Cu cât scade rata la bancă după ce ROBOR la 6 luni s-a redus. Exemple de calcul pentru creditele românilor
Românii care au credite cu dobândă variabilă urmăresc cu atenție evoluția indicilor bancari, în speranța că vor plăti rate mai mici. Luni, 9 noiembrie 2026, indicele ROBOR la șase luni a scăzut de la 6,14% la 6,13%, în timp ce ROBOR la trei luni a rămas la 6,07%. Reducerea este însă foarte mică, iar efectul asupra ratelor lunare va fi de ordinul câtorva lei sau chiar mai puțin, în funcție de valoarea creditului și perioada rămasă de rambursare.
ROBOR la șase luni a scăzut. Ce se întâmplă cu ratele românilor
Indicele ROBOR la șase luni a coborât cu 0,01 puncte procentuale, de la 6,14% la 6,13%. În schimb, ROBOR la trei luni, utilizat pentru numeroase credite în lei acordate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,07%.
Pentru românii care au împrumuturi legate de ROBOR la șase luni, reducerea poate însemna o dobândă ușor mai mică la următoarea actualizare contractuală.
Totuși, rata nu se modifică automat în ziua în care scade indicele. Băncile actualizează dobânda la intervalele prevăzute în contract, de regulă la trei sau șase luni, în funcție de indicele utilizat.
Prin urmare, un client poate continua să plătească aceeași rată până la următoarea recalculare, chiar dacă ROBOR a scăzut între timp.
Cu cât scade rata unui credit de 200.000 de lei
Pentru a înțelege efectul concret, putem lua exemplul unui credit cu un sold rămas de 200.000 de lei, o perioadă de rambursare de 20 de ani și o marjă fixă a băncii de două puncte procentuale.
La un ROBOR de 6,14%, dobânda totală ar fi de 8,14% pe an, iar rata lunară ar ajunge la aproximativ 1.690,35 lei. Dacă ROBOR scade la 6,13%, dobânda totală se reduce la 8,13%, iar rata lunară ajunge la aproximativ 1.689,10 lei.
Economia este de numai 1,25 lei pe lună.
Pentru alte valori ale creditului, păstrând aceeași perioadă de rambursare și aceeași marjă bancară, calculele arată astfel:
- Credit de 100.000 de lei: rata scade de la 845,17 lei la 844,55 lei, o economie de aproximativ 0,63 lei lunar.
- Credit de 150.000 de lei: rata scade de la 1.267,76 lei la 1.266,82 lei, o economie de aproximativ 0,94 lei lunar.
- Credit de 200.000 de lei: rata scade de la 1.690,35 lei la 1.689,10 lei, o economie de aproximativ 1,25 lei lunar.
- Credit de 250.000 de lei: rata scade de la 2.112,94 lei la 2.111,37 lei, o economie de aproximativ 1,56 lei lunar.
- Credit de 300.000 de lei: rata scade de la 2.535,52 lei la 2.533,65 lei, o economie de aproximativ 1,88 lei lunar.
Calculele sunt orientative, pentru rate egale, fără comisioane sau alte costuri suplimentare. Ele presupun că singura modificare este scăderea indicelui cu 0,01 puncte procentuale.
Ce este ROBOR și cum influențează dobânda unui credit
ROBOR, prescurtarea de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata de referință a dobânzilor la care băncile sunt dispuse să ofere împrumuturi în lei altor bănci. Practic, indicele este influențat de lichiditatea din sistemul bancar, de dobânzile stabilite de Banca Națională a României și de condițiile pieței financiare.
Pentru creditele cu dobândă variabilă, dobânda totală este formată, de regulă, din ROBOR și marja fixă a băncii.
De exemplu, dacă un client are în contract ROBOR la trei luni plus o marjă de 2%, la valoarea actuală a indicelui, de 6,07%, dobânda totală ar fi de 8,07% pe an.
Când ROBOR crește, dobânda și rata lunară pot crește. Când indicele scade, rata poate deveni mai mică, la următoarea actualizare.
Ce se întâmplă cu românii care au credite calculate după IRCC
Situația este diferită pentru persoanele care au împrumuturi cu dobândă variabilă calculate în funcție de IRCC, indicele utilizat pentru majoritatea creditelor noi acordate consumatorilor în lei începând din mai 2019.
În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026, IRCC este de 5,57%, față de 5,56% în trimestrul precedent. Spre deosebire de ROBOR, IRCC se aplică trimestrial și reflectă cu întârziere evoluțiile pieței interbancare.
Astfel, reducerea ROBOR la șase luni nu produce automat o scădere a ratelor calculate după IRCC.
Când ar putea scădea mai mult ratele la bancă
Pentru o reducere vizibilă a ratelor, este nevoie de o diminuare mai consistentă a indicilor de referință. O scădere de câteva sutimi de punct procentual are un efect limitat asupra bugetului unei familii, însă o reducere de jumătate de punct procentual sau de un punct procentual poate produce economii mai importante, în special în cazul creditelor ipotecare cu solduri mari.
În contextul în care românii se confruntă cu prețuri ridicate la alimente, utilități și alte cheltuieli, orice reducere a ratei este binevenită. Totuși, evoluția din 9 noiembrie 2026 este prea mică pentru a schimba semnificativ povara financiară a celor care au credite la bancă.