Câți bani intră lunar într-o gospodărie din România. Salariile aduc peste două treimi din veniturile unei familii
Veniturile totale medii ale unei gospodării din România au fost de 9.444 de lei pe lună în primul trimestru din 2026. Salariile brute și celelalte drepturi salariale au reprezentat principala sursă, cu o pondere de 70,8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate de Agerpres. Indicatorul include și venituri în natură, iar componenta salarială este calculată înainte de reținerea taxelor și contribuțiilor.
Din ce se formează veniturile unei gospodării
Salariile brute și celelalte drepturi salariale au însumat, în medie, 6.682 de lei lunar pe gospodărie. Ponderea lor în veniturile totale a crescut față de trimestrul IV din 2025, când era de 68,1%, ceea ce arată o contribuție mai mare a veniturilor salariale în structura bugetelor familiale.
Prestațiile sociale au fost a doua sursă majoră de venit, cu o medie de 1.999 de lei lunar pe gospodărie și o pondere de 21,2%. Această categorie include pensiile și alte forme de sprijin social, astfel că valoarea ei nu trebuie interpretată drept suma primită exclusiv din pensii.
Veniturile bănești au totalizat 8.996 de lei lunar, iar cele în natură au fost evaluate la 448 de lei. În această ultimă categorie intră atât produse primite de salariați sau beneficiari ai prestațiilor sociale, cât și produse consumate din resursele proprii ale gospodăriei.
Dacă îți compari bugetul familiei cu aceste valori, reperul este media pe gospodărie, care poate cuprinde veniturile mai multor persoane. Cei 6.682 de lei din salarii nu reprezintă salariul mediu net al unui angajat și nici suma rămasă după plata obligațiilor fiscale.
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Cum diferă veniturile între oraș și sat
În mediul urban, venitul total mediu a fost de 10.496 de lei lunar pe gospodărie, aproximativ de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural. Calculată pe persoană, media urbană a ajuns la 4.676 de lei, iar diferența față de rural a fost mai pronunțată.
Salariile brute și celelalte drepturi salariale au reprezentat 74,2% din veniturile gospodăriilor urbane. În mediul rural, ponderea a fost de 65,2%, cu nouă puncte procentuale mai mică.
La sate, prestațiile sociale au avut o contribuție relativ mai mare, reprezentând 22,4% din veniturile totale. Ponderea veniturilor în natură a fost de 7,6%, de aproximativ 2,5 ori mai mare decât în orașe, unde această componentă are un rol mai redus în bugetul gospodăriilor.
Cheltuielile au crescut mai repede decât veniturile
Față de primul trimestru din 2025, veniturile totale medii pe gospodărie au crescut cu 3,2%. Cheltuielile au avansat cu 4,5% în același interval, ajungând la 8.015 lei lunar, echivalentul a 84,9% din veniturile totale.
Consumul a însumat 4.644 de lei pe gospodărie, în timp ce impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au totalizat 2.972 de lei. Aceste obligații sunt incluse în cheltuielile raportate de INS, alături de cumpărăturile și serviciile folosite de familie.
Produsele alimentare și băuturile nealcoolice au costat, în medie, 1.456 de lei lunar pe gospodărie. Ele au reprezentat 31,4% din cheltuielile de consum, fiind una dintre principalele destinații ale banilor cheltuiți de familii.
Comparativ cu ultimele trei luni din 2025, atât veniturile totale, cât și cheltuielile pe gospodărie au scăzut. Evoluția față de anul anterior a fost însă diferită, cu majorări pentru ambele categorii, calculate în termeni nominali, fără ajustarea pentru inflație.
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