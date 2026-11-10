Snapseed pregătește setări separate pentru salvarea fotografiilor. Ce opțiuni noi ar putea primi aplicația Google
Snapseed ar putea oferi mai mult control asupra modului în care sunt salvate fotografiile, prin setări diferite pentru export, salvare obișnuită și editarea mai multor imagini simultan. Google testează o reorganizare a opțiunilor pentru calitatea fișierelor și păstrarea informațiilor Exif, astfel încât fiecare operațiune să poată avea propriile preferințe.
Funcțiile au fost descoperite în codul aplicației, iar interfața lor a putut fi activată prin analiza versiunii disponibile. Deocamdată, nu există o confirmare că vor ajunge în versiunea publică Snapseed sau o dată estimată pentru lansare.
Snapseed ar putea separa setările pentru export, salvare și editare în lot
În prezent, Snapseed folosește un set comun de opțiuni pentru salvarea imaginilor. Acestea permit alegerea formatului fișierului, ajustarea calității și stabilirea informațiilor Exif care rămân atașate fotografiei.
Noua abordare testată de Google ar împărți aceste opțiuni în trei categorii distincte: Export, Save și Batch Edit. Fiecare ar avea propriile setări, astfel încât modificările făcute pentru o anumită operațiune să nu influențeze automat celelalte moduri de lucru.
Diferența poate fi utilă în situațiile în care fotografiile sunt pregătite pentru scopuri diferite. De exemplu, o imagine exportată pentru distribuire online poate avea nevoie de o anumită calitate și de eliminarea datelor de localizare, în timp ce o fotografie salvată pentru arhivă poate păstra mai multe informații despre modul în care a fost realizată.
Editarea în lot, prin care mai multe fotografii sunt procesate într-o singură operațiune, ar putea avea la rândul ei reguli separate. Astfel, setările alese pentru exportul unei singure imagini nu ar mai trebui să fie neapărat aceleași cu cele folosite pentru un grup întreg de fotografii, scrie Android Authority.
Calitatea imaginii și formatul fișierului vor putea fi configurate separat
Una dintre categoriile de setări vizate de schimbare este cea referitoare la formatul și calitatea fotografiilor. Snapseed permite deja alegerea unor parametri pentru fișierul rezultat, însă aceștia sunt comuni operațiunilor disponibile.
În interfața testată apar secțiuni distincte pentru export, salvare și editare în lot. Fiecare dintre ele poate avea propriile preferințe privind formatul imaginii și nivelul de calitate.
O asemenea organizare ar oferi mai multă flexibilitate celor care folosesc aplicația atât pentru modificări rapide, cât și pentru pregătirea fotografiilor destinate publicării sau păstrării pe termen lung. De exemplu, o imagine poate fi exportată într-un format potrivit pentru distribuire, în timp ce versiunea salvată poate folosi alte setări.
Deocamdată, informațiile disponibile provin din analiza codului aplicației. Prin urmare, nu este sigur că toate opțiunile observate vor fi păstrate în forma actuală atunci când funcția va ajunge, eventual, la public.
Informațiile Exif ar putea avea reguli diferite pentru fiecare operațiune
O altă schimbare importantă vizează datele Exif, informații tehnice atașate fotografiilor digitale. Acestea pot include coordonatele GPS, modelul aparatului foto și setările folosite la realizarea imaginii.
În versiunea actuală Snapseed, aplicația permite păstrarea sau eliminarea anumitor categorii de informații Exif. Datele despre localizare, specificațiile camerei și parametrii fotografierii pot fi gestionate separat.
Google testează acum împărțirea acestor opțiuni în aceleași trei secțiuni dedicate exportului, salvării și editării în lot. Astfel, o fotografie exportată pentru publicare ar putea fi salvată fără coordonate GPS, în timp ce o versiune păstrată în arhiva personală ar putea include informațiile originale.
Controlul asupra datelor Exif este relevant și pentru confidențialitate. Coordonatele GPS pot indica locul în care a fost realizată o fotografie, iar eliminarea lor înainte de distribuire poate împiedica transmiterea accidentală a unor detalii despre locație.
Când ar putea ajunge noile opțiuni în Snapseed
Interfața cu setările separate a fost descoperită printr-o analiză a codului aplicației și activată manual de echipa Android Authority. Imaginile prezentate arată cum ar putea arăta meniurile pentru fiecare dintre cele trei moduri de lucru, atât în cazul formatului și calității, cât și pentru informațiile Exif.
Acest tip de analiză poate indica funcții la care dezvoltatorii lucrează, dar nu garantează că acestea vor fi lansate. Google nu a anunțat un calendar pentru introducerea noilor setări.
Aplicația Snapseed a primit în ultimele luni mai multe actualizări, inclusiv suport pentru LUT-uri personalizate și instrumente mai avansate de ajustare a culorilor. Au fost identificate în cod și alte funcții aflate în dezvoltare, precum instrumente pentru colaje, expunere lungă și acces rapid la camera aplicației.