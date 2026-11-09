O rețea rusească a exploatat protestele din Franța cu știri false în social media. Conturi MAGA și israeliene au strâns zeci de milioane de vizualizări, arată rapoarte oficiale
Francezii au ieșit în stradă din cauza scumpirilor și a problemelor din serviciile publice. Pe rețelele sociale circula însă o altă versiune: imigrația ar fi fost de vină pentru violențe, iar guvernul ar fi pierdut controlul. În spatele unor clipuri false, care imitau reportaje ale presei occidentale, se afla rețeaua rusească Operation Overload, arată un raport intern al UE citat de Reuters.
Unele proteste din octombrie au degenerat în violențe, dar autorii raportului nu au găsit dovezi că acestea ar fi fost provocate sau impulsionate prin intervenții din străinătate. Rețeaua ar fi profitat de tulburări pentru a răspândi informații false și a alimenta neîncrederea în autoritățile franceze.
Reportaje inventate și mesaje împotriva sprijinului pentru Ucraina
Analiza, realizată de specialiștii serviciului diplomatic al UE, acoperă perioada 7–21 octombrie. Rețeaua ar fi distribuit materiale false despre agresiuni sexuale atribuite migranților și presupuse atentate iminente. Videoclipurile imitau producții jurnalistice occidentale pentru a părea credibile în fața publicului francez.
Scopul descris în document era prezentarea conducerii franceze drept slabă și tot mai autoritară. Alte mesaje susțineau că guvernele europene preferă să ajute Ucraina în loc să rezolve problemele interne. Playtech a relatat anterior despre verificările privind dezinformarea online în jurul protestelor din Franța.
Postările MAGA și israeliene au avut o vizibilitate mult mai mare
Un document separat, întocmit de Ministerul francez de Externe și consultat tot de Reuters, identifică mesaje ostile și din partea unor conturi israeliene ori asociate mișcării MAGA a lui Donald Trump. Acestea legau tulburările de migrație și islamism radical. Relatarea Reuters nu indică o coordonare între aceste grupuri și rețeaua rusă.
Evaluarea franceză compară vizualizările celor mai urmărite zece postări de pe X din fiecare categorie, în intervalul 16–18 octombrie:
|Categoria conturilor
|Vizualizări pe X
|Oficiali, publicații și influenceri asociați MAGA
|Peste 49 de milioane
|Oficiali israelieni, conturi guvernamentale, publicații și influenceri
|Peste 35 de milioane
|Conturi din mediile proruse
|2,8 milioane
Sursa datelor: evaluarea Ministerului francez de Externe, citată de Reuters. Interval analizat: 16–18 octombrie 2026.
Cifrele nu reprezintă persoane distincte și nici întreaga activitate a conturilor respective. Ele nu stabilesc câți oameni au crezut mesajele. Totodată, categoria conturilor proruse din această comparație nu trebuie confundată cu rețeaua Operation Overload descrisă în raportul UE.
Elina Treyger, cercetătoare la RAND Corporation, a explicat pentru Reuters că asemenea campanii urmăresc, în timp, să influențeze percepția asupra democrațiilor occidentale și pot alimenta reacțiile împotriva imigrației, împingând o parte a electoratului spre extreme.
Sigle copiate, voci falsificate și conturi care distribuie aceleași materiale
Metodele Operation Overload sunt documentate de mai mulți ani. Într-o analiză publicată în 2025, Institute for Strategic Dialogue descria videoclipuri și imagini manipulate, sigle preluate de la redacții și intervenții audio generate cu AI, distribuite pe X, TikTok, Bluesky și Telegram. Falsificarea vocilor cu AI permite atribuirea unor afirmații unor persoane care nu le-au făcut.
Viginum, agenția franceză care monitorizează ingerințele digitale străine, descria în 2024 campania cunoscută și ca Matriochka: materiale false distribuite coordonat, urmate de solicitări adresate jurnaliștilor și verificatorilor de informații să le investigheze. Autorii încercau astfel să atragă atenția asupra propriilor falsuri.
Reuters precizează că nu a putut verifica independent afirmațiile din cele două evaluări interne. Autoritățile franceze au trimis agenția la declarația lui Emmanuel Macron din 21 octombrie, care distingea între lipsa unor dovezi vizibile de ingerință în proteste și manipularea informațiilor din străinătate.
Ministerul rus de Externe, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și Ministerul israelian de Externe nu au răspuns solicitărilor Reuters. Moscova respinsese în august alte acuzații franceze privind dezinformarea, legate de alegerile din 2027.