Gemini poate edita documente și PDF-uri direct în chat, dar are o limitare importantă
Gemini începe să ofere mai multe instrumente pentru crearea și editarea documentelor, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deschidă separat Google Docs, Sheets sau o aplicație dedicată pentru PDF-uri. După câteva zile de testare, un jurnalist de la Android Police a constatat că funcțiile pot simplifica activitățile de zi cu zi, mai ales atunci când documentele sunt create în ecosistemul Google.
Există însă o limitare importantă: editorul nu poate lucra cu orice fișier adăugat în conversație. Funcțiile de editare sunt disponibile în principal pentru documentele generate de Gemini sau create în Google Workspace, ceea ce înseamnă că aplicația nu poate înlocui încă un editor complet de documente.
Gemini poate crea și modifica PDF-uri fără o aplicație separată
Una dintre cele mai utile funcții ale Gemini este capacitatea de a transforma informații din rapoarte, notițe, imagini sau fragmente de text în documente editabile. În loc să copieze pur și simplu un fișier într-un alt format, AI-ul analizează conținutul și îl reconstruiește într-un format compatibil cu instrumentele Google Workspace, scrie Android Police.
De exemplu, un text poate deveni un document Google Docs, iar un set de date poate fi organizat într-o foaie de calcul sau într-o prezentare. Gemini poate genera și fișiere PDF, pe baza instrucțiunilor primite în conversație.
Noutatea este că aceste documente pot fi acum și modificate direct în chat. După generarea unui fișier, acesta poate fi deschis în conversație, iar modificările pot fi cerute printr-un mesaj obișnuit. Nu mai este necesar ca fiecare ajustare să fie făcută într-o aplicație separată.
Pentru PDF-uri, funcția este disponibilă atât în versiunea web, cât și în aplicația mobilă Gemini. Acest lucru poate fi util atunci când trebuie modificat rapid un document de pe telefon, fără acces la un laptop sau la un program specializat.
Cum poate fi modificat un PDF direct în conversația cu AI-ul
Editorul integrat permite selectarea unor fragmente din document, astfel încât Gemini să primească indicații mai precise despre ce trebuie schimbat. În loc să descrie în detaliu pagina sau paragraful vizat, persoana care lucrează la fișier poate evidenția direct textul respectiv și poate cere rescrierea lui.
Această abordare simplifică editarea documentelor mai lungi, în care identificarea manuală a pasajului poate consuma timp. Gemini poate folosi selecția pentru a înțelege ce parte trebuie ajustată, fără explicații suplimentare foarte lungi.
Există și posibilitatea de a selecta text sau o zonă dintr-un PDF și de a cere generarea unui grafic echivalent. Funcția poate fi utilă atunci când informațiile din document trebuie prezentate într-o formă vizuală mai ușor de urmărit.
Pentru cei care nu au un abonament Adobe și folosesc aplicații gratuite pentru completarea sau semnarea PDF-urilor, noua opțiune ar putea fi o alternativă convenabilă în anumite situații. Totuși, editorul Gemini nu oferă încă libertatea unui program specializat și nici nu acceptă toate tipurile de documente.
Limitarea importantă: Gemini nu poate edita orice PDF sau document extern
Cea mai mare restricție apare atunci când sunt importate fișiere care nu provin din ecosistemul Google. Funcția de editare PDF nu acceptă orice document creat în Adobe Acrobat sau alte programe și nici PDF-uri obținute prin scanarea unor pagini.
Practic, instrumentele de editare funcționează pentru fișiere native generate în conversațiile Gemini sau în Google Workspace. Un document existent, creat în afara acestor servicii, nu poate fi modificat în același mod.
Pe versiunea web, Gemini poate lucra și cu alte formate, inclusiv Docs, Sheets, Slides, fișiere text, cod și Markdown. Totuși, și aici există restricții. Documentele care pot fi previzualizate și modificate sunt, în principal, cele generate sau convertite în interiorul Gemini.
În timpul testelor, exportarea unor fișiere text sau a unor foi de calcul a dus uneori la deschiderea unor linkuri externe către Google Drive sau Docs, în locul unei versiuni care putea fi editată direct în conversație. O soluție este transformarea documentului într-un alt format sau extragerea conținutului, pentru ca Gemini să genereze o copie locală care poate fi modificată în chat.