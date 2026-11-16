Inteligența artificială schimbă chiar și cele mai vechi meserii din lume. Companiile care folosesc AI spun că angajații lucrează mai eficient, fără să-și piardă locurile de muncă

Potrivit unei analize BBC News, două companii din Irlanda de Nord demonstrează cum inteligența artificială poate fi integrată în activități tradiționale, fără să înlocuiască angajații. Managerii acestora consideră că eliminarea sarcinilor repetitive le permite oamenilor să se concentreze asupra activităților creative și deciziilor importante.

De la fabricarea covoarelor la AI folosit zilnic în toate departamentele

Kukoon Rugs, o companie de familie din Newry, comercializează covoare online și prin mari lanțuri de magazine din Marea Britanie și Irlanda. Deși produsul de bază nu s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului, procesele din spatele afacerii trec printr-o transformare tehnologică.

Directorul general Paul Vallely spune că aproape fiecare departament utilizează zilnic inteligența artificială, inclusiv finanțele, marketingul, dezvoltarea produselor și lanțurile de aprovizionare.

Potrivit acestuia, tehnologia a permis companiei să extindă activități care anterior ar fi necesitat resurse mult mai mari. Angajații petrec mai puțin timp cu operațiunile administrative și mai mult timp analizând informații, cercetând piața și dezvoltând idei.

Exemplul reflectă o tendință observată inclusiv în România, unde IMM-urile care adoptă inteligența artificială raportează îmbunătățiri ale productivității.

Vallely consideră că principalul beneficiu nu este eliminarea personalului, ci dispariția celor mai plictisitoare activități de birou. Astfel, angajații pot realiza proiecte care înainte necesitau prea mult timp sau depășeau capacitatea echipei.

„AI nu îți va lua locul de muncă, dar cineva care știe să-l folosească ar putea”

O perspectivă similară vine de la Seating Matters, companie care produce scaune medicale specializate și le exportă inclusiv în Statele Unite și Australia.

Directorul Martin Tierney spune că AI a revoluționat activitățile administrative, în special contabilitatea, finanțele și centralizarea informațiilor provenite din numeroase surse.

Acesta compară impactul tehnologiei cu apariția calculatorului electronic și, ulterior, a programului Excel. Ambele au schimbat modul în care lucrează contabilii, fără să elimine complet profesia.

Mai mult, Tierney afirmă că firma sa are acum mai mulți angajați decât înaintea adoptării AI. Tehnologia le permite să lucreze mai eficient și să gestioneze activități complexe.

Situația contrastează cu avertismentele privind transformarea a aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel global, formulate de Fondul Monetar Internațional.

Oamenii rămân responsabili pentru deciziile importante

În ciuda beneficiilor, reprezentanții Seating Matters recunosc că inteligența artificială are limite. Compania consideră că AI nu oferă întotdeauna rezultate satisfăcătoare în relațiile cu clienții și evită introducerea informațiilor sensibile în instrumentele utilizate.

Datele pacienților și informațiile financiare confidențiale sunt protejate, iar rezultatele generate de AI sunt verificate întotdeauna de oameni.

Această abordare este importantă într-un moment în care tot mai mulți angajați reclamă presiuni și probleme asociate folosirii AI la serviciu.

Exemplele celor două companii sugerează că transformarea digitală nu presupune obligatoriu dispariția meseriilor tradiționale. AI poate deveni un instrument care completează experiența umană, simplifică procesele și permite dezvoltarea afacerilor, cu condiția ca oamenii să păstreze controlul asupra deciziilor.