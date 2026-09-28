Cât costă să pregătești mașina pentru iarnă în 2026. Anvelope, antigel, baterie și lichid de parbriz

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România atunci când circuli pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Dacă ai deja un set, verifică-i starea înainte de montaj, apoi urmărește presiunea pe parcursul sezonului rece. Ghidul de întreținere pentru iarnă al AAA recomandă verificarea mai frecventă a presiunii, inclusiv la roata de rezervă, în lunile reci.

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Bateria și antigelul se verifică înainte de a le înlocui

O baterie auto convențională de 60 Ah era afișată la 333 de lei în oferta folosită pentru calcul. Acesta este prețul produsului, fără eventuale costuri de montaj sau alte operațiuni. Bateria trebuie aleasă după specificațiile mașinii; prețul din exemplu nu se aplică automat unui autoturism care folosește alt tip de acumulator.

Înainte să cumperi una nouă, verifică dacă bateria existentă este în stare bună și dacă pornește mașina fără probleme. Frigul pune la încercare acumulatorul la pornire, iar AAA recomandă controlul bateriei ca parte a pregătirii pentru iarnă. Dacă verificarea arată că funcționează corespunzător, cei 333 de lei nu intră în cheltuiala ta.

Pentru antigel, exemplul folosește un recipient de cinci litri, afișat la 104 lei. Verifică tipul de lichid de răcire cerut de producătorul mașinii și starea celui deja aflat în instalație, înainte să cumperi un bidon. Un lichid concentrat poate necesita diluare, iar schimbarea completă a antigelului adaugă manoperă la prețul produsului.

Lichidul de parbriz și verificările din timpul iernii

Un recipient de cinci litri de lichid de parbriz pentru iarnă, etichetat pentru temperaturi de până la −20°C, era afișat la 12,60 lei. Este cea mai mică sumă din calculul de față, dar lichidul potrivit sezonului contează pentru folosirea instalației de spălare pe vreme rece. AAA recomandă o soluție de iarnă care să nu înghețe în rezervor și în instalație.

Întreținerea nu se încheie după cumpărături. Pe durata iernii, verifică presiunea anvelopelor, nivelul lichidului de parbriz și starea ștergătoarelor. Controlează și nivelul lichidului de răcire, iar dacă observi o scădere repetată, cere verificarea instalației înainte de a completa din nou. Aceste controale ajută la păstrarea vizibilității și la depistarea problemelor înaintea unui drum pe vreme rece.