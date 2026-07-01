Rezultatele la Evaluarea Națională 2026, publicate mai devreme. Cum se depun contestațiile, când pot fi vizualizate lucrările și câți elevi au obținut media 10
Ministerul Educației a publicat rezultatele la Evaluarea Națională 2026 pe platforma oficială evaluare.edu.ro, într-o premieră pentru acest examen, notele fiind afișate cu o zi mai devreme decât termenul prevăzut în calendarul oficial. Absolvenții clasei a VIII-a își pot consulta rezultatele folosind codul unic primit de la școală, iar cei nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada stabilită de minister.
Rezultatele au fost publicate înainte de termen
Deși calendarul oficial prevedea afișarea rezultatelor pe 1 iulie 2026, Ministerul Educației a decis să le publice mai devreme, imediat după finalizarea procesului de centralizare.
Ca și în anii anteriori, rezultatele sunt anonimizate. Platforma evaluare.edu.ro nu afișează numele elevilor, ci doar codul individual atribuit fiecărui candidat înainte de examen. În dreptul fiecărui cod apar școala de proveniență, notele obținute la probe, eventualele note după contestație și media finală a Evaluării Naționale.
Primele date publicate de Ministerul Educației arată că 79% dintre candidați au obținut medii peste 5, procent mai mic decât anul trecut.
Comparativ cu sesiunea din 2025, când 83,2% dintre elevi au promovat examenul înainte de contestații, rezultatele din acest an înregistrează o scădere de 4,2 puncte procentuale.
Totodată, doar 7 absolvenți au obținut media generală 10, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației.
Cum pot fi depuse contestațiile
Elevii care consideră că nota obținută nu reflectă corect lucrarea au dreptul să solicite reevaluarea acesteia. Contestațiile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise în format electronic, la adresele comunicate de fiecare inspectorat școlar sau centru de examen.
Perioada de depunere este 1, 2 și 3 iulie 2026, conform calendarului oficial al Evaluării Naționale. Pentru depunerea unei contestații, candidatul trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota obținută după reevaluare poate fi modificată în oricare dintre sensuri.
Cu alte cuvinte, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași, iar rezultatul stabilit după soluționarea contestației devine definitiv.
Procedura este prevăzută de Ordinul ministrului educației nr. 6058/2025 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul școlar 2025-2026.
Vizualizarea lucrărilor se face doar astăzi
Înainte de a decide dacă depun o contestație, elevii pot solicita vizualizarea lucrării. Potrivit procedurii Ministerului Educației, cererile pentru vizualizarea lucrărilor pot fi depuse exclusiv pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00-18:00.
Este important de știut că vizualizarea lucrării nu este obligatorie pentru formularea unei contestații. Un candidat poate depune direct cererea de reevaluare, fără să își consulte în prealabil lucrarea.
Când vor fi afișate rezultatele finale
După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi recorectate de alți profesori evaluatori. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, acestea urmând să fie folosite la admiterea în învățământul liceal.
Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu pentru repartizarea computerizată în clasa a IX-a, motiv pentru care fiecare sutime poate conta în ocuparea unui loc la liceul dorit.
După afișarea rezultatelor finale, elevii vor intra în etapa completării fișelor cu opțiunile pentru admiterea la liceu, urmând ca repartizarea computerizată să stabilească unitatea de învățământ la care fiecare absolvent își va continua studiile.