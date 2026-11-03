Meditațiile, o a doua școală plătită de părinți. Cât ajunge să coste pregătirea unui elev într-un singur an

Suma de 6.234 de lei reprezintă media anuală pentru un copil, în familiile care apelează la pregătire suplimentară. Costul nu este suportat de toți părinții, iar accesul la aceste ore diferă în funcție de veniturile familiei.

Potrivit datelor prezentate în analiza publicată de Adevărul, pregătirea pentru examenele naționale este motivul indicat de 58% dintre părinții care plătesc meditații. Recuperarea materiei apare în 36% dintre răspunsuri, iar obținerea unor rezultate școlare mai bune, în 32%.

Amploarea fenomenului a fost comentată și de ministrul Educației, Sorin Costreie.

„În clipa în care se fac masiv meditaţii, mie îmi arată că şcoala românească are o mare, mare problemă”, a declarat acesta.

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Aceeași nevoie de sprijin, posibilități financiare diferite

Diferențele de venit se reflectă în accesul copiilor la pregătire particulară. În familiile cu venituri lunare sub 5.000 de lei, 35% dintre părinții chestionați plătesc meditații, comparativ cu aproximativ 65% în rândul celor cu venituri de peste 20.000 de lei.

Ioana Alexandra Șomîtcă, specialist în educație și fondatoarea Empowered Romania, consideră că presiunea socială contribuie la aceste cheltuieli. Dorința de a nu-și dezavantaja copilul îi determină pe unii părinți să facă sacrificii financiare importante.

„Acest fenomen are la bază, în primul rând, presiunea societății și teama de excluziune – acea rușine ca propriul copil să nu beneficieze de aceleași avantaje precum copilul vecinului”, a declarat specialista pentru Adevărul.

Aceasta vorbește și despre dificultatea profesorilor de a răspunde nevoilor diferite ale elevilor din aceeași clasă.