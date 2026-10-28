Te pensionezi, dar continui să lucrezi. Când poate fi recalculată pensia pentru anii munciți după pensionare
Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze și acumulează stagiu de cotizare după pensionare pot solicita recalcularea pensiei pentru valorificarea acestei perioade. Demersul se face la cerere, o singură dată într-un an calendaristic, iar drepturile rezultate se acordă din luna următoare înregistrării solicitării.
Când poți cere recalcularea pensiei
Continuarea activității după pensionarea pentru limită de vârstă poate aduce puncte suplimentare la calculul pensiei, dacă pentru veniturile obținute se datorează contribuții de asigurări sociale. Perioada lucrată ulterior poate fi adăugată prin procedura de recalculare prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Articolul 94 alineatul (6) permite solicitarea acestei recalculări o singură dată într-un an calendaristic. Pensionarul trebuie să depună o cerere pentru ca stagiul acumulat după înscrierea la pensie să fie valorificat.
Regula nu presupune că trebuie să aștepți să se adune mai mulți ani de muncă înainte de a face demersul. De exemplu, cine a continuat să lucreze după pensionare poate cere adăugarea perioadei realizate, respectând limita unei solicitări într-un an calendaristic.
Citește și: Ai lucrat după pensionare încă cinci ani. Cu cât îți poate crește pensia după recalculare
De când se acordă banii rezultați din recalculare
Data înregistrării cererii stabilește momentul de la care se acordă noile drepturi. Potrivit legii, sumele rezultate din recalculare se cuvin începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
Astfel, dacă depui cererea în octombrie 2026, drepturile rezultate din recalculare se acordă din noiembrie 2026. Emiterea deciziei într-o lună ulterioară nu schimbă acest moment de la care sunt datorate sumele.
Perioada lucrată după pensionare este folosită la recalcularea pensiei, însă majorarea nu se plătește retroactiv pentru toate lunile în care ai continuat activitatea. Dacă ai lucrat mai mulți ani și abia apoi depui cererea, noile drepturi se acordă tot din luna următoare înregistrării acesteia.
Termenul legal pentru soluționarea cererii este de 45 de zile de la înregistrare, prin emiterea unei decizii de recalculare. Acesta poate fi prelungit cu încă 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.
Ce documente sunt necesare
În informațiile publicate de Casa Națională de Pensii Publice, pentru recalculare sunt indicate cererea corespunzătoare anexei nr. 16 la normele de aplicare și actul de identitate al solicitantului. Documentele justificative diferă în funcție de veniturile și perioadele care trebuie valorificate.
Pentru stagiile realizate după 1 aprilie 2001, CNPP precizează că nu sunt necesare adeverințe, deoarece informațiile se regăsesc în baza sa de date. Aceasta este constituită pe baza declarațiilor nominale de asigurare depuse de angajatori.
Adeverințele pot fi necesare în alte situații de recalculare, pentru dovedirea unor venituri ori perioade nevalorificate. În cazul muncii desfășurate după pensionare, verificarea privește stagiul suplimentar care poate fi adăugat potrivit legii.
Citește și: Cine poate cere recalcularea pensiei și în ce situații poate primi mai mulți bani
Cum contează munca după pensionare la punctele de stabilitate
CNPP precizează că stagiul realizat în perioada în care pensia este cumulată cu venituri din activitate nu intră în calculul punctelor de stabilitate. Aceste puncte au un regim distinct de valorificarea contribuțiilor aferente muncii desfășurate după pensionare.
Prin urmare, perioada suplimentară poate fi luată în considerare la recalculare, însă nu generează și puncte de stabilitate pentru anii respectivi de cumul. Numărul anilor lucrați după pensionare nu trebuie confundat cu numărul unor puncte suplimentare acordate automat.
Pentru pensionarul care continuă activitatea, pașii sunt depunerea cererii la casa teritorială de pensii competentă și valorificarea stagiului care nu a fost deja inclus în calcul. Cuantumul rezultat este stabilit prin decizia de recalculare.