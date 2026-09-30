INTERVIU EXCLUSIV | Simon Reeve, față în față cu sălbăticia: poveștile din spatele celor mai riscante călătorii ale sale din seria documentară „Wilderness”

Sau să nu se poarte centura de siguranță în timp ce conducem. Sunt lucruri de bază de genul acesta. Dar în acest serial s-au întâmplat două lucruri ridicole și puțin riscante. Unul dintre ele a fost în Papua Noua Guinee. M-am așezat pe un scaun. Era un scaun făcut din bambus pe care îl tăiaserăm și încercasem să îl transform într-un scaun pe care să stau în tabăra noastră. Și s-a prăbușit sub mine, iar una dintre bucățile ascuțite de bambus mi-a străpuns hainele în lateral, ca o suliță. Ar fi fost un accident foarte… jenant. A fost destul de aproape de un dezastru. Celălalt incident a fost în Canada. În mijlocul nopții, stăteam în corturi, într-o zonă izolată. Erau minus 10 grade Celsius. Tocmai filmaserăm aurora boreală pe cer, în toiul nopții, iar eu eram puțin… nu eram chiar în apele mele. Este posibil să fi băut și câteva pahare. Încercam să pun lemne pe focul din cort, iar unul dintre bușteni a căzut din foc. Mușchiul de pe solul cortului meu a luat foc. Și atunci mi-am dat seama că întregul cort putea să ia foc, iar singurul… Asta este o mică mărturisire pe care ți-o fac aici, bine? Îmi pare rău, dar singurul lichid pe care îl aveam la îndemână pentru a stinge focul era o sticlă cu urină, pe care o aveam lângă patul de campanie din cort. A trebuit să o torn peste foc ca să îl sting. Asta înseamnă viața în sălbăticie, bine? Trebuie să te adaptezi situației.

Bineînțeles, în alte călătorii am avut situații în care oamenii au amenințat că îmi vor tăia capul sau că mă vor împușca. Da, am trecut și prin astfel de lucruri. Dar nu în zonele sălbatice, nu atunci când ai de-a face cu natura. Atunci, de obicei, greșelile mele sunt problema. Să construiesc prost un scaun sau să dau foc propriului meu cort, aproape. Acestea sunt două exemple.

Iulia Kelt: Apropo de ceea ce spuneai mai devreme, ce ți-a rămas în minte după timpul petrecut alături de comunitățile indigene de acolo?

Simon Reeve: Când mă gândesc la ceea ce este diferit în general la popoarele indigene și la ceea ce este încă special și unic la ele, în comparație cu oamenii care trăiesc, de exemplu, în Europa, este faptul că popoarele indigene au încă o amprentă foarte mică asupra planetei. Iau de la Mama Natură doar ceea ce au nevoie, nu tot ceea ce își doresc. Așa că trăiesc într-o armonie mult mai mare cu lumea din jurul lor. Trăiesc mai mult în armonie cu comunitatea în care există și din care fac parte. Și cred că, drept rezultat, duc vieți împlinite și, potențial, mult mai fericite. Nu sunt orb la problemele existenței lor. Știi, atunci când cineva se îmbolnăvește sau are probleme cu dinții, poate fi foarte dureros și dificil, fără îndoială. Dar cred că ne pot aminti că a trăi în armonie cu lumea din jurul nostru este o existență mai naturală și mai împlinită decât să trăiești într-o lume de beton și plastic, de exemplu.

Popoarele indigene, de asemenea, împart în general mult mai mult decât oamenii din țările mai bogate. Împărțirea este o parte a culturii și comunității lor. Au o comunitate și o societate în care nimeni nu este prea bogat și nimeni nu este prea sărac, iar această egalitate relativă este una dintre cheile absolute ale fericirii într-o comunitate. Cele mai fericite țări și cei mai fericiți oameni sunt adesea popoare indigene sau, în mod ironic, scandinavii, care au și ei un nivel mai redus de inegalitate. Poate că este ceva ce putem învăța de la ei, din punctul meu de vedere. Și am văzut asta, ai cerut un exemplu. Cred că cel mai bun exemplu al meu vine dintr-o călătorie mai veche pe care am făcut-o în inima junglei din Congo, în centrul Africii. Filmam primul sezon din „Wilderness”. Acesta este al doilea sezon din „Wilderness”, dar în primul am călătorit în inima Congoului. Am stat alături de oameni care trăiesc izolați, în inima Congoului, oameni pe care obișnuiam să îi numim pigmei ai Congoului.

Printre ei, împărțirea era esențială, iar inegalitatea era redusă. Un vânător se întorcea în comunitate cu mâncare pentru ceilalți. Mâncarea era împărțită, iar oamenii care aveau cea mai mare nevoie mâncau primii. Bătrânii și copiii foarte mici mâncau primii. Dar apoi oamenii au început să facă glume pe seama vânătorului. Nu reușeam să înțeleg de ce îl ironizau și râdeau de el. El s-a înroșit de rușine în timp ce oamenii făceau aceste glume, dar, în cele din urmă, mi-am dat seama că spuneau că nu voiau ca acel vânător să înceapă să creadă că era mai bun decât ceilalți. Nu voiau să înceapă să creadă că era special. Aveau nevoie ca toată lumea să se simtă parte din aceeași comunitate și la același nivel. Nu era loc pentru o celebritate în comunitatea lor. Nu era loc pentru un Kardashian printre acești oameni indigeni. Iar drept rezultat, cred că erau mult mai fericiți. Sper că este o mică poveste bună. Generalizez, desigur, când vorbesc despre popoarele indigene, dar cred că ele încă au multe să ne învețe despre existența umană și am fi nebuni să le ignorăm sau să le respingem doar pentru că nu au smartphone-uri și mașini de spălat.

Iulia Kelt: După aceste patru călătorii, s-a schimbat ideea ta despre sălbăticie? Nu știu, s-a schimbat ceva în tine?

Simon Reeve: Cred că da. Cred că s-a schimbat. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că mă liniștește. Chiar și fiind o persoană pesimistă și una care a călătorit într-o măsură absurd de mult în jurul planetei, mă simt liniștit că aceste locuri încă există. Am un fiu de 15 ani. Vreau ca el să trăiască într-o lume frumoasă, bogată în varietate și culoare. Și în viață sălbatică, naturală, autentică. Contează pentru mine. Este important pentru mine să știu că aceste locuri încă există și cred că aceste călătorii m-au ajutat să consolidez această convingere și mi-au arătat regiuni vaste ale planetei în care Mama Natură este încă la conducere.

Și cred că inimile noastre, sufletele noastre, umanitatea noastră au de câștigat din asta. Cine vrea să trăiască pe o planetă în care nu există viață interesantă, în care totul are culoarea bej sau alb? Vrem puțină varietate și culoare în existența noastră umană și pe planeta noastră. Așa că pentru mine este esențial să știu că aceste locuri există și sper ca și alți oameni să simtă la fel.