Rezultatele la Evaluarea Națională 2026, publicate mai devreme. Cum se depun contestațiile, când pot fi vizualizate lucrările și câți elevi au obținut media 10

Ca și în anii anteriori, rezultatele sunt anonimizate. Platforma evaluare.edu.ro nu afișează numele elevilor, ci doar codul individual atribuit fiecărui candidat înainte de examen. În dreptul fiecărui cod apar școala de proveniență, notele obținute la probe, eventualele note după contestație și media finală a Evaluării Naționale.

Primele date publicate de Ministerul Educației arată că 79% dintre candidați au obținut medii peste 5, procent mai mic decât anul trecut.

Comparativ cu sesiunea din 2025, când 83,2% dintre elevi au promovat examenul înainte de contestații, rezultatele din acest an înregistrează o scădere de 4,2 puncte procentuale.

Totodată, doar 7 absolvenți au obținut media generală 10, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației.

Cum pot fi depuse contestațiile

Elevii care consideră că nota obținută nu reflectă corect lucrarea au dreptul să solicite reevaluarea acesteia. Contestațiile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise în format electronic, la adresele comunicate de fiecare inspectorat școlar sau centru de examen.

Perioada de depunere este 1, 2 și 3 iulie 2026, conform calendarului oficial al Evaluării Naționale. Pentru depunerea unei contestații, candidatul trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota obținută după reevaluare poate fi modificată în oricare dintre sensuri.

Cu alte cuvinte, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași, iar rezultatul stabilit după soluționarea contestației devine definitiv.