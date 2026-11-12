Ce faci în București în weekendul 20–22 noiembrie 2026. Concerte spectaculoase, festival de gaming, târguri de Crăciun și experiențe pentru toate gusturile

Printre evenimentele importante ale weekendului se numără Bucharest Gaming Week, concertele Horia Brenciu și Carla’s Dreams, Târgul de Turism al României și Whisky Fest. În plus, programul include spectacole pentru copii, expoziții, întâlniri cu artiști și evenimente pentru cei care preferă să descopere ceva nou. Iată ce poți face în București în perioada 20–22 noiembrie, cu datele și locațiile anunțate de organizatori.

Vineri, 20 noiembrie: Carla’s Dreams, jazz cubanez și festivaluri pentru pasionații de experiențe noi

Weekendul începe vineri cu un concert Carla’s Dreams, programat la Hard Rock Cafe București, de la ora 21:30. Formația revine în fața publicului cu repertoriul său recognoscibil, în care piesele romantice se întâlnesc cu ritmuri pop, rock și influențe electronice. Este una dintre opțiunile potrivite pentru o seară în oraș, mai ales dacă preferi concertele organizate într-un spațiu mai apropiat de artiști decât o sală de spectacole de mari dimensiuni.

Tot vineri, de la ora 20:00, Sala Luceafărul găzduiește concertul „Nuit Parisienne à La Havane”, susținut de pianistul cubanez Roberto Fonseca și violoncelistul francez Vincent Ségal. Spectacolul propune o combinație între jazz, muzică de cameră și influențe latino-americane, fiind o alegere interesantă pentru cei care caută o experiență muzicală diferită de concertele pop obișnuite.

În perioada 20–21 noiembrie, Hotel Caro găzduiește și cea de-a opta ediție Whisky Fest România. Festivalul reunește producători, specialiști și pasionați ai băuturilor distilate, cu degustări și experiențe dedicate descoperirii aromelor și tradițiilor din spatele diferitelor sortimente. Evenimentul este destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani, iar biletele au fost anunțate la 100 de lei pentru o zi și 150 de lei pentru ambele zile. Mai multe informații despre ediția actuală sunt disponibile în articolul Playtech dedicat Whisky Fest 2026.

Pentru iubitorii de teatru, vineri, de la ora 19:00, Teatrul Dramaturgilor Români programează spectacolul „Nuntă în cer”. În aceeași zi, Opera Națională București prezintă „Faust”, de la ora 18:00, iar familiile cu copii pot merge la „Mica sirenă”, la Teatrul Ion Creangă, unde este anunțată inclusiv o reprezentație matinală, de la ora 10:00.

Sâmbătă, 21 noiembrie: Bucharest Gaming Week, B.U.G. Mafia și Horia Brenciu

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este Bucharest Gaming Week 2026, care se desfășoară pe 21 și 22 noiembrie, la Romexpo, în Pavilionul B1. Ajuns la ediția aniversară cu numărul zece, festivalul aduce împreună comunitatea pasionaților de jocuri video, creatori de conținut și reprezentanți ai industriei. Programul anunțat include competiții, cosplay, activități interactive și întâlniri cu invitați speciali.

Printre numele prezentate de organizatori se află Christopher Judge, actorul cunoscut pentru interpretarea lui Kratos în seria God of War. Tot la Bucharest Gaming Week, pe 21 noiembrie, este programată finala competiției ASUS de dezvoltare a jocurilor cu inteligență artificială, în care participanții trebuie să realizeze un prototip jucabil în numai 60 de minute. Poți descoperi mai multe în articolul Playtech despre competiția ASUS.

Seara de sâmbătă vine și cu două concerte importante. B.U.G. Mafia ajunge la Sala Polivalentă din București cu turneul „Arta și Precizie”, un eveniment dedicat fanilor hip-hopului românesc. În paralel, Horia Brenciu susține la Sala Palatului, de la ora 19:30, primul dintre cele două spectacole „Fac ce-mi spune inima”, alături de HB Orchestra.

