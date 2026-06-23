Cine este și ce studii are Monica Anisie, propunerea lui Adrian Veștea pentru Ministerul Educației

Monica Anisie ar putea reveni la Ministerul Educației

Monica Anisie a ocupat funcția de ministru al Educației în Guvernul condus de Ludovic Orban, între noiembrie 2019 și decembrie 2020. Mandatul său a coincis cu perioada în care sistemul de învățământ a fost puternic afectat de pandemia de COVID-19 și de trecerea cursurilor în mediul online.

De-a lungul activității sale politice și administrative, Monica Anisie a ocupat mai multe funcții în cadrul Ministerului Educației, inclusiv cea de secretar de stat și secretar general adjunct. În același timp, aceasta și-a desfășurat activitatea și în sistemul de învățământ preuniversitar.

Nominalizarea sa are loc într-un context politic tensionat în interiorul Partidului Național Liberal. Atât Monica Anisie, cât și Sorin Cîmpeanu s-au aflat în tabăra critică față de actuala conducere a partidului, iar numele lor se regăsesc acum pe lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea.

Peste trei decenii de experiență în educație

Potrivit datelor din CV-ul său, Monica Anisie este profesor titular de limba și literatura română la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București și are o experiență de peste 30 de ani în învățământ.

În cariera sa a fost profesor, consilier școlar, profesor metodist, inspector școlar general adjunct al Municipiului București și director al Direcției Inspecție Școlară. De asemenea, a activat în cadrul Administrației Prezidențiale, în Departamentul Educație și Cercetare.

Din punct de vedere academic, Monica Anisie este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Ea a urmat două programe de master, unul în Management Educațional și unul în Integrare Europeană și problematică socială, și deține gradul didactic I.

Cabinetul propus de Adrian Veștea merge în Parlament pentru votul de învestitură

Odată cu depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor, Adrian Veștea a anunțat și principalele obiective ale viitorului Executiv. Printre prioritățile asumate se numără menținerea stabilității politice și economice, accelerarea absorbției fondurilor europene, continuarea investițiilor și consolidarea securității naționale.