Profesorii care lipsesc din școlile din România. Disciplinele la care se găsesc cel mai greu cadre didactice

2,8% dintre posturile didactice rămân neocupate în România

Potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat de OCDE pe 29 septembrie, aproximativ 2,8% dintre posturile didactice din învățământul primar și secundar din România rămân neocupate.

Procentul plasează România printre țările cu niveluri relativ ridicate ale posturilor vacante dintre sistemele pentru care există date comparabile. Spre exemplu, Luxemburgul înregistrează 3,6%, Comunitatea Franceză din Belgia 2,3%, în timp ce Franța se află la 0,4%. OCDE avertizează însă că astfel de comparații trebuie interpretate ținând cont de diferențele dintre sistemele de recrutare a profesorilor.

Situația României s-a înrăutățit față de datele prezentate în ediția precedentă a raportului. „Education at a Glance 2025” indica o pondere de 1,9% a posturilor didactice neocupate în România.

Problema nu este neapărat că școlile ajung să ocupe posturile cu persoane fără calificarea completă. OCDE arată că România are o pondere relativ redusă a cadrelor didactice fără calificare completă. Dificultatea este, în multe situații, găsirea unui candidat pentru postul disponibil.

Gimnaziile și liceele găsesc mai greu profesori

Diferența devine și mai evidentă atunci când sunt analizate separat nivelurile de învățământ.

În școala primară, aproximativ 1,5% dintre posturi sunt neocupate. În învățământul secundar, procentul ajunge la 3,3%. România se înscrie astfel în tendința observată de OCDE în mai multe țări: recrutarea profesorilor devine mai dificilă pe măsură ce crește nivelul de specializare necesar pentru predarea unei discipline.

Una dintre explicații este că un profesor de gimnaziu sau liceu trebuie să aibă pregătire într-un domeniu specific. În cazul materiilor pentru care absolvenții au numeroase oportunități profesionale în afara sistemului de educație, școlile ajung să concureze cu alte sectoare pentru aceiași specialiști.