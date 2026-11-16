De ce un automobil fără volan și pedale ridică probleme de omologare

În Statele Unite, constructorii auto au responsabilitatea de a certifica faptul că vehiculele comercializate respectă standardele federale de siguranță, cunoscute sub abrevierea FMVSS. Autoritatea NHTSA poate verifica ulterior respectarea acestor cerințe și poate solicita explicații atunci când există suspiciuni privind conformitatea. În cazul Cybercab, particularitatea fundamentală constă în faptul că numeroase standarde au fost concepute pentru automobile cu un șofer uman și includ cerințe referitoare la comenzile tradiționale.

Un exemplu este standardul FMVSS 135, care prevede acționarea frânei de serviciu printr-o comandă de picior. Alte reglementări fac referire la semnalizarea direcției și la mecanismele asociate volanului sau la utilizarea oglinzilor retrovizoare. Tesla trebuie să explice cum poate demonstra conformitatea unui automobil care elimină aceste componente sau dacă anumite prevederi sunt aplicabile într-o configurație diferită.

În septembrie 2026, NHTSA a transmis companiei un ordin special care includea 21 de întrebări, solicitând inclusiv informații despre testele fizice, simulările și analizele inginerești utilizate în procesul de certificare. Autoritatea a dorit să clarifice și dacă unele vehicule au fost certificate cu comenzi temporare, ulterior eliminate, situație care ar introduce alte probleme de conformitate.

Tesla a solicitat inițial o prelungire a termenului de răspuns până în noiembrie, invocând volumul informațiilor necesare, dar autoritatea a acceptat doar o extensie limitată. Documentele publice din dosarul AQ26002 indică existența răspunsurilor și a solicitărilor de confidențialitate, însă nu permit verificarea completă a argumentelor tehnice prezentate autorităților.

Ce informații sunt publice și ce urmează să decidă autoritățile americane

Printre materialele disponibile publicului se află un ghid de aproximativ 30 de pagini destinat echipelor de intervenție în situații de urgență. Documentul explică anumite particularități ale Cybercab, inclusiv modul în care vehiculul poate fi abordat de pompieri sau de personalul responsabil de recuperarea unui automobil avariat. Ghidul menționează că exemplarele Cybercab nu sunt echipate, în mod obișnuit, cu volan și pedale, dar recunoaște existența unor vehicule de test care păstrează asemenea comenzi.

Materialul descrie și posibilitatea accesării anumitor funcții prin intermediul ecranului din habitaclu, în condiții controlate, pentru personalul autorizat. Aceste informații sunt relevante pentru intervențiile de urgență, însă nu răspund public întrebărilor privind respectarea cerințelor de omologare pentru frâne, semnalizare și vizibilitate.

Tesla a cerut aplicarea regimului de confidențialitate pentru documentele tehnice transmise NHTSA, invocând protejarea informațiilor comerciale. Autoritatea trebuie să stabilească dacă solicitarea este justificată, iar o eventuală respingere ar putea conduce la publicarea unor versiuni ale documentelor. Până la o decizie, absența informațiilor publice nu demonstrează automat că Cybercab încalcă standardele sau că Tesla nu a transmis explicațiile necesare.