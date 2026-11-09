Ce poate obține România de la Ursula von der Leyen. De la facturi mai mici la energie, până la miliarde de euro pentru investiții
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni, 9 noiembrie, la București, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. Vizita are loc într-un context tensionat la Marea Neagră, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale, însă mizele pentru România depășesc domeniul securității. Prețurile la energie și viitorul fondurilor europene ar putea avea efecte directe asupra economiei și nivelului de trai al românilor.
Ursula von der Leyen, primită la Cotroceni. Ce întâlniri sunt programate
Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, Ursula von der Leyen va fi primită de Nicușor Dan la ora 15:30, urmând ca la ora 17:00 cei doi oficiali să susțină declarații comune de presă.
Vizita face parte dintr-un turneu regional care include Bulgaria și Turcia, pe fondul intensificării amenințărilor la adresa securității maritime.
Dincolo de situația militară, România are ocazia să solicite sprijin european pentru trei obiective importante: protejarea Mării Negre, reducerea costurilor energiei și păstrarea finanțărilor europene destinate dezvoltării economice.
Securitatea Mării Negre, importantă și pentru economia României
Prima miză este operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă Varna–Constanța, un mecanism de cooperare destinat protejării infrastructurii și îmbunătățirii schimbului de informații. Analistul politic Alexandru Coita consideră că România trebuie să obțină angajamente clare pentru accelerarea acestui proiect.
„Hub-ul Varna–Constanța trebuie operaționalizat cât mai repede”, a declarat acesta pentru Adevărul.
Importanța economică este considerabilă. Portul Constanța reprezintă un punct strategic pentru transportul mărfurilor, iar eventualele amenințări asupra navigației pot crește costurile transportului și ale asigurărilor.
În plus, protejarea infrastructurii energetice offshore, inclusiv a proiectului Neptun Deep, este esențială pentru viitoarea producție de gaze naturale a României.
Prețurile la energie, o miză pentru firme și populațieA doua prioritate privește identificarea unor soluții europene pentru diminuarea costurilor energiei. Desigur, prețurile ridicate afectează fabricile, transportatorii și întreprinderile mici, reducând competitivitatea produselor românești.
Pentru populație, efectele se pot observa indirect în prețurile alimentelor și ale altor bunuri, deoarece energia reprezintă un cost important în procesul de producție.
„Trebuie să găsim mecanisme comune pentru a lupta cu prețurile mari la energie și a asigura securitatea energetică a Uniunii Europene”, a explicat Alexandru Coita.
Un eventual acord european ar putea contribui la stabilizarea costurilor, însă nu ar însemna automat reducerea imediată a facturilor.
Fondurile europene pentru 2028–2034, esențiale pentru investiții
A treia miză privește viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034. România urmărește menținerea unor finanțări consistente prin politica de coeziune, care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate. Acești bani pot finanța autostrăzi, spitale, școli, modernizarea infrastructurii și proiecte de cercetare.
Potrivit analistului, România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de statele occidentale, însă are nevoie în continuare de investiții.
„Componenta de coeziune trebuie să rămână un element important al acestui buget, pentru că procesul de convergență nu s-a încheiat”, a subliniat Coita.
Negocierile se anunță dificile, deoarece statele care contribuie mai mult la bugetul european ar putea solicita limitarea anumitor cheltuieli.
Pentru România, succesul vizitei nu va fi măsurat doar prin declarațiile oficiale, ci mai ales prin angajamentele concrete obținute. Acestea ar putea influența investițiile, competitivitatea economiei și securitatea energetică în următorii ani.