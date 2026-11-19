Până când ar putea avea loc marea comasare a județelor și comunelor din România. Ce se întâmplă cu denumirile istorice
Harta administrativă a României ar putea suferi una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii, dacă propunerile PSD privind reorganizarea teritorială vor fi puse în aplicare. Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reformă, susține că România ar trebui să ajungă până în 2028 la doar 8-15 județe, față de cele 41 existente în prezent, fără a lua în calcul municipiul București. Schimbările ar putea însemna comasarea unor județe și comune, reducerea numărului de aleși locali și reorganizarea instituțiilor publice, însă denumirile istorice ale județelor nu ar trebui neapărat să dispară.
Județele ar trebui să aibă cel puțin 500.000 de locuitori
Dragoș Benea a explicat, la Antena 3 CNN, că actuala împărțire administrativă nu mai corespunde nevoilor de dezvoltare ale României, în condițiile în care numeroase județe au pierdut populație, iar administrațiile locale întâmpină dificultăți în finanțarea proiectelor importante.
„Am spus că dacă sunt municipii reședință de județ care cu comune limitrofe adună aproape 400.000-500.000 de locuitori și putem exemplifica, atunci nu cred că trebuie să avem județe cu populație sub 500.000 de locuitori”, a declarat europarlamentarul.
Acesta consideră că o variantă și mai ambițioasă ar fi constituirea unor județe cu cel puțin un milion de locuitori, argumentând că administrațiile mai mari ar putea avea o capacitate sporită de a pregăti și implementa proiecte europene.
Totuși, dimensiunea unui județ nu garantează automat obținerea fondurilor europene, finanțarea depinzând și de eligibilitatea proiectelor, capacitatea administrativă și regulile programelor europene.
Ce se întâmplă cu județele care ar urma să fie comasate
Una dintre principalele îngrijorări ale autorităților locale privește dispariția unor județe cu identitate istorică puternică. Dragoș Benea susține însă că reorganizarea administrativă nu trebuie confundată cu dispariția identității locale.
„Județul Maramureș nu dispare, nu dispare niciun alt județ, eventual dispare un consiliu județean și o structură aferentă. Denumirea nu e obligatoriu să dispară, dar județul Maramureș, cu tradiții, cu obiceiuri, cu oameni, cu siguranță nu dispare”, a explicat acesta.
Pentru cetățeni, comasarea ar putea însemna că localitatea în care trăiesc va aparține unei unități administrative mai mari, cu un alt centru de conducere.
De exemplu, două sau trei județe actuale ar putea avea un singur consiliu județean și o singură administrație la acest nivel. Nu înseamnă însă că orașele sau satele respective ar dispărea fizic ori că locuitorii ar trebui să se mute.
Schimbarea denumirii județului din adrese, actualizarea documentelor sau reorganizarea serviciilor publice ar depinde de forma finală a legii, nefiind stabilite deocamdată reguli concrete.
Aoximativ 18.000 de funcții locale ar putea dispărea
Reforma ar urma să înceapă cu localitățile mici, printr-un proces de comasare voluntară. Potrivit simulărilor prezentate de Dragoș Benea, reorganizarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori ar putea elimina între 15.000 și 18.000 de poziții de aleși locali, începând cu mandatul rezultat din alegerile din 2028.
„În bani înseamnă o cifră de 400 de milioane de euro plus/minus. Cifrele sunt fluide”, a precizat europarlamentarul.
Economiile estimate ar proveni din reducerea structurilor administrative, însă suma nu reprezintă deocamdată un rezultat confirmat prin aplicarea reformei.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a indicat data de 1 martie 2027 drept termen pentru etapa comasării voluntare a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori.
De ce vrea PSD ca reforma să fie finalizată până în 2028
Dragoș Benea susține că reorganizarea trebuie realizată înaintea alegerilor locale din 2028 și a noului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Europarlamentarul a explicat că România ar urma să păstreze organizarea pe județe, întrucât înlocuirea acestora cu regiuni administrative ar necesita modificarea Constituției.
Propunerea a provocat deja reacții puternice, inclusiv din partea UDMR, care contestă posibila comasare a județelor Harghita și Covasna cu alte teritorii.
În replică, Benea a calificat poziția formațiunii drept o „retorică belicoasă” și „profund contraproductivă”, dar și-a exprimat speranța că reprezentanții acesteia vor contribui la elaborarea proiectului.
Deocamdată, reorganizarea României în 8-15 județe rămâne o propunere politică, nu o măsură adoptată. Pentru aplicarea ei vor fi necesare decizii legislative, stabilirea noilor granițe administrative și clarificarea modului în care vor funcționa instituțiile publice după comasare.