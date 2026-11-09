O licență comună poate ascunde trei tipuri de acces

Primul este accesul la instrument. Un coleg folosește un chatbot pentru a reorganiza un text, altul caută prin procedurile interne, iar un al treilea poate cere unui agent să deschidă o solicitare în aplicația de suport. Pentru utilizator, comenzile pot arăta aproape identic. Pentru companie, diferența este mare: într-un caz rezultatul rămâne în conversație, în altul asistentul citește documente interne, iar în ultimul produce o modificare într-un sistem pe care se bazează și alți oameni.

Al doilea este accesul la date. Un specialist în vânzări are nevoie de oferta comercială, de condițiile negociate cu clienții pe care îi gestionează și de istoricul relevant pentru acele conturi. Un coleg din resurse umane poate avea nevoie de procedura privind concediile, dar accesul la dosarele individuale depinde de responsabilitățile lui. Dacă amândoi întreabă „ce știi despre această persoană?”, răspunsul depinde de sursele pe care fiecare este autorizat să le consulte și de scopul pentru care informațiile sunt folosite. Formularea întrebării nu poate înlocui această verificare.

Al treilea este dreptul de a acționa. Poți lăsa un asistent să pregătească un e-mail pentru client fără să-i permiți să-l expedieze. Îi poți da voie să citească o factură fără să-i dai acces la schimbarea contului bancar al furnizorului. Pentru o operațiune cu efecte financiare, un flux poate cere confirmarea persoanei autorizate în aplicația în care se face plata, cu destinatarul și suma la vedere. Un buton generic de confirmare, apăsat după un rezumat convingător, oferă mai puțină protecție dacă utilizatorul nu poate verifica exact ce urmează să se execute.

Rolurile sunt un punct de plecare bun, dar nu rezolvă singure accesul. Doi consultanți pot avea aceeași funcție în organigramă și pot lucra pentru clienți diferiți. Un coleg delegat pe durata unei vacanțe are nevoie de anumite drepturi pentru două săptămâni, nu până la următorul audit. În practică, funcția se combină cu proiectul, relația cu dosarul și durata mandatului. Așa eviți situația în care o permisiune acordată pentru un incident urgent rămâne activă după ce toată lumea a uitat de el.

Asistentul poate găsi în câteva secunde ce firma a partajat ani la rând

Într-un sistem care caută prin documente, modelul primește fragmente considerate relevante și le folosește pentru a redacta răspunsul. Controlul de acces trebuie făcut când serviciul selectează fragmentele, înainte ca acestea să ajungă la model. Dacă aplicația recuperează documente dintr-un index comun și speră că asistentul va ascunde pasajele confidențiale, informația a trecut deja de filtrul care trebuia s-o oprească. Același principiu se aplică atunci când răspunsurile sunt memorate pentru reutilizare: un rezumat realizat pentru un cont privilegiat nu poate deveni automat răspunsul oferit tuturor.

Un detaliu pe care îl poți rata la demonstrație este identitatea folosită de conector. Uneori, aplicația cere date folosind identitatea utilizatorului. Alteori, un cont tehnic vede mult mai mult, iar serviciul trebuie să aplice separat drepturile persoanei care a pus întrebarea. Ambele arhitecturi pot fi construite cu verificări, dar un cont tehnic foarte puternic, combinat cu filtrare incompletă, poate anula în practică separarea dintre departamente. Merită să testezi ce se întâmplă după ce muți un document într-un folder restricționat, inclusiv cât durează până când schimbarea se reflectă în index.

Conținutul pe care îl citește agentul poate încerca și să-l influențeze. Imaginează-ți o solicitare trimisă la suport în care, sub descrierea unei defecțiuni, sunt ascunse instrucțiuni pentru asistent să exporte istoricul clienților și să-l expedieze la altă adresă. Aceasta este o formă de injectare de instrucțiuni prin conținut extern. Dacă agentul nu poate vedea lista completă și nu poate trimite fișiere în afara organizației, o parte decisivă a scenariului se oprește la nivel de permisiuni, chiar dacă modelul interpretează greșit textul. OWASP descrie tocmai acest risc când instrumentele au funcții, drepturi sau autonomie excesive.