Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă

Acest mecanism a fost introdus tocmai pentru a recompensa persoanele care au rămas mai mult timp în activitate și au contribuit o perioadă îndelungată la sistemul public de pensii.

Bonusul pentru cei care au muncit 45 de ani

Legea stabilește trei niveluri de puncte de stabilitate:

0,50 puncte pentru fiecare an cuprins între 25 și 30 de ani de stagiu contributiv;

0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Astfel, un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere beneficiază de:

5 ani × 0,50 puncte = 2,5 puncte;

5 ani × 0,75 puncte = 3,75 puncte;

10 ani × 1 punct = 10 puncte.

În total, acesta primește 16,25 puncte de stabilitate, care se adaugă punctelor realizate din contribuțiile plătite în timpul activității.

Câți bani înseamnă aceste puncte

Calculul este direct. Cele 16,25 puncte se înmulțesc cu VPR de 81 lei, rezultând: 16,25 × 81 = 1.316,25 lei.

Prin urmare, numai bonusul acordat pentru vechimea de 45 de ani poate adăuga aproximativ 1.317 lei la pensia lunară, după rotunjirea prevăzută de lege. Acest bonus se acordă peste pensia rezultată din punctele contributive acumulate în funcție de salariile pentru care s-au plătit contribuții.

Exemplu de calcul: Să presupunem că un salariat a acumulat, din contribuțiile sale, 55 de puncte contributive în cei 45 de ani de activitate. La acestea se adaugă cele 16,25 puncte de stabilitate, astfel încât numărul total de puncte ajunge la 71,25.