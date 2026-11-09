Părinții îți donează apartamentul, dar vor să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Clauza care îi poate proteja chiar dacă locuința devine a copilului
Părinții care donează apartamentul unui copil își pot păstra dreptul de a-l folosi prin rezervarea unui uzufruct viager în contract. Copilul primește nuda proprietate, iar părinții rămân titularii dreptului de folosință, în condițiile stabilite prin act. Protecția trebuie prevăzută expres în documentele notariale și înscrisă în cartea funciară, nu lăsată la nivelul unei promisiuni de familie.
Ce înseamnă donația cu rezervarea uzufructului viager
Prin această operațiune, proprietatea și folosința apartamentului sunt separate. Copilul dobândește nuda proprietate, dar nu poate trata locuința ca pe un bun asupra căruia ar avea deja toate prerogativele unui proprietar deplin.
Potrivit articolului 703 din Codul civil, uzufructul le permite părinților să folosească apartamentul și să încaseze eventualele venituri din închirierea lui, cu obligația de a păstra bunul în condițiile prevăzute de lege.
În practică, părintele își poate păstra dreptul de a locui în apartament pe durata vieții. Uzufructul este însă mai larg decât simpla locuire, deoarece poate permite și obținerea veniturilor produse de bun, cum sunt chiriile, în condițiile legii și ale contractului.
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România confirmă că un imobil poate fi donat cu rezervarea uzufructului sau a dreptului de abitație. Alegerea trebuie făcută în funcție de protecția dorită, înainte de semnarea donației.
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Poate copilul să vândă apartamentul sau să le ceară părinților să plece?
Rezervarea uzufructului nu înseamnă, prin ea însăși, o interdicție de vânzare a nudei proprietăți. Copilul poate transmite dreptul pe care îl deține, dar cumpărătorul dobândește, în condițiile legii, un imobil grevat de uzufructul existent.
Cu alte cuvinte, o vânzare obișnuită a nudei proprietăți nu șterge automat dreptul de folosință al părinților. Tocmai de aceea contează ca uzufructul să fie constituit corect și să figureze în cartea funciară.
Nici simpla schimbare a relațiilor dintre părinte și copil nu îi permite proprietarului să înlăture unilateral un uzufruct valabil. Folosința apartamentului trebuie respectată în limitele dreptului constituit, iar eventualele conflicte se soluționează prin mijloacele prevăzute de lege.
Dacă ambii părinți vor să fie protejați, actul trebuie să precizeze drepturile fiecăruia și situația celui care supraviețuiește. Nu trebuie presupus că rezervarea unui drept numai pentru unul dintre ei îl protejează automat și pe celălalt până la sfârșitul vieții.
Când poate fi potrivit dreptul de abitație
Dacă scopul părinților este strict să locuiască în apartament, poate fi analizată constituirea unui drept de abitație viageră. Acesta este reglementat de articolele 750–754 din Codul civil și are un conținut mai restrâns decât uzufructul.
Titularul abitației are dreptul de a locui în imobil, inclusiv împreună cu persoanele din familie prevăzute de lege. Spre deosebire de uzufruct, dreptul de abitație nu poate fi cedat, iar locuința care face obiectul acestuia nu poate fi închiriată în temeiul acestui drept.
Diferența contează dacă părinții se gândesc că, la un moment dat, s-ar putea muta și ar dori să închirieze apartamentul pentru a obține venituri. O clauză aleasă doar pentru locuire nu oferă automat și această posibilitate.
De aceea, discuția cu notarul trebuie să pornească de la ce vor concret părinții să păstreze. Dreptul de a locui și dreptul de a folosi bunul inclusiv pentru încasarea chiriei nu sunt echivalente.
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Ce trebuie clarificat înainte de semnarea donației
Donația unui apartament se încheie prin act autentic notarial, conform articolului 1011 din Codul civil. În document trebuie stabilite întinderea dreptului rezervat, titularii săi și durata, iar înscrierile în cartea funciară trebuie să reflecte operațiunea.
Uzufructul viager nu creează, singur, o obligație generală a copilului de a asigura hrană, îngrijire sau alte prestații de întreținere. Dacă părinții urmăresc și asemenea obligații, acestea trebuie discutate și reglementate distinct, prin instrumentul juridic potrivit.
La decesul titularului, uzufructul său se stinge, potrivit articolului 746 din Codul civil, fără să fie moștenit ca atare de urmașii acestuia. Pentru actualizarea situației imobilului trebuie îndeplinite și formalitățile de carte funciară aplicabile.
Legea prevede și alte cauze de stingere, precum renunțarea sau consolidarea drepturilor în aceeași persoană. Prin urmare, formularea „pe viață” descrie durata maximă legată de existența titularului, fără să înlăture celelalte situații prevăzute de lege.