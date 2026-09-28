Anvelope uzate în formă de dinți de fierăstrău: geometrie, amortizoare sau lipsa rotației periodice

Geometria roților este unul dintre primii suspecți

O valoare incorectă a convergenței poate face ca anvelopa să fie trasă permanent foarte ușor lateral în timp ce rulează. Blocurile benzii de rulare intră în contact cu asfaltul, se deformează și apoi sunt frecate neuniform la ieșirea din zona de contact. După mii de kilometri, diferența dintre muchiile aceluiași bloc poate deveni suficient de mare încât să fie simțită cu mâna.

În cazul unei uzuri pronunțate, verifică geometria completă a punților, nu doar poziția volanului. O mașină poate merge aparent drept și poate avea totuși valori nepotrivite ale convergenței. În plus, o lovitură într-o groapă, contactul puternic cu o bordură sau înlocuirea unor componente ale suspensiei pot modifica geometria fără să apară imediat simptome evidente.

Și amortizoarele pot contribui la problemă. Rolul lor este să controleze oscilația arcurilor și să mențină roata cât mai constant pe asfalt. Dacă amortizorul este uzat, roata poate pierde și recâștiga succesiv presiunea asupra carosabilului, iar anvelopa nu se mai uzează uniform. În cazurile severe poate apărea o uzură în pete sau „cupe”, diferită de uzura clasică în dinți de fierăstrău, însă cele două fenomene se pot suprapune.

Merită verificate în același timp bucșele, articulațiile și rulmenții, deoarece un joc mecanic poate permite modificarea poziției roții în timpul mersului. O geometrie măsurată corect cu mașina pe stand nu garantează că roata păstrează aceeași poziție atunci când suspensia este încărcată dinamic.

De ce rotația periodică a anvelopelor poate face diferența

Anvelopele montate pe punți diferite nu lucrează în aceleași condiții. Roțile directoare sunt solicitate suplimentar la viraje, în timp ce puntea motoare transmite cuplul către asfalt. Pe unele automobile, anvelopele de pe puntea spate pot dezvolta uzură în dinți de fierăstrău tocmai pentru că rămân foarte mult timp în aceeași poziție și sunt supuse acelorași forțe.

Rotația periodică poate uniformiza aceste solicitări, dacă producătorul mașinii și tipul anvelopelor permit operațiunea. În cazul anvelopelor direcționale sau al mașinilor care folosesc dimensiuni diferite între punți, posibilitățile de rotație sunt mai limitate. De aceea trebuie respectată configurația admisă pentru automobil și marcajele existente pe anvelopă.

Dacă uzura este deja accentuată, simpla rotație nu repară cauciucul. Poate modifica în timp modul în care se manifestă zgomotul sau poate egaliza parțial uzura, dar profilul deja deformat nu revine la forma inițială. Înainte să muți anvelopele între punți, identifică motivul pentru care s-au uzat anormal.