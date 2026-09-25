Locul din supermarket unde trebuie să te uiți dacă vrei produsele mai ieftine. Cum este influențată alegerea clienților
Într-o perioadă în care tot mai mulți români sunt atenți la prețuri și încearcă să reducă valoarea coșului de cumpărături, o diferență de câțiva lei între două produse similare poate conta. Problema este că variantele mai ieftine nu sunt întotdeauna cele pe care le vedem primele. Modul în care sunt organizate rafturile poate face ca mulți cumpărători să treacă pur și simplu pe lângă ele și să rămână cu impresia că toate produsele dintr-o categorie au aproximativ același preț.
Produsele pe care le vezi primele nu sunt neapărat cele mai ieftine
Aranjarea produselor într-un supermarket nu este întâmplătoare. Poziția pe raft, amplasarea anumitor categorii și traseul pe care îl parcurg clienții prin magazin sunt elemente importante în retail și pot influența ceea ce ajunge în coș.
Una dintre cele mai cunoscute practici este folosirea rafturilor aflate aproximativ la nivelul ochilor pentru produsele pe care retailerii sau producătorii vor să le scoată în evidență.
Motivul este simplu: acestea sunt primele observate și pot fi luate de pe raft fără ca persoana să fie nevoită să se aplece sau să ridice privirea.
De aici apare și o problemă pentru cei care vor să economisească. Dacă un client se uită numai în față, poate vedea două sau trei produse cu prețuri apropiate și poate ajunge la concluzia că nu există alternative semnificativ mai ieftine. În realitate, o variantă mai accesibilă poate fi cu unul sau două rafturi mai jos.
Nivelul ochilor este una dintre cele mai valoroase zone
În retail, zona aflată între nivelul pieptului și cel al ochilor este considerată una dintre cele mai importante pentru vizibilitatea produselor.
Un produs amplasat aici are un avantaj evident: cumpărătorul îl observă imediat. În schimb, pentru a descoperi produsele de pe ultimul raft de jos trebuie să facă un efort suplimentar și, uneori, chiar să se aplece pentru a putea citi prețul sau eticheta.
Poziția pe raft poate face parte inclusiv din negocierile comerciale dintre retaileri și furnizori, tocmai pentru că vizibilitatea mai bună poate influența vânzările.
Asta nu înseamnă că fiecare produs aflat la nivelul ochilor este automat scump sau că fiecare produs de jos este ieftin. Este însă un motiv în plus pentru ca prețurile să fie comparate pe întregul raft, nu doar în zona cea mai vizibilă.
De ce poți să nu observi o diferență de câțiva lei
Să luăm un exemplu simplu. Un cumpărător caută un kilogram de orez și vede la nivelul ochilor două variante, una la 13,99 lei și alta la 14,49 lei. Diferența pare nesemnificativă.
Pe raftul inferior poate exista însă un produs comparabil la 9,99 lei. Dacă se uită doar în zona centrală, cumpărătorul va avea impresia că aproximativ 14 lei este prețul obișnuit pentru produsul respectiv. Dacă verifică întregul raft, descoperă o diferență de aproximativ 4 lei.
Repetată la zece produse dintr-un coș de cumpărături, o economie medie de numai 3 lei pentru fiecare produs înseamnă deja 30 de lei la o singură vizită la supermarket.
De aceea, comparația trebuie făcută și în funcție de prețul pe kilogram sau pe litru. Un ambalaj mai ieftin poate conține o cantitate mai mică și nu reprezintă neapărat oferta cea mai avantajoasă.
Și produsele pentru copii sunt poziționate strategic
Aceeași logică poate fi întâlnită și în cazul produselor destinate copiilor, numai că „nivelul ochilor” se mută mai jos. Dulciurile, cerealele cu ambalaje atractive sau alte produse care îi pot interesa pe cei mici sunt deseori amplasate în zone ușor de observat de copii.
Copilul vede produsul, îl recunoaște și îl cere părintelui, iar o achiziție care nu se afla pe lista familiei poate ajunge astfel în coș.
De ce laptele și pâinea sunt deseori mai departe de intrare
Retailerii încearcă, de asemenea, să îi determine pe clienți să parcurgă o suprafață cât mai mare a magazinului. Produsele cumpărate frecvent, precum laptele, pâinea sau ouăle, pot fi amplasate în zone care presupun traversarea mai multor raioane. Pe traseu, cumpărătorul vede promoții, produse sezoniere și articole pe care nu intenționa neapărat să le cumpere.
Capetele de raft sunt și ele spații cu vizibilitate foarte bună. Tocmai de aceea, simplul fapt că un produs este expus acolo nu înseamnă automat că are și cel mai mic preț.
Unde să te uiți dacă vrei să plătești mai puțin
Cea mai simplă regulă este să nu te limitezi la produsele aflate direct în fața ochilor. Verifică rafturile de jos, dar și partea superioară, apoi compară prețul raportat la cantitate.
De exemplu, între un detergent de 2 litri care costă 30 de lei și unul de 2,5 litri care costă 35 de lei, al doilea pare mai scump la prima vedere. Raportat la cantitate, primul costă 15 lei/litru, iar al doilea 14 lei/litru. Produsul cu prețul mai mare la casă este, de fapt, mai ieftin raportat la cantitatea cumpărată. De asemenea, o listă făcută înainte de plecarea la magazin poate ajuta, de asemenea, la limitarea achizițiilor impulsive.
Pentru cumpărător, ideea importantă este că cel mai vizibil produs nu este neapărat și cel mai avantajos. Uneori, pentru a găsi diferența reală de preț, este suficient să privească un raft mai jos.