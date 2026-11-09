OpenAI a creat un AI atât de periculos încât l-a clasificat la nivelul maxim de risc. GPT-6 Cyber poate descoperi breșe și construi atacuri funcționale

Pe 5 noiembrie 2026, compania a anunțat oficial GPT-6 Cyber, un model de inteligență artificială specializat în identificarea și exploatarea vulnerabilităților software. Performanțele sale sunt atât de avansate încât OpenAI l-a încadrat la nivelul „Critical” pentru capabilitățile de securitate cibernetică, cea mai ridicată categorie din propriul sistem de evaluare a riscurilor.

Modelul nu este disponibil publicului larg. Pentru moment, accesul este limitat la echipe de securitate verificate, printr-un program special care permite inclusiv dezvoltarea de atacuri informatice în scopuri autorizate.

GPT-6 Cyber poate construi atacuri reale. OpenAI recunoaște nivelul critic de risc

GPT-6 Cyber este conceput pentru a analiza cod software, a identifica vulnerabilități și a verifica dacă acestea pot fi exploatate efectiv. Spre deosebire de instrumentele tradiționale de analiză, modelul poate genera inclusiv exploit-uri, adică metode funcționale prin care o breșă poate fi utilizată pentru compromiterea unui sistem.

În testul ExploitGym, care evaluează capacitatea modelelor de a exploata vulnerabilități cunoscute într-un mediu controlat, GPT-6 Cyber a finalizat cu succes 48,5% dintre sarcini, comparativ cu 32,1% pentru GPT-5.6 Cyber.

Diferența reprezintă o îmbunătățire relativă de aproximativ 51%, un salt considerabil într-un domeniu în care identificarea unei probleme și exploatarea ei sunt două provocări distincte.

OpenAI a evaluat și capacitatea sistemului de a respecta limitele impuse de cercetători. Într-o serie de teste, modelul a evitat exploatarea serviciilor aflate în afara obiectivului autorizat în 99,93% dintre cazuri, chiar și fără instrucțiunile suplimentare de siguranță folosite la implementare. Cu aceste instrucțiuni, procentul a ajuns la 100% în evaluarea respectivă.

Totuși, asemenea rezultate nu reprezintă o garanție absolută pentru orice situație reală.

Compania a stabilit că GPT-6 Cyber poate fi utilizat inițial doar de organizații aprobate în cadrul programului Daybreak Red. Accesul este disponibil prin API și Codex, cu cerințe suplimentare de securitate, inclusiv autentificare multifactor și restricționarea adreselor IP autorizate.

Măsurile vin într-un context în care comportamentul agenților AI autonomi a ridicat deja probleme de securitate, iar companiile de tehnologie încearcă să limiteze riscurile asociate unor sisteme tot mai capabile.

Descoperiri alarmante în Firefox și Linux: sute de atacuri funcționale generate cu AI

Cele mai spectaculoase rezultate ale GPT-6 Cyber nu provin doar din teste artificiale. OpenAI susține că modelul a fost utilizat pentru identificarea unor probleme reale în aplicații și sisteme de operare folosite de milioane de persoane.

În cazul browserului Firefox, cercetătorii au identificat 81 de vulnerabilități necunoscute anterior, considerate de severitate ridicată. Mai multe dintre acestea au fost deja remediate de Mozilla.

În buletinul oficial de securitate pentru Firefox 159, publicat pe 27 octombrie, Mozilla atribuie cercetătorilor OpenAI descoperirea mai multor vulnerabilități corectate în această versiune.

Situația este și mai impresionantă în cazul Linux.

Potrivit unei analize tehnice publicate de OpenAI, un sistem automatizat de cercetare, construit în jurul noului model, a identificat 2.308 posibile probleme în nucleul Linux.

Dintre acestea, 1.724 au putut fi reproduse în teste, iar sistemul a construit 948 de exploit-uri funcționale pentru escaladarea locală a privilegiilor.

Practic, aceste atacuri demonstrează cum un utilizator care are deja un nivel limitat de acces la un sistem vulnerabil ar putea obține drepturi de administrator, cunoscute în Linux drept acces „root”.

Este important de precizat că rezultatele au fost obținute în medii controlate și nu înseamnă că orice calculator cu Linux poate fi compromis automat de la distanță.

Totuși, amploarea descoperirilor arată cât de repede poate fi automatizată cercetarea vulnerabilităților.

OpenAI a transmis constatările prioritare către dezvoltatorii Linux și a pregătit propuneri de corecții. Compania afirmă că procesul de raportare și remediere continuă.

Costul operațiunii a fost, de asemenea, semnificativ: aproximativ 1,21 milioane de dolari în credite API pentru campania de analiză a nucleului Linux.

Rezultatele vin după alte experimente în care inteligența artificială a demonstrat că poate accelera dezvoltarea unor atacuri asupra browserelor.

De ce OpenAI nu permite accesul liber la GPT-6 Cyber. Riscul pentru infrastructura critică

Problema fundamentală a unor astfel de modele este că aceleași capabilități pot fi folosite pentru apărare sau pentru atacuri informatice.

Un cercetător poate utiliza AI pentru a descoperi o vulnerabilitate înaintea hackerilor și pentru a pregăti o actualizare de securitate. În schimb, un atacator ar putea încerca să folosească aceeași tehnologie pentru a găsi mai rapid puncte slabe în sisteme insuficient protejate.

De aceea, OpenAI a introdus mecanisme speciale de monitorizare a activităților suspecte și restricții privind utilizarea modelului în contexte periculoase.

Compania spune că a consolidat protecțiile împotriva solicitărilor care ar putea facilita compromiterea centralelor electrice, a instalațiilor de tratare a apei sau a sistemelor industriale de control.

Aceste infrastructuri sunt deosebit de sensibile, deoarece un atac informatic poate avea consecințe care depășesc pierderea datelor, afectând inclusiv siguranța fizică a oamenilor.

OpenAI intenționează să extindă gradual accesul la GPT-6 Cyber pentru echipele de securitate aprobate. Compania susține că prioritatea este utilizarea modelelor avansate pentru descoperirea și repararea vulnerabilităților înainte ca acestea să fie exploatate de infractorii cibernetici.

Însă apare un paradox important: cu cât inteligența artificială devine mai eficientă în identificarea breșelor, cu atât scade timpul disponibil pentru remedierea lor.

Așa cum Playtech a relatat anterior, hackerii pot transforma vulnerabilitățile în atacuri folosind AI într-un interval tot mai scurt.

Pentru utilizatorii obișnuiți, consecința practică este clară: actualizările de securitate devin mai importante ca niciodată. Dacă folosești Firefox sau o distribuție Linux, verifică periodic instalarea celor mai recente versiuni și a corecțiilor disponibile.

GPT-6 Cyber ar putea reprezenta un progres major pentru apărarea sistemelor informatice. În același timp, existența unui model capabil să descopere și să exploateze automat sute de vulnerabilități arată că industria securității cibernetice intră într-o etapă în care viteza de reacție va conta mai mult decât oricând.