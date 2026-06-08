Ce joburi se găsesc ușor și sunt plătite bine în 2026. Românii au făcut topul meseriilor pe care le-ai putea începe rapid

„Absolut orice call-center, prietene. Ajută o limbă străină”, a scris unul dintre participanții la discuție.

În ultimii ani, marile companii internaționale și centrele de servicii externalizate au continuat să recruteze vorbitori de limbi străine pentru suport clienți, relații cu clienții sau servicii administrative. Un alt utilizator a oferit și exemple concrete de salarii:

„Pe germană faci undeva la 7.000 de lei, pe franceză vreo 6.000 de lei. Unde am lucrat eu, pe engleză erau aproximativ 3.500 de lei.”

Salariile diferă în funcție de companie, experiență și bonusuri, însă limbi precum germana, franceza, olandeza sau limbile nordice continuă să fie printre cele mai bine plătite pe piață.

Meseriile tehnice sunt tot mai căutate

Mulți participanți la discuție au atras atenția că meseriile clasice, precum electricianul sau instalatorul, oferă perspective foarte bune pe termen lung.

„Ce înseamnă acces ușor? Ești dispus să înveți o meserie, de exemplu electrician sau instalator? În câțiva ani vei câștiga cel puțin cât un șofer de TIR și există riscuri mai mici să fii înlocuit de tehnologie”, a comentat un utilizator.

Într-adevăr, numeroase firme din construcții și instalații reclamă lipsa personalului calificat, iar cererea pentru astfel de specialiști rămâne ridicată atât în România, cât și în alte state europene. Mai mult, mulți meseriași aleg să lucreze pe cont propriu, ceea ce le poate crește considerabil veniturile.

Șoferii profesioniști sunt încă la mare căutare

Șoferii de TIR continuă să fie printre cei mai căutați angajați din Europa. Deși obținerea atestatelor necesare presupune investiții și pregătire, numeroase firme de transport oferă salarii atractive și bonusuri suplimentare.

Pentru mulți români, avantajul este că pot găsi relativ repede un loc de muncă, mai ales dacă sunt dispuși să efectueze curse internaționale.

Totuși, meseria vine și cu dezavantaje, precum perioadele lungi petrecute departe de familie și stresul asociat traficului și termenelor de livrare.