„Am spus că dacă sunt municipii reședință de județ care cu comune limitrofe adună aproape 400.000-500.000 de locuitori și putem exemplifica, atunci nu cred că trebuie să avem județe cu populație sub 500.000 de locuitori”, a declarat europarlamentarul.

Acesta consideră că o variantă și mai ambițioasă ar fi constituirea unor județe cu cel puțin un milion de locuitori, argumentând că administrațiile mai mari ar putea avea o capacitate sporită de a pregăti și implementa proiecte europene.

Totuși, dimensiunea unui județ nu garantează automat obținerea fondurilor europene, finanțarea depinzând și de eligibilitatea proiectelor, capacitatea administrativă și regulile programelor europene.

Ce se întâmplă cu județele care ar urma să fie comasate

Una dintre principalele îngrijorări ale autorităților locale privește dispariția unor județe cu identitate istorică puternică. Dragoș Benea susține însă că reorganizarea administrativă nu trebuie confundată cu dispariția identității locale.

„Județul Maramureș nu dispare, nu dispare niciun alt județ, eventual dispare un consiliu județean și o structură aferentă. Denumirea nu e obligatoriu să dispară, dar județul Maramureș, cu tradiții, cu obiceiuri, cu oameni, cu siguranță nu dispare”, a explicat acesta.

Pentru cetățeni, comasarea ar putea însemna că localitatea în care trăiesc va aparține unei unități administrative mai mari, cu un alt centru de conducere.

De exemplu, două sau trei județe actuale ar putea avea un singur consiliu județean și o singură administrație la acest nivel. Nu înseamnă însă că orașele sau satele respective ar dispărea fizic ori că locuitorii ar trebui să se mute.

Schimbarea denumirii județului din adrese, actualizarea documentelor sau reorganizarea serviciilor publice ar depinde de forma finală a legii, nefiind stabilite deocamdată reguli concrete.

Aoximativ 18.000 de funcții locale ar putea dispărea

Reforma ar urma să înceapă cu localitățile mici, printr-un proces de comasare voluntară. Potrivit simulărilor prezentate de Dragoș Benea, reorganizarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori ar putea elimina între 15.000 și 18.000 de poziții de aleși locali, începând cu mandatul rezultat din alegerile din 2028.