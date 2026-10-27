Ce roboți ar putea ajunge în casele românilor în următorii cinci ani. Ce spun specialiștii
Roboții care tund iarba, curăță locuința sau îi ajută pe vârstnici ar putea deveni tot mai întâlniți în gospodării în următorii ani. În schimb, mașinăriile capabile să gătească, să spele rufe, să facă ordine și să rezolve aproape orice treabă casnică sunt încă departe de utilizarea pe scară largă.
Un sondaj realizat de compania de tehnologie SoftServe în rândul propriei echipe de robotică arată că specialiștii se așteaptă la o dezvoltare treptată, în care roboții concepuți pentru sarcini precise vor ajunge mai repede în locuințe decât asistenții umanoizi polivalenți. Dintre respondenți, 85% estimează că vor trece cel puțin cinci ani până când roboții capabili să îndeplinească activități casnice variate vor deveni obișnuiți.
Grădinăritul și îngrijirea vârstnicilor, printre domeniile cu potențial
Întrebați ce dispozitiv ar putea deveni următorul robot aspirator, 27% dintre specialiști au ales roboții pentru întreținerea grădinii. Aceștia ar putea automatiza activități precum tunderea ierbii, udarea plantelor sau strângerea frunzelor, fără să fie nevoie de intervenția constantă a proprietarului.
Pe piață există deja mașini robotizate de tuns iarba care folosesc sisteme de detectare a obstacolelor asistate de AI. Unele produse pot fi echipate cu accesorii pentru strângerea frunzelor și a resturilor vegetale, iar sistemele modulare pot îndeplini mai multe activități în exterior, inclusiv îndepărtarea zăpezii.
Un robot care să îngrijească singur întreaga grădină ar avea însă nevoie de capacități mult mai avansate. Acesta ar trebui să distingă plantele de buruieni, să manipuleze obiecte fragile și să țină cont de nevoile diferite ale vegetației. Aceste operațiuni sunt dificile pentru roboți, deoarece presupun interacțiunea cu obiecte vii, care nu au forme și comportamente perfect previzibile.
Pe locul al doilea în sondaj s-au situat roboții însoțitori pentru îngrijirea vârstnicilor, aleși de 20% dintre respondenți. Alți 11% au indicat roboții de călcat. Rezultatele sugerează că specialiștii văd oportunități atât în automatizarea treburilor casnice, cât și în tehnologiile care pot oferi sprijin persoanelor care au nevoie de îngrijire.
Ce roboți și-ar dori specialiștii să aibă acasă
Când au fost întrebați ce și-ar cumpăra pentru propria locuință, respondenții au indicat în primul rând un robot pentru curățenie în profunzime, dincolo de aspirarea podelelor. Această variantă a fost aleasă de 31% dintre participanți.
Un asistent casnic general, care să ajute la gătit, la menținerea ordinii și la alte treburi mărunte, a fost preferat de 23% dintre respondenți. Alți 18% și-ar dori un robot capabil să gestioneze integral spălarea rufelor.
Preferințele reflectă interesul pentru dispozitive care rezolvă probleme concrete, fără să necesite intervenții frecvente. Un robot care poate executa în mod fiabil o singură activitate poate fi mai util în viața de zi cu zi decât unul care promite să facă de toate, dar întâmpină dificultăți atunci când mediul se schimbă.
Potrivit celui mai recent raport World Robotics al Federației Internaționale de Robotică, vânzările globale de roboți de servicii destinați consumatorilor au crescut cu 37% în 2025, ajungând la aproape 34,2 milioane de unități.
Lyubomyr Demkiv, directorul grupului de robotică și automatizare din cadrul SoftServe, consideră că adoptarea tehnologiei va avansa în principal prin automatizarea unor activități individuale. Fiabilitatea, siguranța și prețul vor conta mai mult pentru cumpărători decât capacitatea unui robot de a impresiona într-o demonstrație.
Când ar putea apărea roboții care fac aproape orice
În privința roboților polivalenți, estimările specialiștilor sunt mai rezervate. Dintre respondenți, 44% cred că astfel de sisteme vor deveni obișnuite în locuințe în următorii cinci până la zece ani, iar 41% estimează că va fi nevoie de mai mult de un deceniu. Niciun participant nu a indicat un interval mai scurt de doi ani.
Printre tehnologiile considerate încă îndepărtate se numără roboții umanoizi capabili să execute aproape orice activitate, sistemele care pot învăța sarcini fizice noi doar pe baza unei instrucțiuni verbale și roboții care ar putea prelua integral meserii calificate, precum cele de electrician sau operator de mașini-unelte.
Problema principală este versatilitatea. Un robot proiectat să tundă iarba într-o anumită zonă lucrează într-un mediu relativ previzibil. Un asistent casnic universal trebuie să recunoască obiecte diferite, să se adapteze la situații necunoscute, să manipuleze lucruri fragile și să ia decizii fără să pună în pericol persoanele din jur.
Federația Internațională de Robotică indică în continuare provocări legate de manipularea obiectelor, programarea intuitivă, costurile de producție și siguranța roboților umanoizi în condiții reale. Aceste dificultăți explică de ce demonstrațiile tehnologice nu se transformă automat în produse accesibile și ușor de folosit acasă.
Ce cred specialiștii despre impactul roboților asupra vieții de zi cu zi
Sondajul SoftServe arată că specialiștii nu sunt pesimiști în privința evoluției roboticii, chiar dacă nu se așteaptă ca un singur robot să preia în curând toate activitățile casnice. Dintre respondenți, 51% consideră că roboții le vor îmbunătăți într-o anumită măsură viața în următorii cinci ani, iar 20% anticipează o îmbunătățire semnificativă.
Rezultatele trebuie interpretate în contextul cercetării: sondajul a fost realizat în interiorul echipei de robotică a companiei, iar răspunsurile reflectă opiniile participanților, nu ale întregii comunități internaționale de specialiști. Dintre respondenți, 12% erau specialiști juniori, 16% aveau nivel mediu de experiență, 18% erau seniori, iar 15% ocupau poziții de lead, principal sau superioare. Comunicatul nu precizează distribuția completă a tuturor participanților.