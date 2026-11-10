Snapseed pregătește setări separate pentru salvarea fotografiilor. Ce opțiuni noi ar putea primi aplicația Google

Snapseed ar putea separa setările pentru export, salvare și editare în lot

În prezent, Snapseed folosește un set comun de opțiuni pentru salvarea imaginilor. Acestea permit alegerea formatului fișierului, ajustarea calității și stabilirea informațiilor Exif care rămân atașate fotografiei.

Noua abordare testată de Google ar împărți aceste opțiuni în trei categorii distincte: Export, Save și Batch Edit. Fiecare ar avea propriile setări, astfel încât modificările făcute pentru o anumită operațiune să nu influențeze automat celelalte moduri de lucru.

Diferența poate fi utilă în situațiile în care fotografiile sunt pregătite pentru scopuri diferite. De exemplu, o imagine exportată pentru distribuire online poate avea nevoie de o anumită calitate și de eliminarea datelor de localizare, în timp ce o fotografie salvată pentru arhivă poate păstra mai multe informații despre modul în care a fost realizată.

Editarea în lot, prin care mai multe fotografii sunt procesate într-o singură operațiune, ar putea avea la rândul ei reguli separate. Astfel, setările alese pentru exportul unei singure imagini nu ar mai trebui să fie neapărat aceleași cu cele folosite pentru un grup întreg de fotografii, scrie Android Authority.

Calitatea imaginii și formatul fișierului vor putea fi configurate separat

Una dintre categoriile de setări vizate de schimbare este cea referitoare la formatul și calitatea fotografiilor. Snapseed permite deja alegerea unor parametri pentru fișierul rezultat, însă aceștia sunt comuni operațiunilor disponibile.

În interfața testată apar secțiuni distincte pentru export, salvare și editare în lot. Fiecare dintre ele poate avea propriile preferințe privind formatul imaginii și nivelul de calitate.

O asemenea organizare ar oferi mai multă flexibilitate celor care folosesc aplicația atât pentru modificări rapide, cât și pentru pregătirea fotografiilor destinate publicării sau păstrării pe termen lung. De exemplu, o imagine poate fi exportată într-un format potrivit pentru distribuire, în timp ce versiunea salvată poate folosi alte setări.