Euro 7 dincolo de evacuare: cum ajung frânele, anvelopele și bateria în centrul noilor reguli?

Praful de frână intră în test chiar și când mașina nu are evacuare

Dacă ai trecut vreodată cu degetul peste o jantă nespălată, ai văzut cât de ușor se adună depunerile. Frâna este una dintre surse. Când plăcuțele sunt apăsate pe disc, o parte din materialul uzat se desprinde și poate ajunge în aer. Euro 7 limitează masa particulelor PM10 provenite din frânare, raportată la kilometru și la vehicul, într-un ciclu standardizat. PM10 desemnează particule cu diametrul aerodinamic de până la aproximativ 10 micrometri. Depunerea pe care o vezi pe jantă nu îți spune, de una singură, cât din materialul pierdut a ajuns să plutească în aer.

În prima etapă, până la 31 decembrie 2029, limita este de 3 mg/km pentru autoturismele complet electrice și de 7 mg/km pentru autoturismele cu motor termic, hibride și hibride cu încărcare la priză. Aceleași valori se aplică și utilitarelor ușoare din clasele mai mici, în timp ce pentru N1 clasa III pragurile sunt de 5 mg/km la electrice și 11 mg/km la celelalte tipuri de propulsie prevăzute în tabel. Sunt valori de omologare. Nu reprezintă o măsurătoare a fiecărei opriri pe care o faci în trafic.

Testul nu se face plimbând o mașină prin oraș și încercând să separi, din praful de pe stradă, ce a ieșit de la frâne. Metoda armonizată folosește un banc pe care sistemul de frânare trece printr-o succesiune de decelerări, iar particulele sunt colectate din aerul care trece prin incinta de testare. Ideea este ca două rezultate să poată fi comparate fără ca ploaia, asfaltul sau lucrările de pe traseu să schimbe măsurătoarea.

Diferența dintre limite are legătură cu frânarea regenerativă. În multe decelerări, motorul electric poate încetini mașina și trimite o parte din energie înapoi în baterie, reducând intervenția discurilor și a plăcuțelor. Frânele mecanice rămân însă necesare. Dacă bateria este rece sau aproape plină și mașina limitează recuperarea, ori dacă e nevoie de frânare puternică, rolul lor poate crește. Pentru constructor, miza ține de felul în care lucrează împreună sistemele și de materialele pe care le alege pentru frâne. O plăcuță care produce mai puține particule trebuie în continuare să oprească mașina cum te aștepți, inclusiv atunci când cobori cu portbagajul plin pe un drum de munte.

Anvelopele lasă material pe drum, iar uzura va conta la omologare

La anvelope, imaginea utilă e mult mai simplă decât orice grafic. Compară un cauciuc nou cu același model după câteva sezoane și vezi cât material a dispărut din profil. O parte din ceea ce se desprinde poate ajunge în aer, iar o altă parte rămâne pe carosabil sau este transportată de apa de ploaie. Reglementarea abraziunii urmărește materialul pierdut în condiții standardizate. Aici nu se măsoară același lucru ca la frâne: cantitatea de material pierdută de anvelopă nu este, pur și simplu, o cifră pentru particulele PM10 din aer.

Pentru anvelopele C1, categoria care cuprinde în principal pneurile de autoturisme, calendarul UE începe la 1 iulie 2028 pentru omologarea noilor tipuri. De la 1 iulie 2030 intră în joc restricțiile privind introducerea pe piață a anvelopelor C1 neconforme și înmatricularea vehiculelor noi echipate cu ele, cu o perioadă de tranziție până la 30 iunie 2032 pentru anvelopele neconforme deja introduse pe piață. Clasele C2 și C3, folosite în general pe utilitare și vehicule grele, urmează mai târziu. În paralel, la nivel ONU, forul tehnic WP.29 a aprobat în iunie 2026 textul pentru Regulamentul ONU nr. 186, dedicat abraziunii anvelopelor C1 vizate. Acesta a fost notificat ulterior părților la acord și urmează propria procedură de intrare în vigoare. Calendarul european nu te obligă să schimbi setul pe care îl ai deja pe mașină.

E tentant să pui uzura fie pe seama greutății, fie pe seama cuplului instantaneu al unei electrice. Pe același automobil, însă, poți obține rezultate foarte diferite dacă presiunea este greșită, geometria a ieșit din parametri sau faci zilnic plecări și frânări bruște. Iar dacă îți cumperi anvelope, o pierdere mai mică de material e doar una dintre calitățile pe care le cauți. Aderența pe ud, comportamentul iarna și compatibilitatea cu mașina rămân decisive. N-ar fi un câștig pentru tine să schimbi mai rar cauciucurile dacă ai face-o cu prețul unei frânări mai slabe în ploaie.