Euro 7 dincolo de evacuare: cum ajung frânele, anvelopele și bateria în centrul noilor reguli?
Poți să stai lângă o mașină electrică la semafor și să nu ai de unde să simți mirosul gazelor de evacuare. Când se face verde, însă, cauciucul lucrează pe același asfalt pe care rulează și o mașină pe benzină, iar la următoarea oprire, dacă intervin frânele mecanice, între plăcuțe și disc se produce același tip de frecare. Niciuna dintre aceste urme nu se vede la fel de ușor ca fumul. Tocmai de aceea, ideea familiară că norma Euro îți spune doar ce iese prin țeava de eșapament nu mai ajunge ca să înțelegi ce se schimbă.
Euro 7 păstrează controlul emisiilor de la evacuare, dar aduce în omologare particulele de la frâne și abraziunea anvelopelor. Tot aici apar și praguri pentru câtă energie trebuie să mai poată stoca bateria de tracțiune după ani de utilizare. Sunt trei lucruri diferite, cu termene și metode diferite, pe care le vei întâlni în situații cât se poate de banale: când alegi o mașină nouă, când schimbi un set de anvelope sau când încerci să afli ce autonomie mai are o electrică la mâna a doua.
Praful de frână intră în test chiar și când mașina nu are evacuare
Dacă ai trecut vreodată cu degetul peste o jantă nespălată, ai văzut cât de ușor se adună depunerile. Frâna este una dintre surse. Când plăcuțele sunt apăsate pe disc, o parte din materialul uzat se desprinde și poate ajunge în aer. Euro 7 limitează masa particulelor PM10 provenite din frânare, raportată la kilometru și la vehicul, într-un ciclu standardizat. PM10 desemnează particule cu diametrul aerodinamic de până la aproximativ 10 micrometri. Depunerea pe care o vezi pe jantă nu îți spune, de una singură, cât din materialul pierdut a ajuns să plutească în aer.
În prima etapă, până la 31 decembrie 2029, limita este de 3 mg/km pentru autoturismele complet electrice și de 7 mg/km pentru autoturismele cu motor termic, hibride și hibride cu încărcare la priză. Aceleași valori se aplică și utilitarelor ușoare din clasele mai mici, în timp ce pentru N1 clasa III pragurile sunt de 5 mg/km la electrice și 11 mg/km la celelalte tipuri de propulsie prevăzute în tabel. Sunt valori de omologare. Nu reprezintă o măsurătoare a fiecărei opriri pe care o faci în trafic.
Testul nu se face plimbând o mașină prin oraș și încercând să separi, din praful de pe stradă, ce a ieșit de la frâne. Metoda armonizată folosește un banc pe care sistemul de frânare trece printr-o succesiune de decelerări, iar particulele sunt colectate din aerul care trece prin incinta de testare. Ideea este ca două rezultate să poată fi comparate fără ca ploaia, asfaltul sau lucrările de pe traseu să schimbe măsurătoarea.
Diferența dintre limite are legătură cu frânarea regenerativă. În multe decelerări, motorul electric poate încetini mașina și trimite o parte din energie înapoi în baterie, reducând intervenția discurilor și a plăcuțelor. Frânele mecanice rămân însă necesare. Dacă bateria este rece sau aproape plină și mașina limitează recuperarea, ori dacă e nevoie de frânare puternică, rolul lor poate crește. Pentru constructor, miza ține de felul în care lucrează împreună sistemele și de materialele pe care le alege pentru frâne. O plăcuță care produce mai puține particule trebuie în continuare să oprească mașina cum te aștepți, inclusiv atunci când cobori cu portbagajul plin pe un drum de munte.
Anvelopele lasă material pe drum, iar uzura va conta la omologare
La anvelope, imaginea utilă e mult mai simplă decât orice grafic. Compară un cauciuc nou cu același model după câteva sezoane și vezi cât material a dispărut din profil. O parte din ceea ce se desprinde poate ajunge în aer, iar o altă parte rămâne pe carosabil sau este transportată de apa de ploaie. Reglementarea abraziunii urmărește materialul pierdut în condiții standardizate. Aici nu se măsoară același lucru ca la frâne: cantitatea de material pierdută de anvelopă nu este, pur și simplu, o cifră pentru particulele PM10 din aer.
Pentru anvelopele C1, categoria care cuprinde în principal pneurile de autoturisme, calendarul UE începe la 1 iulie 2028 pentru omologarea noilor tipuri. De la 1 iulie 2030 intră în joc restricțiile privind introducerea pe piață a anvelopelor C1 neconforme și înmatricularea vehiculelor noi echipate cu ele, cu o perioadă de tranziție până la 30 iunie 2032 pentru anvelopele neconforme deja introduse pe piață. Clasele C2 și C3, folosite în general pe utilitare și vehicule grele, urmează mai târziu. În paralel, la nivel ONU, forul tehnic WP.29 a aprobat în iunie 2026 textul pentru Regulamentul ONU nr. 186, dedicat abraziunii anvelopelor C1 vizate. Acesta a fost notificat ulterior părților la acord și urmează propria procedură de intrare în vigoare. Calendarul european nu te obligă să schimbi setul pe care îl ai deja pe mașină.
