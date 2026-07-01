Ce nu au voie să facă elevii şi părinţii la vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Naţională 2026. Regulamentul oficial
Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 au posibilitatea de a-și vizualiza lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Procedura introdusă de Ministerul Educației stabilește însă reguli clare privind desfășurarea acestei etape, cine poate participa și ce este interzis în sala de vizualizare. Totodată, documentele oficiale precizează că această etapă are exclusiv rol informativ și nu reprezintă o nouă corectare a lucrării.
Vizualizarea lucrării are un scop strict informativ
Regulile aplicabile în acest an sunt prevăzute în Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6058/2025 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul școlar 2025-2026, în Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 4801/2010, precum și în Procedura CNCE nr. 27324/13.05.2026 referitoare la vizualizarea lucrărilor redactate la probele Evaluării Naționale.
Potrivit procedurii, elevii pot solicita vizualizarea lucrării înainte de expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor. În cazul candidaților minori, solicitarea poate fi făcută de elev, de părinte sau de reprezentantul legal, prin completarea formularului pus la dispoziție de Ministerul Educației.
Ministerul precizează că simpla vizualizare a lucrării nu obligă candidatul să formuleze și o contestație. În același timp, un elev poate depune contestație chiar dacă alege să nu își vadă lucrarea înainte.
Cine poate intra în sala de vizualizare
Procedura stabilește foarte clar cine poate participa la această etapă.
În cazul elevilor minori, prezența unui părinte sau a reprezentantului legal este obligatorie. Documentul oficial precizează:
„La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.”
În sala în care este prezentată lucrarea mai participă doar persoana desemnată de președintele comisiei din centrul de examen.
Acest lucru înseamnă că nu pot însoți elevul profesorul de la clasă, profesorul de meditații, un avocat, un frate sau o soră majoră care nu are calitatea de reprezentant legal, un prieten ori alte rude fără această calitate.
De asemenea, persoana desemnată de comisia de examen nu are voie să ofere explicații privind modul în care a fost evaluată lucrarea.
Procedura prevede expres:
„Persoanelor nominalizate (…) li se interzice să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.”
Ce este interzis în timpul consultării lucrării
Ministerul Educației stabilește mai multe restricții pentru elevi și părinți pe durata vizualizării.
În primul rând, nu este permisă introducerea în sala de vizualizare a telefoanelor mobile folosite pentru fotografiere, a camerelor video, reportofoanelor sau a oricăror alte mijloace de înregistrare audio ori video.
Procedura este explicită:
„Candidaților le este interzisă introducerea mijloacelor de înregistrare audio/video în sala de vizualizare a lucrărilor.”
Prin urmare, lucrarea nu poate fi fotografiată, filmată sau înregistrată.
Totodată, comisiile județene nu pot elibera copii ale lucrărilor, indiferent dacă acestea sunt solicitate în format tipărit sau digital.
Documentele oficiale mai arată că scopul acestei etape este doar consultarea lucrării înainte de luarea unei decizii privind depunerea unei contestații.
Din același motiv, procedura nu prevede utilizarea baremului de corectare în timpul vizualizării și nici posibilitatea ca persoanele prezente în sală să explice punctajul acordat sau să spună dacă evaluatorii au procedat corect ori greșit.
Caracterul strict informativ al procedurii exclude transformarea acestei etape într-o recorectare a lucrării împreună cu elevul.
Ce se întâmplă după vizualizare și cum sunt rezolvate eventualele erori
După consultarea lucrării, candidatul confirmă prin semnătură că aceasta i-a fost prezentată.
Modelul declarației prevede:
„Confirm prin prezenta declarație faptul că am vizualizat lucrarea/lucrările solicitate, înaintea depunerii contestațiilor, în prezența persoanelor desemnate de comisia din centrul de examen.”
Procedura stabilește și modul de acțiune în situațiile în care elevul constată că lucrarea afișată nu îi aparține sau că lipsesc pagini.
În astfel de cazuri, comisia verifică dacă a avut loc o inversare a lucrărilor și informează de urgență comisia județeană. Dacă se confirmă lipsa unor pagini scanate, lucrarea este verificată, scanată integral și reintrodusă în platforma de evaluare digitalizată.
După remedierea situației, candidatul poate solicita din nou vizualizarea lucrării și are posibilitatea de a depune contestație.
Acest mecanism a fost introdus pentru a permite corectarea eventualelor erori tehnice înainte ca elevul să decidă dacă solicită reevaluarea lucrării, asigurând astfel respectarea procedurii oficiale aplicabile la Evaluarea Națională 2026.