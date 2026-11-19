România se distinge printr-o pondere de 94% a călătoriilor terestre, ocupând prima poziție în clasamentul european, fiind urmată de Slovenia, cu 90,4%, Bulgaria, cu 89%, și Cehia, cu 88,9%. Diferența dintre România și media europeană este de 12,6 puncte procentuale, ceea ce arată că transportul terestru are o importanță considerabil mai mare în deplasările turistice ale românilor.

Acest rezultat poate fi influențat de călătoriile în interiorul țării, de accesibilitatea transportului rutier și de costurile diferitelor mijloace de transport, însă datele publicate nu stabilesc în mod direct cauzele acestei preferințe.

Mașina personală rămâne principalul mijloc de transport în Europa

La nivel european, autoturismele au reprezentat 63,3% din totalul călătoriilor efectuate în 2025, în timp ce trenurile au fost utilizate pentru 13,3% dintre deplasări, iar autobuzele și autocarele pentru 3,8%. Practic, aproape două din trei călătorii turistice ale rezidenților europeni au avut ca principal mijloc de transport mașina.

Trebuie precizat că statistica Eurostat se referă la călătoriile cu cel puțin o noapte de cazare, efectuate de persoane de minimum 15 ani, în scop personal sau profesional, și nu include deplasările zilnice către serviciu ori școală.

De asemenea, pentru o călătorie în care sunt utilizate mai multe mijloace de transport, este luat în calcul cel cu care a fost parcursă cea mai mare distanță.

Unde este avionul cel mai utilizat

La polul opus României se află statele insulare, unde transportul aerian reprezintă o parte importantă a călătoriilor. Malta conduce clasamentul, cu 61,6% dintre călătorii efectuate cu avionul, urmată de Cipru, cu 51,1%, și Irlanda, cu 41,8%.

Ponderi ridicate au fost înregistrate și în Luxemburg, cu 38,5%, respectiv Danemarca, unde 36,6% dintre călătorii au fost realizate pe calea aerului. În ceea ce privește transportul pe apă, cele mai mari procente au fost raportate în Malta, cu 38,4%, Grecia, cu 15,9%, și Finlanda, cu 6,9%.