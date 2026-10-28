Te pensionezi, dar continui să lucrezi. Când poate fi recalculată pensia pentru anii munciți după pensionare

Articolul 94 alineatul (6) permite solicitarea acestei recalculări o singură dată într-un an calendaristic. Pensionarul trebuie să depună o cerere pentru ca stagiul acumulat după înscrierea la pensie să fie valorificat.

Regula nu presupune că trebuie să aștepți să se adune mai mulți ani de muncă înainte de a face demersul. De exemplu, cine a continuat să lucreze după pensionare poate cere adăugarea perioadei realizate, respectând limita unei solicitări într-un an calendaristic.

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De când se acordă banii rezultați din recalculare

Data înregistrării cererii stabilește momentul de la care se acordă noile drepturi. Potrivit legii, sumele rezultate din recalculare se cuvin începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Astfel, dacă depui cererea în octombrie 2026, drepturile rezultate din recalculare se acordă din noiembrie 2026. Emiterea deciziei într-o lună ulterioară nu schimbă acest moment de la care sunt datorate sumele.

Perioada lucrată după pensionare este folosită la recalcularea pensiei, însă majorarea nu se plătește retroactiv pentru toate lunile în care ai continuat activitatea. Dacă ai lucrat mai mulți ani și abia apoi depui cererea, noile drepturi se acordă tot din luna următoare înregistrării acesteia.

Termenul legal pentru soluționarea cererii este de 45 de zile de la înregistrare, prin emiterea unei decizii de recalculare. Acesta poate fi prelungit cu încă 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.