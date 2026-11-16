Băncile pot fi date peste cap și fără hackeri. BCE avertizează asupra dependenței de giganții tech

O problemă la un furnizor poate afecta mai multe bănci

În perioada analizată, de la începutul lui 2025 până în septembrie 2026, acțiunile rău intenționate au reprezentat o parte relativ mică a incidentelor informatice majore raportate de băncile din zona euro. Majoritatea acestor incidente au avut un impact redus, relatează Reuters.

Riscul apare când mai multe bănci folosesc aceiași furnizori, greu de înlocuit rapid. O defecțiune sau un atac asupra unei singure companii poate întrerupe serviciile mai multor clienți ai acesteia. BCE observă că asemenea dependențe se concentrează în jurul câtorva companii mari, adesea din afara UE.

Un exemplu recent al dependenței de servicii informatice comune este pana globală care a blocat Outlook și Teams. Instituții și companii au rămas fără instrumentele obișnuite de comunicare. Microsoft a atribuit incidentul unei probleme de rețea și a exclus un atac cibernetic. Evenimentul este ulterior perioadei acoperite de datele BCE.

AI poate întări protecția, dar poate ajuta și atacatorii

Colaborarea cu marile firme de tehnologie are avantaje: acestea dispun de specialiști și de modele AI avansate pentru protejarea sistemelor. Externalizarea poate îmbunătăți securitatea, însă nu elimină riscurile furnizorului de care ajunge să depindă banca.

Într-un discurs despre stabilitatea financiară, vicepreședintele BCE, Boris Vujčić, avertizează că sistemele AI tot mai autonome pot accelera atacurile și le pot face mai sofisticate. Pentru bănci, folosirea aceleiași tehnologii în apărare implică însă costuri și constrângeri. Supraveghetorii le cer să remedieze mai repede vulnerabilitățile și să își adapteze protecția.

De ce apare și recomandarea de a păstra bani cash

BCE include numerarul printre soluțiile de pregătire pentru întreruperi ale serviciilor. Documentul nu stabilește o sumă universală și nu anunță un blocaj iminent. Recomandarea privește posibilitatea de a face plăți când serviciile digitale nu sunt disponibile.

Pentru instituțiile financiare, protecția presupune și capacitatea de a-și relua rapid activitatea. Comisia Europeană explică că regulamentul DORA urmărește prevenirea incidentelor, limitarea întreruperilor și recuperarea serviciilor. Cadrul include supravegherea furnizorilor de tehnologie importanți pentru sectorul financiar, inclusiv a companiilor care oferă infrastructură cloud.