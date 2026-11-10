Gemini poate edita documente și PDF-uri direct în chat, dar are o limitare importantă

Gemini poate crea și modifica PDF-uri fără o aplicație separată

Una dintre cele mai utile funcții ale Gemini este capacitatea de a transforma informații din rapoarte, notițe, imagini sau fragmente de text în documente editabile. În loc să copieze pur și simplu un fișier într-un alt format, AI-ul analizează conținutul și îl reconstruiește într-un format compatibil cu instrumentele Google Workspace, scrie Android Police.

De exemplu, un text poate deveni un document Google Docs, iar un set de date poate fi organizat într-o foaie de calcul sau într-o prezentare. Gemini poate genera și fișiere PDF, pe baza instrucțiunilor primite în conversație.

Noutatea este că aceste documente pot fi acum și modificate direct în chat. După generarea unui fișier, acesta poate fi deschis în conversație, iar modificările pot fi cerute printr-un mesaj obișnuit. Nu mai este necesar ca fiecare ajustare să fie făcută într-o aplicație separată.

Pentru PDF-uri, funcția este disponibilă atât în versiunea web, cât și în aplicația mobilă Gemini. Acest lucru poate fi util atunci când trebuie modificat rapid un document de pe telefon, fără acces la un laptop sau la un program specializat.

Cum poate fi modificat un PDF direct în conversația cu AI-ul

Editorul integrat permite selectarea unor fragmente din document, astfel încât Gemini să primească indicații mai precise despre ce trebuie schimbat. În loc să descrie în detaliu pagina sau paragraful vizat, persoana care lucrează la fișier poate evidenția direct textul respectiv și poate cere rescrierea lui.

Această abordare simplifică editarea documentelor mai lungi, în care identificarea manuală a pasajului poate consuma timp. Gemini poate folosi selecția pentru a înțelege ce parte trebuie ajustată, fără explicații suplimentare foarte lungi.

Există și posibilitatea de a selecta text sau o zonă dintr-un PDF și de a cere generarea unui grafic echivalent. Funcția poate fi utilă atunci când informațiile din document trebuie prezentate într-o formă vizuală mai ușor de urmărit.