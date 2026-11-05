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Legislație

Ce trebuie să facă elevii scutiți medical în timpul orei de sport. Regula pe care mulți nu o cunosc

Ce trebuie să facă elevii scutiți medical în timpul orei de sport. Regula pe care mulți nu o cunosc
Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Elevii scutiți medical de efort fizic trebuie să fie prezenți la orele de educație fizică și sport. Scutirea nu le permite automat să plece acasă sau să lipsească de la această disciplină, iar profesorul consemnează absențele în catalog. Regulamentul școlar prevede că acești elevi pot primi sarcini organizatorice, cu respectarea recomandărilor medicale, fără să fie obligați să poarte echipament sportiv.

Cuprins
  1. Scutirea de efort fizic nu înseamnă scutire de prezență
  2. Ce activități poate primi elevul în timpul orei
  3. Echipamentul sportiv nu este obligatoriu, dar încălțămintea contează
  4. Cum se încheie media la sport pentru elevii scutiți

Scutirea de efort fizic nu înseamnă scutire de prezență

Regula apare la articolul 112 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cunoscut drept ROFUIP, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024. Documentul stabilește separat obligația de participare la oră și situația școlară a elevului care nu poate face efort fizic.

„Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport”, prevede regulamentul.

Așadar, documentul medical care limitează efortul nu transformă ora din orar într-un interval liber.

Dacă elevul nu se prezintă, absența se consemnează în catalog. O eventuală justificare a lipsei trebuie analizată potrivit regulilor privind motivarea absențelor, distinct de existența scutirii pentru efort fizic.

Pentru părinți, diferența contează inclusiv atunci când sportul este prima sau ultima oră din program. Simplul fapt că elevul are scutire medicală de efort nu îi dă dreptul să ajungă mai târziu la școală ori să plece înaintea colegilor.

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Ce activități poate primi elevul în timpul orei

Profesorul îi poate implica pe elevii scutiți medical în organizarea activităților colegilor. Regulamentul enumeră, ca exemple, arbitrajul, cronometrarea, măsurarea, înregistrarea unor elemente tehnice și ținerea scorului.

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Aceste sarcini trebuie alese ținând cont de recomandările medicale. Posibilitatea de a ajuta la desfășurarea orei nu permite ignorarea restricțiilor pentru care elevul a primit scutirea.

Scopul prevăzut de regulament este integrarea elevului în colectiv. Prin urmare, cadrul didactic poate adapta participarea acestuia la activități care nu presupun efortul interzis prin documentele medicale.

Atribuirea sarcinilor organizatorice este o posibilitate a profesorului, nu o listă de activități pe care fiecare elev scutit trebuie să le execute obligatoriu. Alegerea concretă depinde de recomandările medicale și de activitatea desfășurată la oră.

Echipamentul sportiv nu este obligatoriu, dar încălțămintea contează

Elevii scutiți medical nu sunt obligați să vină în echipament sportiv. ROFUIP prevede însă că trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.

Sunt două cerințe diferite. Elevul poate participa la oră fără echipamentul necesar exercițiilor, dar trebuie să respecte condiția privind încălțămintea atunci când activitatea are loc în sala de sport.

Documentul medical este consemnat de profesor în catalog, împreună cu numărul și data eliberării. Acesta se păstrează la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul școlii.

În cazul unei scutiri temporare, profesorul înscrie și intervalul pentru care aceasta este valabilă. Menționarea perioadei permite diferențierea între o restricție care acoperă întregul an școlar și una aplicabilă numai pentru o anumită durată.

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Cum se încheie media la sport pentru elevii scutiți

Elevilor scutiți medical pe parcursul întregului an școlar nu li se acordă note sau calificative și nu li se încheie media la educație fizică și sport. Media anuală se calculează fără această disciplină.

Pentru scutirea pe o perioadă determinată, regula este diferită. Media la sport poate fi încheiată pentru anul respectiv numai dacă elevul a obținut cel puțin două note sau calificative.

Dacă nu există acest număr minim, nu se încheie media la disciplină, iar media anuală se calculează fără sport. Această situație este prevăzută expres de articolul 112 și nu înseamnă acordarea automată a unei note mici.

Prevederea privind cele două note sau calificative a fost modificată prin Ordinul nr. 4.498/2025. Forma actualizată nu mai conține condiția din redactarea inițială potrivit căreia acestea trebuiau obținute anterior perioadei de scutire.

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