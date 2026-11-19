Ce pensie primești dacă ai lucrat 20 de ani pe salariul minim și restul carierei pe salariul mediu. Exemplu de calcul
Românii care au lucrat o parte importantă a carierei pe salariul minim, dar au obținut venituri mai mari în anii următori, pot avea o pensie considerabil diferită de cea a unei persoane care a fost plătită permanent cu salariul minim pe economie. Potrivit Legii nr. 360/2023, aflată în vigoare și în 2026, pensia publică este calculată în funcție de contribuțiile realizate de-a lungul întregii cariere și de numărul anilor lucrați, iar perioadele în care angajatul a câștigat mai mult pot influența semnificativ suma primită lunar după pensionare.
Cum se calculează pensia potrivit legislației din 2026
Noua formulă de calcul folosește numărul total de puncte acumulate de angajat, înmulțit cu valoarea punctului de referință, care în 2026 este menținută la 81 de lei.
Punctajul lunar se stabilește, în principal, prin raportarea venitului brut pentru care s-a plătit contribuția la pensie la câștigul salarial mediu brut relevant pentru perioada respectivă.
Astfel, o persoană care a câștigat exact salariul mediu brut utilizat la calculul pensiei acumulează, în principiu, un punct pentru un an complet de contribuții, în timp ce un angajat plătit cu aproximativ jumătate din salariul mediu acumulează circa 0,5 puncte anual.
La aceste puncte se adaugă cele de stabilitate, acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani.
Exemplu: 20 de ani pe salariul minim și 15 ani pe salariul mediu
Să presupunem că un român a lucrat 35 de ani, dintre care 20 de ani a fost plătit cu salariul minim, iar în ceilalți 15 ani a câștigat salariul mediu brut. Pentru a simplifica exemplul, presupunem că salariul minim a reprezentat, în medie, 45% din salariul mediu brut relevant în fiecare dintre cei 20 de ani. Este o ipoteză de calcul, nu un raport valabil pentru toate perioadele istorice.
|Perioada lucrată
|Puncte acumulate
|20 de ani pe salariul minim (45% din medie)
|9
|15 ani pe salariul mediu
|15
|Puncte de stabilitate pentru 35 de ani
|6,25
|Total puncte
|30,25
Astfel, aplicând valoarea punctului de referință de 81 de lei, rezultă o pensie estimată de 2.451 de lei brut lunar, după rotunjirea legală.
Pentru comparație, dacă aceeași persoană ar fi câștigat salariul mediu pe parcursul tuturor celor 35 de ani, ar fi acumulat 41,25 puncte, corespunzătoare unei pensii de aproximativ 3.342 de lei brut.
Diferența dintre cele două situații ar fi, așadar, de aproximativ 891 de lei lunar.
Cum influențează anii de muncă valoarea pensiei
Un element important al formulei îl reprezintă punctele de stabilitate, acordate pentru a recompensa perioadele lungi de contribuție. Conform legii, pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani se acordă 0,5 puncte, pentru fiecare an peste 30 de ani se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an care depășește 35 de ani se acordă un punct suplimentar.
Prin urmare, o persoană care a contribuit timp de 35 de ani primește 6,25 puncte de stabilitate, indiferent dacă în acești ani a avut salariul minim sau salariul mediu, cu condiția ca perioadele respective să fie stagii contributive eligibile.
De ce pensia reală poate fi diferită
Calculul prezentat este orientativ, deoarece salariul minim și salariul mediu au avut valori diferite de-a lungul anilor, iar punctajele reale se stabilesc separat pentru fiecare lună de contribuție. De asemenea, pot conta sporurile și alte venituri pentru care s-au datorat contribuții, precum și eventualele perioade asimilate, potrivit legii.
Un angajat care a câștigat salariul minim timp de 20 de ani nu este condamnat automat la o pensie minimă, deoarece veniturile obținute ulterior și anii suplimentari de contribuție pot crește suma finală.
Pentru o estimare individuală, viitorii pensionari pot consulta stagiile de cotizare înregistrate la Casa Națională de Pensii Publice, iar calculul definitiv este realizat de instituție pe baza întregii cariere profesionale.