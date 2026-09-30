Câți bani intră lunar într-o gospodărie din România. Salariile aduc peste două treimi din veniturile unei familii

Prestațiile sociale au fost a doua sursă majoră de venit, cu o medie de 1.999 de lei lunar pe gospodărie și o pondere de 21,2%. Această categorie include pensiile și alte forme de sprijin social, astfel că valoarea ei nu trebuie interpretată drept suma primită exclusiv din pensii.

Veniturile bănești au totalizat 8.996 de lei lunar, iar cele în natură au fost evaluate la 448 de lei. În această ultimă categorie intră atât produse primite de salariați sau beneficiari ai prestațiilor sociale, cât și produse consumate din resursele proprii ale gospodăriei.

Dacă îți compari bugetul familiei cu aceste valori, reperul este media pe gospodărie, care poate cuprinde veniturile mai multor persoane. Cei 6.682 de lei din salarii nu reprezintă salariul mediu net al unui angajat și nici suma rămasă după plata obligațiilor fiscale.

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Cum diferă veniturile între oraș și sat

În mediul urban, venitul total mediu a fost de 10.496 de lei lunar pe gospodărie, aproximativ de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural. Calculată pe persoană, media urbană a ajuns la 4.676 de lei, iar diferența față de rural a fost mai pronunțată.

Salariile brute și celelalte drepturi salariale au reprezentat 74,2% din veniturile gospodăriilor urbane. În mediul rural, ponderea a fost de 65,2%, cu nouă puncte procentuale mai mică.

La sate, prestațiile sociale au avut o contribuție relativ mai mare, reprezentând 22,4% din veniturile totale. Ponderea veniturilor în natură a fost de 7,6%, de aproximativ 2,5 ori mai mare decât în orașe, unde această componentă are un rol mai redus în bugetul gospodăriilor.