Ce poate obține România de la Ursula von der Leyen. De la facturi mai mici la energie, până la miliarde de euro pentru investiții

Vizita face parte dintr-un turneu regional care include Bulgaria și Turcia, pe fondul intensificării amenințărilor la adresa securității maritime.

Dincolo de situația militară, România are ocazia să solicite sprijin european pentru trei obiective importante: protejarea Mării Negre, reducerea costurilor energiei și păstrarea finanțărilor europene destinate dezvoltării economice.

Securitatea Mării Negre, importantă și pentru economia României

Prima miză este operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă Varna–Constanța, un mecanism de cooperare destinat protejării infrastructurii și îmbunătățirii schimbului de informații. Analistul politic Alexandru Coita consideră că România trebuie să obțină angajamente clare pentru accelerarea acestui proiect.

„Hub-ul Varna–Constanța trebuie operaționalizat cât mai repede”, a declarat acesta pentru Adevărul.

Importanța economică este considerabilă. Portul Constanța reprezintă un punct strategic pentru transportul mărfurilor, iar eventualele amenințări asupra navigației pot crește costurile transportului și ale asigurărilor.

În plus, protejarea infrastructurii energetice offshore, inclusiv a proiectului Neptun Deep, este esențială pentru viitoarea producție de gaze naturale a României.

Prețurile la energie, o miză pentru firme și populațieA doua prioritate privește identificarea unor soluții europene pentru diminuarea costurilor energiei. Desigur, prețurile ridicate afectează fabricile, transportatorii și întreprinderile mici, reducând competitivitatea produselor românești.

Pentru populație, efectele se pot observa indirect în prețurile alimentelor și ale altor bunuri, deoarece energia reprezintă un cost important în procesul de producție.