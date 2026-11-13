Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
Românii care se apropie de 60 de ani pot avea posibilitatea să iasă la pensie înainte de vârsta standard, însă nu toți îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În 2026, pensionarea mai devreme depinde de anul și luna nașterii, de numărul anilor de contribuție și, în anumite situații, de condițiile în care a fost desfășurată activitatea profesională. Există inclusiv cazuri în care pensionarea este posibilă fără penalizarea cuantumului pensiei.
Ce prevede legea pensiilor în 2026
Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aplicabilă și în 2026. Actul normativ prevede o vârstă standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbați și femei, însă pentru femei atingerea acestei vârste se face treptat, conform calendarului legal.
Stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 35 de ani, tot printr-o eșalonare prevăzută de lege. Prin urmare, o persoană care are 58, 59 sau 60 de ani trebuie să verifice mai întâi vârsta standard și stagiul complet corespunzătoare datei sale de naștere.
Potrivit articolului 58, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard, dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Această variantă presupune însă diminuarea pensiei.
Cine poate ieși la pensie mai devreme, fără penalizare
Există și posibilitatea pensionării înainte de vârsta standard fără diminuarea pensiei. Articolul 56 din Legea nr. 360/2023 permite persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu să solicite pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme.
De exemplu, un bărbat de 60 de ani care are 40 de ani de stagiu eligibil, dintre care cel puțin 35 de ani contributivi, poate îndeplini condițiile pentru pensionare fără penalizare.
În schimb, un bărbat de aceeași vârstă care are doar 35 de ani contributivi poate solicita pensie anticipată, dar suma primită va fi diminuată.
Pentru femei, calculul poate fi diferit, deoarece vârsta standard depinde de luna și anul nașterii. În plus, legea permite reduceri pentru femeile care au născut și crescut copii, precum și pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. Aceste reduceri au reguli distincte și nu se cumulează automat cu anticiparea de cinci ani.
Cât pierzi dacă alegi pensia anticipată
Penalizarea depinde de numărul lunilor de anticipare și de stagiul realizat peste cel complet contributiv. De exemplu, pentru o pensie calculată inițial la 3.000 de lei, o anticipare de 24 de luni, cu o diminuare de 0,40% pe lună, înseamnă o reducere totală de 9,6%. Pensia rezultată ar fi de 2.712 lei.
Tabelul de mai jos prezintă procentele stabilite de articolul 58 din lege.
|Stagiu peste cel complet contributiv
|Diminuare pentru fiecare lună
|Până la 1 an
|0,40%
|Între 1 și 2 ani
|0,35%
|Între 2 și 3 ani
|0,30%
|Între 3 și 4 ani
|0,25%
|Între 4 și 5 ani
|0,20%
Diminuarea nu este permanentă. Practic, la îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu, iar penalizarea este eliminată.
Cum verifici dacă te poți pensiona în 2026
Primul pas este verificarea stagiului de cotizare în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Persoanele interesate pot solicita informații casei teritoriale de pensii sau pot consulta datele disponibile în contul personal de pe platforma instituției.
Ulterior, trebuie verificată Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, care stabilește vârsta standard și stagiul complet în funcție de data nașterii.
Este important de știut că nu toate perioadele considerate vechime în muncă reprezintă automat stagiu contributiv eligibil pentru pensionarea anticipată. De exemplu, anumite perioade de studii universitare și stagiul militar nu intră în calculul stagiului complet contributiv necesar acestei categorii de pensie.
Prin urmare, simplul fapt că o persoană a împlinit 60 de ani nu îi garantează pensionarea anticipată. Decizia depinde de situația individuală, iar verificarea oficială a documentelor poate arăta dacă pensionarea este posibilă imediat sau dacă mai sunt necesari ani de contribuție.