E tentant să pui uzura fie pe seama greutății, fie pe seama cuplului instantaneu al unei electrice. Pe același automobil, însă, poți obține rezultate foarte diferite dacă presiunea este greșită, geometria a ieșit din parametri sau faci zilnic plecări și frânări bruște. Iar dacă îți cumperi anvelope, o pierdere mai mică de material e doar una dintre calitățile pe care le cauți. Aderența pe ud, comportamentul iarna și compatibilitatea cu mașina rămân decisive. N-ar fi un câștig pentru tine să schimbi mai rar cauciucurile dacă ai face-o cu prețul unei frânări mai slabe în ploaie.
Bateria primește un prag de durabilitate, nu o promisiune de autonomie
Pentru un cumpărător de mașină electrică, întrebarea importantă vine adesea mult după livrare: cât din bateria pentru care am plătit mai pot folosi? În cazul autoturismelor complet electrice și al hibridelor plug-in vizate, Euro 7 cere păstrarea a cel puțin 80% din energia certificată a bateriei până la 5 ani sau 100.000 km, în funcție de pragul atins primul. Pentru etapa următoare, minimul este 72%, până la 8 ani sau 160.000 km, din nou în funcție de ce vine mai întâi. Pentru utilitarele ușoare electrice și plug-in, valorile sunt de 75% și 67% la aceleași repere de timp și kilometraj.
Concret, dacă energia certificată a unui acumulator este de 60 kWh, 80% înseamnă 48 kWh, iar 72% înseamnă 43,2 kWh. Pe bord s-ar putea să vezi încă 100% după ce ai încărcat mașina. Acel procent îți spune cât de plină este bateria la capacitatea ei actuală. Nu îți spune cât mai poate stoca față de început și nici câți kilometri vei face într-o dimineață de iarnă pe autostradă. Pentru asta contează și consumul, de la viteza de deplasare până la energia folosită pentru încălzire.
Aici apare distincția care merită ținută minte când te uiți la un anunț second-hand. Pragul Euro 7 este o cerință de conformitate; garanția comercială are propriile condiții, termene și remedii. Nu aș judeca o baterie după o captură cu autonomia de pe bord, nici după simplul fapt că mașina a fost omologată Euro 7. Cere un raport care arată starea de sănătate a bateriei și verifică separat ce acoperire mai este valabilă. Regulamentul prevede acces la informații despre starea bateriei prin sistemele de la bord și introduce un pașaport de mediu al vehiculului. Datele de omologare din acel pașaport și starea actuală a exemplarului pe care îl cumperi răspund însă la întrebări diferite.
Ce se schimbă pentru șoferii din România și de când
Pentru autoturisme și utilitare ușoare, prima dată importantă este 29 noiembrie 2026, când începe aplicarea Euro 7 la omologarea tipurilor noi. Următoarea este 29 noiembrie 2027, când, ca regulă generală, cerințele se aplică și vehiculelor noi din aceste categorii la înmatriculare, vânzare sau punere în circulație. Diferența se vede cel mai ușor la dealer: un exemplar nou dintr-un tip deja omologat poate continua să fie oferit în perioada de tranziție, chiar dacă o generație nouă, care intră acum la omologare, are alte cerințe de îndeplinit. În cazul categoriilor grele, datele generale sunt 29 mai 2028 pentru tipurile noi și 29 mai 2029 pentru vehiculele noi. Există derogări specifice, inclusiv termene distincte pentru constructorii de volum mic.
Dacă ai azi o mașină Euro 5 sau Euro 6, regulamentul nu îi schimbă retroactiv norma și nu îți impune s-o modifici ca să devină Euro 7. Nici schimbarea anvelopelor pentru iarnă nu devine peste noapte o chestiune de omologare a mașinii după noua normă. Dacă ești pe punctul de a semna pentru o mașină nouă, în schimb, uită-te la certificatul de conformitate al versiunii pe care o comanzi și cere confirmarea normei de omologare. Anul de fabricație, singur, poate spune mai puțin decât crezi, mai ales când două generații se vând în paralel.
Pentru autoturisme și utilitare ușoare, Euro 7 păstrează, în linii mari, limitele de la evacuare din Euro 6, în timp ce la vehiculele grele înăsprește regulile pentru mai mulți poluanți. Și încă o distincție utilă: norma Euro 7 și obiectivele europene de CO₂ pentru flotele de vehicule noi sunt instrumente distincte. Faptul că o electrică nu are emisii la evacuare nu scoate din discuție praful de frână sau uzura anvelopelor.
Pe mine mă interesează mai ales ce devine vizibil după ce mașina și-a pierdut mirosul de nou. O frână pe care o folosești la fiecare drum, o anvelopă pe care o tocești în câțiva ani și o baterie care ar trebui să-ți rămână utilă mult după primul proprietar ajung să conteze din faza de proiectare. Euro 7 nu elimină uzura. Îi cere însă constructorului să arate, înainte să-ți vândă mașina, cât de bine o ține sub control și ce ar trebui să mai poată face mașina după ce a ieșit de mult din showroom.