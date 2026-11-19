Tabelul nr. 2 acordă o reducere de șase luni pentru fiecare an întreg eligibil în grupa I sau în condiții speciale, până la zece ani pentru cel puțin 20 de ani. De exemplu, un bărbat cu vârsta standard de 65 de ani, care îndeplinește stagiul complet contributiv și are 20 de ani eligibili pentru această reducere, poate ajunge la pensionare la 55 de ani.

Pentru condițiile deosebite, reducerea este diferită, de patru luni pentru fiecare an întreg, până la maximum șapte ani. Prin urmare, un bărbat cu vârsta standard de 65 de ani nu ajunge la 55 de ani numai prin această reducere.

Încadrarea trebuie dovedită prin documentele prevăzute de lege. Faptul că o meserie a fost solicitantă sau periculoasă nu înlocuiește recunoașterea legală a condițiilor în care s-a desfășurat activitatea.

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Ce condiții se aplică persoanelor cu handicap

Articolul 52 stabilește reduceri în funcție de gradul de handicap și de perioada contributivă realizată în aceste condiții. Pentru handicap accentuat, vârsta standard scade cu zece ani dacă persoana a realizat în condiții de handicap cel puțin două treimi din stagiul complet contributiv.

Pentru handicap mediu, reducerea este tot de zece ani, însă trebuie realizat întregul stagiu complet contributiv în condiții de handicap. Astfel, pentru o persoană căreia îi corespunde vârsta standard de 65 de ani, îndeplinirea cerințelor poate permite pensionarea la 55 de ani.

În cazul handicapului grav, reducerea este de 15 ani, cu un stagiu contributiv realizat în aceste condiții de cel puțin o treime din stagiul complet. Această categorie poate avea, așadar, dreptul la pensionare chiar înainte de 55 de ani.