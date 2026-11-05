Ce trebuie să facă elevii scutiți medical în timpul orei de sport. Regula pe care mulți nu o cunosc

„Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport”, prevede regulamentul.

Așadar, documentul medical care limitează efortul nu transformă ora din orar într-un interval liber.

Dacă elevul nu se prezintă, absența se consemnează în catalog. O eventuală justificare a lipsei trebuie analizată potrivit regulilor privind motivarea absențelor, distinct de existența scutirii pentru efort fizic.

Pentru părinți, diferența contează inclusiv atunci când sportul este prima sau ultima oră din program. Simplul fapt că elevul are scutire medicală de efort nu îi dă dreptul să ajungă mai târziu la școală ori să plece înaintea colegilor.

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Ce activități poate primi elevul în timpul orei

Profesorul îi poate implica pe elevii scutiți medical în organizarea activităților colegilor. Regulamentul enumeră, ca exemple, arbitrajul, cronometrarea, măsurarea, înregistrarea unor elemente tehnice și ținerea scorului.

Aceste sarcini trebuie alese ținând cont de recomandările medicale. Posibilitatea de a ajuta la desfășurarea orei nu permite ignorarea restricțiilor pentru care elevul a primit scutirea.

Scopul prevăzut de regulament este integrarea elevului în colectiv. Prin urmare, cadrul didactic poate adapta participarea acestuia la activități care nu presupun efortul interzis prin documentele medicale.