Prezentarea buletinului la ghișee, verificarea vârstei la intrarea într-un club sau dovedirea identității în relația cu o companie ar putea deveni, în următorii ani, operațiuni mult mai simple pentru români. Statul pregătește lansarea RO Wallet, o aplicație care va transforma telefonul mobil într-un portofel digital pentru documente oficiale.

Playtech a fost prezent ieri, 19 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost chiar portofelul digital al românilor, pentru care a fost realizată și o demonstrație.

Potrivit calendarului oficial, publicat pe site-ul proiectului RO Wallet, aplicația urmează să fie lansată pe 14 ianuarie 2027, însă funcționalitățile sale vor fi extinse treptat.

Ce documente vei putea avea în telefon și cum îți vei dovedi vârsta

RO Wallet reprezintă versiunea românească a portofelului european de identitate digitală și va fi disponibil atât pentru telefoanele cu Android, cât și pentru cele cu iOS.

În prima etapă, aplicația va permite utilizarea datelor de identificare personală, a permisului de conducere în format digital, a informațiilor privind domiciliul și reședința, precum și verificarea vârstei.

Una dintre cele mai interesante funcționalități este posibilitatea de a demonstra că ai împlinit 18 ani, fără să fii nevoit să dezvălui toate informațiile personale înscrise pe cartea de identitate.

Spre exemplu, atunci când intri într-un club sau cumperi online produse destinate exclusiv adulților, vei putea confirma că ai vârsta legală, fără ca operatorul economic să afle adresa de domiciliu sau codul numeric personal.

Pe termen lung, în portofelul digital al românilor ar putea fi integrate și cardul de sănătate, diplomele de studii și alte documente oficiale.

Cine va putea folosi RO Wallet din ianuarie 2027

Nu toți românii vor avea acces la noua aplicație încă din prima zi. Primii beneficiari vor fi cetățenii care dețin o carte electronică de identitate, aceștia putându-se înregistra de la distanță, prin citirea cipului documentului cu ajutorul tehnologiei NFC și introducerea codului PIN.

Dacă ai încă un buletin clasic, va trebui să mai aștepți. Potrivit calendarului Ministerului Afacerilor Interne, înrolarea acestei categorii de cetățeni este prevăzută pentru trimestrul al treilea al anului 2027 și va presupune verificarea identității în prezență fizică.

Înainte de lansarea oficială, pe 22 decembrie 2026, autoritățile vor pune la dispoziția unui grup restrâns de utilizatori o versiune beta a aplicației.

Începând din februarie 2027, vor fi introduse progresiv noi funcționalități, inclusiv posibilitatea de a semna electronic documente folosind un certificat calificat.

Firme deschise, contracte semnate și operațiuni bancare direct de pe telefon

Ambițiile autorităților depășesc însă simpla digitalizare a documentelor pe care românii le poartă în portofel.

În viitor, aplicația ar putea facilita deschiderea unui cont bancar, înființarea unei firme, semnarea contractelor sau accesarea unor servicii medicale. Un alt avantaj important va fi posibilitatea utilizării identității digitale și în alte state membre ale Uniunii Europene.

Pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate, instituțiile publice și companiile private vor trebui să își adapteze infrastructura informatică pentru a accepta documentele și datele furnizate prin RO Wallet.

Tot în cadrul summitului de la Cotroceni s-a discutat despre integrarea inteligenței artificiale în administrația publică, care ar putea contribui la automatizarea procedurilor birocratice și la reducerea timpilor de așteptare pentru cetățeni.

Rămâne de văzut cât de repede vor reuși autoritățile să transforme aceste promisiuni în servicii funcționale. Lansarea unei aplicații este doar primul pas. Adevăratul succes va fi atunci când românii nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze între instituții pentru documente pe care statul le deține deja.