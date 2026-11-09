Părinții îți donează apartamentul, dar vor să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Clauza care îi poate proteja chiar dacă locuința devine a copilului

Potrivit articolului 703 din Codul civil, uzufructul le permite părinților să folosească apartamentul și să încaseze eventualele venituri din închirierea lui, cu obligația de a păstra bunul în condițiile prevăzute de lege.

În practică, părintele își poate păstra dreptul de a locui în apartament pe durata vieții. Uzufructul este însă mai larg decât simpla locuire, deoarece poate permite și obținerea veniturilor produse de bun, cum sunt chiriile, în condițiile legii și ale contractului.

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România confirmă că un imobil poate fi donat cu rezervarea uzufructului sau a dreptului de abitație. Alegerea trebuie făcută în funcție de protecția dorită, înainte de semnarea donației.

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Poate copilul să vândă apartamentul sau să le ceară părinților să plece?

Rezervarea uzufructului nu înseamnă, prin ea însăși, o interdicție de vânzare a nudei proprietăți. Copilul poate transmite dreptul pe care îl deține, dar cumpărătorul dobândește, în condițiile legii, un imobil grevat de uzufructul existent.

Cu alte cuvinte, o vânzare obișnuită a nudei proprietăți nu șterge automat dreptul de folosință al părinților. Tocmai de aceea contează ca uzufructul să fie constituit corect și să figureze în cartea funciară.

Nici simpla schimbare a relațiilor dintre părinte și copil nu îi permite proprietarului să înlăture unilateral un uzufruct valabil. Folosința apartamentului trebuie respectată în limitele dreptului constituit, iar eventualele conflicte se soluționează prin mijloacele prevăzute de lege.