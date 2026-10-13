Ce reprezintă cifrele de pe anvelope. Diferența dintre 60 și 98 pe care orice șofer ar trebui să o știe

Indicele 98 nu înseamnă nici 98 de kilograme, nici 980 de kilograme. Potrivit tabelului standard al indicilor de sarcină, 98 corespunde unei greutăți maxime de 750 kg pentru o singură anvelopă.

Teoretic, patru anvelope cu indice 98 pot susține împreună 3.000 kg, însă acest calcul simplificat nu trebuie folosit pentru a decide ce anvelope sunt potrivite pentru mașină. Șoferul trebuie să respecte specificațiile stabilite pentru vehicul, deoarece contează inclusiv distribuția sarcinii pe punți.

Ce reprezintă 60 în 225/60 R17

Cifra 60 din același exemplu are cu totul altă semnificație. Ea reprezintă raportul de aspect al anvelopei, adică înălțimea flancului exprimată ca procent din lățimea anvelopei. În cazul dimensiunii 225/60 R17, anvelopa are o lățime nominală de 225 mm, iar înălțimea flancului reprezintă 60% din această valoare.

Un calcul simplu înseamnă 225 × 60%, rezultând un flanc de aproximativ 135 mm. Litera R arată construcția radială, iar 17 reprezintă diametrul jantei, exprimat în inci.

Prin urmare, cifra 60 întâlnită aici nu trebuie confundată cu un indice de sarcină 60. Poziția cifrei în inscripție este esențială pentru interpretarea ei.

Dar dacă pe anvelopă apare indicele 75?

Indicele de sarcină poate avea numeroase valori, iar fiecăreia îi corespunde o anumită greutate maximă. De exemplu, indicele 75 corespunde unei sarcini de 387 kg pe anvelopă, în timp ce indicele 60 corespunde unei sarcini de 250 kg. Indicele 98, întâlnit la multe anvelope pentru autoturisme, înseamnă 750 kg.

Acesta este motivul pentru care simpla cifră trebuie interpretată în funcție de locul în care apare pe anvelopă.