Ce roboți ar putea ajunge în casele românilor în următorii cinci ani. Ce spun specialiștii

Grădinăritul și îngrijirea vârstnicilor, printre domeniile cu potențial

Întrebați ce dispozitiv ar putea deveni următorul robot aspirator, 27% dintre specialiști au ales roboții pentru întreținerea grădinii. Aceștia ar putea automatiza activități precum tunderea ierbii, udarea plantelor sau strângerea frunzelor, fără să fie nevoie de intervenția constantă a proprietarului.

Pe piață există deja mașini robotizate de tuns iarba care folosesc sisteme de detectare a obstacolelor asistate de AI. Unele produse pot fi echipate cu accesorii pentru strângerea frunzelor și a resturilor vegetale, iar sistemele modulare pot îndeplini mai multe activități în exterior, inclusiv îndepărtarea zăpezii.

Un robot care să îngrijească singur întreaga grădină ar avea însă nevoie de capacități mult mai avansate. Acesta ar trebui să distingă plantele de buruieni, să manipuleze obiecte fragile și să țină cont de nevoile diferite ale vegetației. Aceste operațiuni sunt dificile pentru roboți, deoarece presupun interacțiunea cu obiecte vii, care nu au forme și comportamente perfect previzibile.

Pe locul al doilea în sondaj s-au situat roboții însoțitori pentru îngrijirea vârstnicilor, aleși de 20% dintre respondenți. Alți 11% au indicat roboții de călcat. Rezultatele sugerează că specialiștii văd oportunități atât în automatizarea treburilor casnice, cât și în tehnologiile care pot oferi sprijin persoanelor care au nevoie de îngrijire.

Ce roboți și-ar dori specialiștii să aibă acasă

Când au fost întrebați ce și-ar cumpăra pentru propria locuință, respondenții au indicat în primul rând un robot pentru curățenie în profunzime, dincolo de aspirarea podelelor. Această variantă a fost aleasă de 31% dintre participanți.

Un asistent casnic general, care să ajute la gătit, la menținerea ordinii și la alte treburi mărunte, a fost preferat de 23% dintre respondenți. Alți 18% și-ar dori un robot capabil să gestioneze integral spălarea rufelor.

Preferințele reflectă interesul pentru dispozitive care rezolvă probleme concrete, fără să necesite intervenții frecvente. Un robot care poate executa în mod fiabil o singură activitate poate fi mai util în viața de zi cu zi decât unul care promite să facă de toate, dar întâmpină dificultăți atunci când mediul se schimbă.