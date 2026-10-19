De ce au anvelopele noi dungi colorate pe suprafață. Ce înseamnă, de fapt, liniile roșii, albastre sau galbene și ce trebuie să verifici când cumperi cauciucuri

Potrivit unei analize publicate de Carscoops, dungile colorate reprezintă un sistem intern de identificare, folosit pentru diferențierea materialelor și produselor în timpul fabricației. Deși sunt vizibile atunci când anvelopele ajung în magazine, acestea nu oferă cumpărătorilor informații relevante despre calitatea sau caracteristicile tehnice ale cauciucurilor.

De ce folosesc producătorii de anvelope dungi colorate

Fabricarea unei anvelope este un proces industrial complex, care implică numeroase materiale, compuși de cauciuc și etape de producție. Pentru a evita confuziile și pentru a eficientiza activitatea, producătorii folosesc sisteme de marcare care permit identificarea rapidă a diferitelor componente.

Compania germană REA, specializată în echipamente industriale de marcare, explică faptul că liniile colorate sunt aplicate automat pe cauciuc, atât pe componentele aflate în procesul de fabricație, cât și pe anvelopele finalizate. Acestea ajută angajații și sistemele automatizate să recunoască diferite tipuri de produse sau amestecuri de cauciuc.

Marcajele pot contribui inclusiv la urmărirea produselor pe liniile de fabricație și la controlul calității. De exemplu, două anvelope cu aspect asemănător pot avea compoziții diferite, iar codurile colorate permit identificarea lor fără verificări suplimentare complicate.

Interesant este că nu există un cod universal al culorilor folosit de toți producătorii. O dungă albastră pe o anvelopă Michelin nu trebuie să aibă aceeași semnificație ca una albastră de pe o anvelopă Continental sau Bridgestone.

Mai mult, anumite sisteme utilizează combinații de culori pentru identificarea unui anumit compus de cauciuc. Prin urmare, interpretarea unei singure dungi, fără cunoașterea codului intern al fabricii, nu oferă informații utile.

Odată ce anvelopele sunt montate pe automobil și încep să fie utilizate, dungile dispar treptat, în urma contactului cu asfaltul. Acest lucru este absolut normal, deoarece marcajele și-au îndeplinit deja rolul.

Ce marcaje contează cu adevărat atunci când cumperi anvelope noi

Spre deosebire de liniile colorate, informațiile inscripționate pe flancul anvelopei sunt esențiale pentru siguranța automobilului. Printre acestea se numără dimensiunile, indicele de sarcină, indicele de viteză și data fabricației.

De exemplu, o anvelopă marcată 205/55 R16 91V indică o lățime de 205 milimetri, un raport între înălțimea flancului și lățime de 55%, construcție radială și compatibilitate cu jante de 16 inci. Indicele 91 corespunde unei sarcini maxime de 615 kilograme pe anvelopă, iar litera V indică o viteză maximă omologată de 240 km/h.

Un alt element important este codul DOT, care permite identificarea datei de fabricație. Ultimele patru cifre ale codului complet indică săptămâna și anul în care anvelopa a fost produsă. Astfel, marcajul 2125 înseamnă că anvelopa a fost fabricată în săptămâna 21 din anul 2025.

Această informație este importantă deoarece anvelopele îmbătrânesc chiar și atunci când nu sunt utilizate. Potrivit autorității americane pentru siguranța rutieră NHTSA, unii producători auto recomandă înlocuirea anvelopelor după șase ani, în timp ce alți producători stabilesc limite de până la zece ani, indiferent de gradul de uzură. Recomandările diferă în funcție de marcă și condițiile de utilizare.

De asemenea, anvelopele direcționale au o săgeată pe flanc care indică sensul corect de rotație. Această instrucțiune trebuie respectată la montaj, deoarece influențează modul în care anvelopa evacuează apa și asigură aderența.

În concluzie, dungile colorate de pe anvelopele noi nu reprezintă un indicator al performanței și nici un motiv de îngrijorare dacă dispar după câteva drumuri. Când alegi cauciucuri noi, este mult mai important să verifici dimensiunile potrivite pentru mașină, specificațiile tehnice, data fabricației și starea generală a produsului.