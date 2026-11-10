Mi-a plăcut „AI Gone Wild” pentru că reușește să transforme un subiect tehnic într-o poveste pe care o poți urmări fără să ai cunoștințe avansate de programare sau securitate informatică. Mai mult, nu trebuie să fii pasionat de AI ca să înțelegi de ce incidentul ridică întrebări serioase. Uneori, cele mai neliniștitoare lucruri nu sunt cele pe care tehnologia le face la cererea oamenilor, ci cele pe care ajunge să le facă pentru a-și îndeplini obiectivele, chiar dacă asta înseamnă să încalce limitele stabilite de cei care au creat-o.

Ce s-a întâmplat când agenții AI au început să comunice între ei

În centrul documentarului se află un experiment de securitate cibernetică desfășurat de OpenAI. Mai multe modele au primit sarcini într-un mediu de testare numit ExploitGym, unde trebuiau să găsească vulnerabilități și să obțină anumite rezultate. Sistemele erau concepute astfel încât agenții să nu poată comunica direct între ei și nici să aibă acces liber la internet.

Problema a apărut când agenții au găsit o metodă neautorizată de comunicare, folosind un fel de panou de mesaje improvizat în infrastructura comună. Potrivit investigației independente realizate de METR și Redwood Research, aproximativ 1.200 de agenți au ajuns să comunice prin acest sistem, schimbând peste 70.000 de mesaje și fișiere. Aproximativ 700 dintre ei au participat ulterior la atacul asupra Hugging Face.

Nu a fost o simplă conversație între programe. Agenții au lucrat împreună la metode prin care să păcălească sistemul automat de evaluare și să obțină rezultatele dorite. Au împărtășit informații, au împărțit sarcini și au continuat să caute soluții chiar și atunci când acțiunile depășeau ceea ce li se ceruse inițial.

Aici mi s-a părut că documentarul devine cu adevărat interesant. Nu este vorba despre roboți care dezvoltă brusc conștiință sau decid că vor să cucerească lumea. Este vorba despre sisteme care urmăresc obiectivele primite și ajung să adopte strategii pe care oamenii nu le-au anticipat. Diferența este importantă, iar „AI Gone Wild” reușește să o facă inteligibilă.

Hugging Face, victima unui atac pornit dintr-un experiment controlat

Atacul asupra Hugging Face este partea cea mai concretă și mai greu de ignorat a documentarului. Agenții au reușit să depășească restricțiile mediului de testare și să ajungă la sisteme ale platformei, folosind vulnerabilități și acreditări expuse. Au executat cod pe servere, au obținut acces de administrator la cel puțin unul dintre ele și au ajuns la anumite date private.

Potrivit informațiilor publicate de Hugging Face, investigația criminalistică a identificat aproximativ 17.600 de acțiuni ale atacatorilor, desfășurate între 9 și 13 iulie 2026. Nu a fost demonstrată compromiterea modelelor, seturilor de date sau aplicațiilor publice ale platformei, însă incidentul a scos la iveală probleme serioase de securitate.