Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă

Noua lege a pensiilor schimbă modul în care este recompensată vechimea în muncă, iar românii care au avut o carieră lungă sunt printre cei mai avantajați. Dacă până acum numărul mare de ani lucrați nu aducea întotdeauna o diferență semnificativă la pensie, Legea nr. 360/2023, aplicată și în 2026, introduce punctele de stabilitate, un bonus acordat celor care depășesc 25 de ani de stagiu contributiv. Valoarea punctului de referință (VPR) rămâne în 2026 la 81 de lei.
Formula de calcul este simplă: pensia rezultă prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință (VPR), care în anul 2026 este de 81 de lei. Numărul total de puncte include atât punctele contributive obținute din salariile încasate de-a lungul carierei, cât și punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani.
Acest mecanism a fost introdus tocmai pentru a recompensa persoanele care au rămas mai mult timp în activitate și au contribuit o perioadă îndelungată la sistemul public de pensii.
Legea stabilește trei niveluri de puncte de stabilitate:
Astfel, un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere beneficiază de:
În total, acesta primește 16,25 puncte de stabilitate, care se adaugă punctelor realizate din contribuțiile plătite în timpul activității.
Calculul este direct. Cele 16,25 puncte se înmulțesc cu VPR de 81 lei, rezultând: 16,25 × 81 = 1.316,25 lei.
Prin urmare, numai bonusul acordat pentru vechimea de 45 de ani poate adăuga aproximativ 1.317 lei la pensia lunară, după rotunjirea prevăzută de lege. Acest bonus se acordă peste pensia rezultată din punctele contributive acumulate în funcție de salariile pentru care s-au plătit contribuții.
Exemplu de calcul: Să presupunem că un salariat a acumulat, din contribuțiile sale, 55 de puncte contributive în cei 45 de ani de activitate. La acestea se adaugă cele 16,25 puncte de stabilitate, astfel încât numărul total de puncte ajunge la 71,25.
Astfel, pensia estimată va fi: 71,25 × 81 lei = 5.771,25 lei, adică 5.772 lei, după rotunjirea în favoarea pensionarului. Dacă aceeași persoană nu ar beneficia de punctele de stabilitate, pensia ar fi fost de 4.455 lei (55 × 81), ceea ce înseamnă că vechimea suplimentară îi aduce o diferență de aproximativ 1.317 lei în fiecare lună.
Este important de precizat că suma finală diferă de la un pensionar la altul. Punctele de stabilitate sunt identice pentru persoanele cu același stagiu contributiv, însă punctele contributive depind de nivelul salariilor încasate pe parcursul vieții profesionale. Astfel, doi români care au lucrat fiecare câte 45 de ani pot avea pensii diferite dacă unul a avut venituri apropiate de salariul minim, iar celălalt a încasat constant salarii peste media economiei.
Cu toate acestea, noua lege recompensează în mod clar continuitatea în muncă. Pentru cei care aleg să rămână în activitate mult peste pragul de 35 de ani, fiecare an suplimentar aduce încă un punct de stabilitate, ceea ce înseamnă 81 de lei în plus la pensia lunară, la valoarea punctului de referință valabilă în 2026.