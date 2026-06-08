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de Diana Dumitrache
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Ce joburi se găsesc ușor și sunt plătite bine în 2026. Românii au făcut topul meseriilor pe care le-ai putea începe rapid

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Ce joburi se găsesc ușor și sunt plătite bine în 2026. Românii au făcut topul meseriilor pe care le-ai putea începe rapid
Ce joburi se găsesc ușor în 2026 (Foto: Profimedia)

Într-o perioadă în care tot mai multe companii anunță restructurări, angajările se desfășoară într-un ritm mai lent decât în anii trecuți, iar mulți români caută soluții rapide pentru a-și schimba cariera sau pentru a obține venituri mai mari, o întrebare postată pe Reddit a stârnit sute de reacții: „Ce joburi cu acces ușor și bine plătite cunoașteți?”. Discuția a scos la iveală câteva dintre meseriile pe care utilizatorii le consideră cele mai accesibile în prezent, dar și domeniile în care cererea de personal rămâne ridicată.

Cuprins
  1. Call-center-ul rămâne una dintre cele mai rapide opțiuni
  2. Meseriile tehnice sunt tot mai căutate
  3. Șoferii profesioniști sunt încă la mare căutare
  4. Influencerul, visul multora
  5. Ce caută angajatorii în 2026

Call-center-ul rămâne una dintre cele mai rapide opțiuni

Una dintre cele mai populare recomandări a fost munca în call-center, mai ales pentru persoanele care cunosc limbi străine.

„Absolut orice call-center, prietene. Ajută o limbă străină”, a scris unul dintre participanții la discuție.

În ultimii ani, marile companii internaționale și centrele de servicii externalizate au continuat să recruteze vorbitori de limbi străine pentru suport clienți, relații cu clienții sau servicii administrative. Un alt utilizator a oferit și exemple concrete de salarii:

„Pe germană faci undeva la 7.000 de lei, pe franceză vreo 6.000 de lei. Unde am lucrat eu, pe engleză erau aproximativ 3.500 de lei.”

Salariile diferă în funcție de companie, experiență și bonusuri, însă limbi precum germana, franceza, olandeza sau limbile nordice continuă să fie printre cele mai bine plătite pe piață.

Meseriile tehnice sunt tot mai căutate

Mulți participanți la discuție au atras atenția că meseriile clasice, precum electricianul sau instalatorul, oferă perspective foarte bune pe termen lung.

„Ce înseamnă acces ușor? Ești dispus să înveți o meserie, de exemplu electrician sau instalator? În câțiva ani vei câștiga cel puțin cât un șofer de TIR și există riscuri mai mici să fii înlocuit de tehnologie”, a comentat un utilizator.

Într-adevăr, numeroase firme din construcții și instalații reclamă lipsa personalului calificat, iar cererea pentru astfel de specialiști rămâne ridicată atât în România, cât și în alte state europene. Mai mult, mulți meseriași aleg să lucreze pe cont propriu, ceea ce le poate crește considerabil veniturile.

Șoferii profesioniști sunt încă la mare căutare

Șoferii de TIR continuă să fie printre cei mai căutați angajați din Europa. Deși obținerea atestatelor necesare presupune investiții și pregătire, numeroase firme de transport oferă salarii atractive și bonusuri suplimentare.

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Pentru mulți români, avantajul este că pot găsi relativ repede un loc de muncă, mai ales dacă sunt dispuși să efectueze curse internaționale.

Totuși, meseria vine și cu dezavantaje, precum perioadele lungi petrecute departe de familie și stresul asociat traficului și termenelor de livrare.

Influencerul, visul multora

Printre răspunsurile serioase au apărut și unele mai puțin convenționale.

„Influencer. Dacă arăți bine, ai carismă și faci oamenii să poftească la ceea ce prezinți, te filmezi și postezi”, a scris un utilizator.

Deși poate părea o soluție simplă, specialiștii atrag atenția că foarte puțini creatori de conținut ajung să obțină venituri constante și semnificative. În spatele clipurilor virale se află, de regulă, ani de muncă, investiții și o concurență extrem de mare.

Ce caută angajatorii în 2026

În actualul context economic, marcat de încetinirea angajărilor în anumite domenii și de restructurări în companii, specialiștii spun că cele mai sigure opțiuni rămân meseriile care rezolvă probleme concrete: transport, servicii tehnice, construcții, sănătate și suport pentru clienți.

De asemenea, cunoașterea unei limbi străine continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante avantaje pe piața muncii, fiind adesea diferența dintre un salariu mediu și unul peste media națională.

Discuția de pe Reddit arată că, în ciuda dificultăților din economie, există încă domenii în care se poate intra relativ rapid și în care veniturile pot deveni atractive, mai ales pentru cei dispuși să învețe competențe noi sau să investească timp în dezvoltarea profesională.

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