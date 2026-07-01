Ce nu au voie să facă elevii şi părinţii la vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Naţională 2026. Regulamentul oficial

Potrivit procedurii, elevii pot solicita vizualizarea lucrării înainte de expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor. În cazul candidaților minori, solicitarea poate fi făcută de elev, de părinte sau de reprezentantul legal, prin completarea formularului pus la dispoziție de Ministerul Educației.

Ministerul precizează că simpla vizualizare a lucrării nu obligă candidatul să formuleze și o contestație. În același timp, un elev poate depune contestație chiar dacă alege să nu își vadă lucrarea înainte.

Cine poate intra în sala de vizualizare

Procedura stabilește foarte clar cine poate participa la această etapă.

În cazul elevilor minori, prezența unui părinte sau a reprezentantului legal este obligatorie. Documentul oficial precizează:

„La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.”

În sala în care este prezentată lucrarea mai participă doar persoana desemnată de președintele comisiei din centrul de examen.

Acest lucru înseamnă că nu pot însoți elevul profesorul de la clasă, profesorul de meditații, un avocat, un frate sau o soră majoră care nu are calitatea de reprezentant legal, un prieten ori alte rude fără această calitate.

De asemenea, persoana desemnată de comisia de examen nu are voie să ofere explicații privind modul în care a fost evaluată lucrarea.