Programul muzical este completat de concertul aniversar „25 de ani de Amadeus”, programat la Sala Radio, de la ora 19:30. Pentru iubitorii de rock alternativ, trupa germană The Notwist cântă în Control Club, de la ora 20:00, în timp ce Hard Rock Cafe găzduiește un concert Vița de Vie Acustic, de la ora 21:30. Astfel, sâmbătă oferă opțiuni atât pentru fanii hip-hopului și rockului, cât și pentru cei care preferă muzica orchestrală sau spectacolele de divertisment.

Duminică, 22 noiembrie: concerte, târguri de călătorii și o zi dedicată relaxării

Duminică, Horia Brenciu revine pe scena Sălii Palatului pentru cea de-a doua reprezentație a spectacolului „Fac ce-mi spune inima”, programată de la ora 19:30. Alături de HB Orchestra, artistul propune o seară în care muzica live se îmbină cu umorul și momentele de interacțiune cu publicul. Dacă nu ai reușit să ajungi la concertul de sâmbătă, reprezentația de duminică este o alternativă.

Tot duminică este ultima zi a Târgului de Turism al României, organizat la Romexpo, în Pavilionul B2, între 19 și 22 noiembrie. Evenimentul reunește agenții de turism, hoteluri, operatori și organizații care promovează destinații din România și din străinătate. Programul din 22 noiembrie este 09:00–16:00, iar biletul de intrare costă 20 de lei. Târgul poate fi o ocazie pentru a descoperi destinații noi și a compara ofertele pentru vacanțele viitoare.

Pentru pasionații de cinema, Cinema Europa găzduiește, între 20 și 22 noiembrie, evenimentul „Gangsters Weekend”, dedicat filmelor cu gangsteri. În același timp, cei care preferă o experiență culturală pot opta pentru o vizită la MARe – Muzeul de Artă Recentă sau pentru un tur ghidat al Palatului Parlamentului, activități care pot transforma o duminică obișnuită într-o ocazie de a redescoperi Bucureștiul.

Dacă preferi o experiență în familie, Bucharest Gaming Week continuă duminică la Romexpo, cu activități și întâlniri dedicate comunității gamerilor. Mai multe informații despre evenimentele importante ale sezonului sunt disponibile și în ghidul Playtech despre evenimentele de gaming din România.

Primele târguri de Crăciun, spectacole pentru copii și activități de familie

Unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru familiile cu copii este deschiderea târgului „Poveste de Crăciun”, organizat de Opera Comică pentru Copii. Evenimentul începe pe 20 noiembrie și continuă până pe 22 decembrie 2026, în Grădina Operei Comice, pe Calea Giulești nr. 16. Spațiul este transformat într-un univers de iarnă, cu lumini festive, colinde, ateliere creative, spectacole și întâlniri cu personaje îndrăgite.

Ediția din acest an aduce și un patinoar acoperit, care permite desfășurarea activităților indiferent de vreme. Programul târgului este vineri, între orele 16:00 și 21:00, iar sâmbătă și duminică, între 10:00 și 21:00. Intrarea în Grădina OCC este gratuită, însă anumite atracții și activități se plătesc separat, prin intermediul Cardului OCC.

Pe lângă târg, Opera Comică pentru Copii programează în acest weekend musicalul „Erus și Valea Iubirii”, dar și „Bubu – Concert de Crăciun”, o experiență destinată celor foarte mici. Spectacolul „Erus și Valea Iubirii” are reprezentații sâmbătă și duminică, de la orele 11:00 și 17:00.

O altă opțiune este Puzzle Muzzeum, o expoziție dedicată puzzle-urilor și lucrărilor realizate din sute sau mii de piese. Aceasta poate fi o alegere pentru familiile care își doresc o activitate de interior, mai ales dacă vremea nu permite petrecerea întregii zile în aer liber.

În concluzie, weekendul 20–22 noiembrie 2026 oferă suficiente alternative pentru o escapadă urbană fără să părăsești Bucureștiul. De la muzica live și cultura pop până la festivaluri, expoziții și primele atracții de Crăciun, Capitala are un program bogat pentru toate vârstele. Pentru o imagine mai amplă a evenimentelor din această lună, poți consulta și calendarul complet al evenimentelor din noiembrie 2026, publicat de Playtech.