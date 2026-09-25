Locul din supermarket unde trebuie să te uiți dacă vrei produsele mai ieftine. Cum este influențată alegerea clienților

Una dintre cele mai cunoscute practici este folosirea rafturilor aflate aproximativ la nivelul ochilor pentru produsele pe care retailerii sau producătorii vor să le scoată în evidență.

Motivul este simplu: acestea sunt primele observate și pot fi luate de pe raft fără ca persoana să fie nevoită să se aplece sau să ridice privirea.

De aici apare și o problemă pentru cei care vor să economisească. Dacă un client se uită numai în față, poate vedea două sau trei produse cu prețuri apropiate și poate ajunge la concluzia că nu există alternative semnificativ mai ieftine. În realitate, o variantă mai accesibilă poate fi cu unul sau două rafturi mai jos.

Nivelul ochilor este una dintre cele mai valoroase zone

În retail, zona aflată între nivelul pieptului și cel al ochilor este considerată una dintre cele mai importante pentru vizibilitatea produselor.

Un produs amplasat aici are un avantaj evident: cumpărătorul îl observă imediat. În schimb, pentru a descoperi produsele de pe ultimul raft de jos trebuie să facă un efort suplimentar și, uneori, chiar să se aplece pentru a putea citi prețul sau eticheta.

Poziția pe raft poate face parte inclusiv din negocierile comerciale dintre retaileri și furnizori, tocmai pentru că vizibilitatea mai bună poate influența vânzările.

Asta nu înseamnă că fiecare produs aflat la nivelul ochilor este automat scump sau că fiecare produs de jos este ieftin. Este însă un motiv în plus pentru ca prețurile să fie comparate pe întregul raft, nu doar în zona cea mai vizibilă.