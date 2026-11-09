Cu cât scade rata la bancă după ce ROBOR la 6 luni s-a redus. Exemple de calcul pentru creditele românilor

Pentru românii care au împrumuturi legate de ROBOR la șase luni, reducerea poate însemna o dobândă ușor mai mică la următoarea actualizare contractuală.

Totuși, rata nu se modifică automat în ziua în care scade indicele. Băncile actualizează dobânda la intervalele prevăzute în contract, de regulă la trei sau șase luni, în funcție de indicele utilizat.

Prin urmare, un client poate continua să plătească aceeași rată până la următoarea recalculare, chiar dacă ROBOR a scăzut între timp.

Cu cât scade rata unui credit de 200.000 de lei

Pentru a înțelege efectul concret, putem lua exemplul unui credit cu un sold rămas de 200.000 de lei, o perioadă de rambursare de 20 de ani și o marjă fixă a băncii de două puncte procentuale.

La un ROBOR de 6,14%, dobânda totală ar fi de 8,14% pe an, iar rata lunară ar ajunge la aproximativ 1.690,35 lei. Dacă ROBOR scade la 6,13%, dobânda totală se reduce la 8,13%, iar rata lunară ajunge la aproximativ 1.689,10 lei.

Economia este de numai 1,25 lei pe lună.

Pentru alte valori ale creditului, păstrând aceeași perioadă de rambursare și aceeași marjă bancară, calculele arată astfel:

Credit de 100.000 de lei: rata scade de la 845,17 lei la 844,55 lei, o economie de aproximativ 0,63 lei lunar.

Credit de 150.000 de lei: rata scade de la 1.267,76 lei la 1.266,82 lei, o economie de aproximativ 0,94 lei lunar.

Credit de 200.000 de lei: rata scade de la 1.690,35 lei la 1.689,10 lei, o economie de aproximativ 1,25 lei lunar.

Credit de 250.000 de lei: rata scade de la 2.112,94 lei la 2.111,37 lei, o economie de aproximativ 1,56 lei lunar.

Credit de 300.000 de lei: rata scade de la 2.535,52 lei la 2.533,65 lei, o economie de aproximativ 1,88 lei lunar.

Calculele sunt orientative, pentru rate egale, fără comisioane sau alte costuri suplimentare. Ele presupun că singura modificare este scăderea indicelui cu 0,01 puncte procentuale.