O rețea rusească a exploatat protestele din Franța cu știri false în social media. Conturi MAGA și israeliene au strâns zeci de milioane de vizualizări, arată rapoarte oficiale

Reportaje inventate și mesaje împotriva sprijinului pentru Ucraina

Analiza, realizată de specialiștii serviciului diplomatic al UE, acoperă perioada 7–21 octombrie. Rețeaua ar fi distribuit materiale false despre agresiuni sexuale atribuite migranților și presupuse atentate iminente. Videoclipurile imitau producții jurnalistice occidentale pentru a părea credibile în fața publicului francez.

Scopul descris în document era prezentarea conducerii franceze drept slabă și tot mai autoritară. Alte mesaje susțineau că guvernele europene preferă să ajute Ucraina în loc să rezolve problemele interne. Playtech a relatat anterior despre verificările privind dezinformarea online în jurul protestelor din Franța.

Postările MAGA și israeliene au avut o vizibilitate mult mai mare

Un document separat, întocmit de Ministerul francez de Externe și consultat tot de Reuters, identifică mesaje ostile și din partea unor conturi israeliene ori asociate mișcării MAGA a lui Donald Trump. Acestea legau tulburările de migrație și islamism radical. Relatarea Reuters nu indică o coordonare între aceste grupuri și rețeaua rusă.

Evaluarea franceză compară vizualizările celor mai urmărite zece postări de pe X din fiecare categorie, în intervalul 16–18 octombrie:

Vizualizările celor mai urmărite zece postări din fiecare categorie Categoria conturilor Vizualizări pe X Oficiali, publicații și influenceri asociați MAGA Peste 49 de milioane Oficiali israelieni, conturi guvernamentale, publicații și influenceri Peste 35 de milioane Conturi din mediile proruse 2,8 milioane

Sursa datelor: evaluarea Ministerului francez de Externe, citată de Reuters. Interval analizat: 16–18 octombrie 2026.

Cifrele nu reprezintă persoane distincte și nici întreaga activitate a conturilor respective. Ele nu stabilesc câți oameni au crezut mesajele. Totodată, categoria conturilor proruse din această comparație nu trebuie confundată cu rețeaua Operation Overload descrisă în raportul UE.

Elina Treyger, cercetătoare la RAND Corporation, a explicat pentru Reuters că asemenea campanii urmăresc, în timp, să influențeze percepția asupra democrațiilor occidentale și pot alimenta reacțiile împotriva imigrației, împingând o parte a electoratului spre extreme.