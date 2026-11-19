Punctajul lunar se stabilește, în principal, prin raportarea venitului brut pentru care s-a plătit contribuția la pensie la câștigul salarial mediu brut relevant pentru perioada respectivă.

Astfel, o persoană care a câștigat exact salariul mediu brut utilizat la calculul pensiei acumulează, în principiu, un punct pentru un an complet de contribuții, în timp ce un angajat plătit cu aproximativ jumătate din salariul mediu acumulează circa 0,5 puncte anual.

La aceste puncte se adaugă cele de stabilitate, acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani.

Exemplu: 20 de ani pe salariul minim și 15 ani pe salariul mediu

Să presupunem că un român a lucrat 35 de ani, dintre care 20 de ani a fost plătit cu salariul minim, iar în ceilalți 15 ani a câștigat salariul mediu brut. Pentru a simplifica exemplul, presupunem că salariul minim a reprezentat, în medie, 45% din salariul mediu brut relevant în fiecare dintre cei 20 de ani. Este o ipoteză de calcul, nu un raport valabil pentru toate perioadele istorice.

Perioada lucrată Puncte acumulate 20 de ani pe salariul minim (45% din medie) 9 15 ani pe salariul mediu 15 Puncte de stabilitate pentru 35 de ani 6,25 Total puncte 30,25

Astfel, aplicând valoarea punctului de referință de 81 de lei, rezultă o pensie estimată de 2.451 de lei brut lunar, după rotunjirea legală.

Pentru comparație, dacă aceeași persoană ar fi câștigat salariul mediu pe parcursul tuturor celor 35 de ani, ar fi acumulat 41,25 puncte, corespunzătoare unei pensii de aproximativ 3.342 de lei brut.

Diferența dintre cele două situații ar fi, așadar, de aproximativ 891 de lei lunar.