aspect pe care nu îl apreciezi suficient, de obicei, este ordinea în care iei deciziile: contribuția minimă obligatorie nu înlocuiește responsabilitatea ta de a completa activ economiile pentru pensie. Pilonii privați sunt construiți tocmai ca să îți diversifice sursele de venit de la pensionare și să transforme o parte din CAS în active investite, cu potențial de randament, nu doar în beneficii curente pentru sistem.

Pilonul I: cum se calculează și ce îți garantează

Pilonul I este sistemul public administrat de Casa Națională de Pensii Publice, finanțat prin contribuția de asigurări sociale reținută lunar din venitul brut. Pentru salariați, contribuția curentă este standardizată și asigură finanțarea pensiilor în plată, pe principiul solidarității între generații. În practică, banii tăi de azi nu se acumulează într-un cont cu numele tău, ci plătesc pensiile actuale, în timp ce dreptul tău viitor se exprimă în puncte de pensie.

Calculul se face pe baza stagiului de cotizare și a punctajului, raportat la salariul mediu din perioadele lucrate. Când îndeplinești condițiile de vârstă și stagiu, poți solicita pensie pentru limită de vârstă sau, după caz, pensie anticipată, de invaliditate ori de urmaș. Pilonul I îți oferă protecție socială de bază și acoperă perioade necontributive recunoscute de lege, dar nu îți oferă proprietate directă asupra unor active investite, iar cuantumul depinde de parametri demografici și bugetari.

Pilonul II: contribuții automate și reguli de plată

Pilonul II este pensia privată obligatorie pentru cei care intră timpuriu în piața muncii, fiind finanțată dintr-o parte a contribuției tale CAS. Banii ajung într-un cont individual pe numele tău, administrat de un fond privat reglementat, care îi investește în instrumente financiare diversificate. Ideea centrală este că, de la aceeași contribuție totală, o fracțiune se transformă în activ cu potențial de randament, pe termen lung.

La pensionare, plata se poate face în tranșe pe o perioadă determinată sau, în anumite condiții, parțial și sub formă de sumă unică. În ultimii ani s-au discutat limitări ale retragerii inițiale, cu excepții pentru cazuri medicale severe, tocmai pentru a menține o durată rezonabilă a fluxului de venit. Ca participant, e esențial să urmărești performanța fondului și comisioanele, să citești rapoartele periodice și să înțelegi că volatilitatea pe termen scurt nu anulează avantajul capitalizării pe zeci de ani.

Pilonul III și IV: suplimente flexibile, dar cu discipline diferite

Pilonul III este pensia privată facultativă. Contribuțiile le poți face tu, lunar sau ocazional, ori le poate face angajatorul, ca beneficiu extra-salarial. Există plafoane de deductibilitate care îți pot reduce impozitul pe venit până la o limită anuală, iar contribuțiile suportate de angajator beneficiază, la rândul lor, de tratament fiscal favorabil în aceleași limite. Practic, folosești stimulentele fiscale ca să pui banii la treabă mai eficient decât într-un cont obișnuit.

Pilonul IV este sistemul ocupațional, inițiat de angajator printr-un regulament propriu. Contribuțiile pot fi diferențiate pe funcții, vechime sau salariu, iar tu poți adăuga contribuții proprii, în limita stabilită, cu respectarea unei perioade de vesting. Avantajul major este că transformă politica de beneficii a companiei într-un instrument de economisire pe termen lung, dar trebuie să verifici condițiile de portabilitate dacă îți schimbi locul de muncă și regulile de plată la ieșire.

Fiscalitate, retrageri și ce trebuie să urmărești

Pentru Pilonii II, III și IV, diferența între suma acumulată și contribuțiile nete poate fi impozitată cu 10%, iar în anumite condiții se aplică și contribuția la sănătate peste un prag neimpozabil lunar. Din perspectiva ta, cheia nu este doar nivelul taxelor, ci sincronizarea retragerilor: dacă structurezi plățile în tranșe și rămâi sub plafoanele favorabile, optimizezi netul în buzunar fără să irosești ani de economisire.

Pe durata acumulării, costurile contează la fel de mult ca randamentele. Ar fi bine să compari comisioanele fondurilor, istoricul de performanță pe cicluri de piață complete și politica de risc. Pentru Pilonul III, urmărește fonduri potrivite profilului tău (conservator, echilibrat, dinamic) și ajustează contribuțiile când veniturile îți permit. Pentru Pilonul IV, citește atent regulile interne, mai ales vestingul și opțiunile dacă părăsești compania.

Cum îți alegi mixul pe termen lung

O strategie simplă este să tratezi Pilonul I ca ancoră de protecție, Pilonul II ca nucleu de capitalizare automată și Pilonul III ca accelerator flexibil, cu aporturi suplimentare în anii mai buni. Dacă ai acces la Pilonul IV prin angajator, profită de contribuțiile companiei, pentru că reprezintă bani lăsați pe masă dacă nu participi. În plus, stabilește un obiectiv de venit la pensionare exprimat în lei actuali și lucrează invers: cât trebuie să acumulezi și ce contribuție lunară realistă îți atingi.

Pe măsură ce te apropii de pensionare, reduce expunerea la risc treptat și planifică plățile pe 10–15 ani, astfel încât să netezești impactul fiscal și să te asiguri că venitul lunar este previzibil. Nu te baza pe o singură sursă: combină pensia publică cu tranșe din Pilonul II și fluxuri din Pilonul III sau IV, în funcție de cum ai acumulat, pentru a controla mai bine atât randamentul, cât și taxarea.