Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei

Stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 35 de ani, tot printr-o eșalonare prevăzută de lege. Prin urmare, o persoană care are 58, 59 sau 60 de ani trebuie să verifice mai întâi vârsta standard și stagiul complet corespunzătoare datei sale de naștere.

Potrivit articolului 58, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard, dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Această variantă presupune însă diminuarea pensiei.

Cine poate ieși la pensie mai devreme, fără penalizare

Există și posibilitatea pensionării înainte de vârsta standard fără diminuarea pensiei. Articolul 56 din Legea nr. 360/2023 permite persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu să solicite pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme.

De exemplu, un bărbat de 60 de ani care are 40 de ani de stagiu eligibil, dintre care cel puțin 35 de ani contributivi, poate îndeplini condițiile pentru pensionare fără penalizare.

În schimb, un bărbat de aceeași vârstă care are doar 35 de ani contributivi poate solicita pensie anticipată, dar suma primită va fi diminuată.

Pentru femei, calculul poate fi diferit, deoarece vârsta standard depinde de luna și anul nașterii. În plus, legea permite reduceri pentru femeile care au născut și crescut copii, precum și pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. Aceste reduceri au reguli distincte și nu se cumulează automat cu anticiparea de cinci ani.

Cât pierzi dacă alegi pensia anticipată

Penalizarea depinde de numărul lunilor de anticipare și de stagiul realizat peste cel complet contributiv. De exemplu, pentru o pensie calculată inițial la 3.000 de lei, o anticipare de 24 de luni, cu o diminuare de 0,40% pe lună, înseamnă o reducere totală de 9,6%. Pensia rezultată ar fi de 2.712 lei.