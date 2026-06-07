Analiză: Unde se duc cei mai mulți bani din salariul românilor. Cheltuiala care consumă peste un sfert din venituri
Mulți români au impresia că salariul se evaporă imediat după ce intră în cont. Chiar dacă veniturile au crescut în ultimii ani, majorarea prețurilor la alimente, utilități și servicii face ca o mare parte din bani să fie direcționată către cheltuieli esențiale.
Datele statistice și studiile privind consumul gospodăriilor arată că cea mai mare parte a bugetului lunar este alocată alimentelor și băuturilor nealcoolice. În multe cazuri, această categorie ajunge să consume peste un sfert din veniturile unei familii, ceea ce plasează România printre țările europene cu cele mai mari cheltuieli pentru hrană raportate la bugetul total.
Pentru o familie cu un venit net de 12.000 de lei pe lună, gestionarea bugetului poate părea mai ușoară decât în cazul gospodăriilor cu venituri reduse. Cu toate acestea, creșterea prețurilor la alimente, utilități și servicii face ca o mare parte din bani să fie cheltuită rapid pe nevoi de bază.
Datele privind consumul gospodăriilor arată că alimentele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli. În multe cazuri, acestea ajung să consume peste un sfert din veniturile unei familii.
Mâncarea poate depăși 3.000 de lei pe lună
Pentru o familie formată din doi adulți și unul sau doi copii, cumpărăturile lunare din supermarket ajung frecvent la 3.000-3.500 de lei.
În această sumă intră alimentele de bază, produsele pentru micul dejun, carnea, lactatele, fructele, legumele, dulciurile și produsele de uz casnic cumpărate odată cu acestea.
Raportat la un venit de 12.000 de lei, doar hrana poate reprezenta aproximativ 25-30% din bugetul total.
Locuința și utilitățile absorb încă o parte importantă din venit
Pentru familiile care locuiesc în marile orașe, rata la bancă sau chiria reprezintă a doua mare cheltuială lunară.
La acestea se adaugă energia electrică, gazele, apa, internetul și întreținerea.
În medie, o familie poate cheltui între 2.000 și 3.000 de lei lunar pentru locuință și utilități.
Mașina poate costa peste 1.000 de lei pe lună
Mulți români nu realizează cât îi costă, de fapt, autoturismul.
Combustibilul, RCA-ul, reviziile, anvelopele, parcările și reparațiile ajung să însemne, în medie, între 1.000 și 1.500 de lei lunar dacă sunt împărțite pe parcursul unui an.
Cum ar putea arăta bugetul unei familii cu venituri de 12.000 de lei
Ce arată cifrele
Analiza arată că alimentele rămân cea mai mare cheltuială lunară pentru o familie cu venituri medii spre mari, depășind chiar și costurile cu transportul sau timpul liber.
În exemplul de mai sus, peste 3.200 de lei dintr-un venit de 12.000 de lei se duc pe mâncare și cumpărături, ceea ce înseamnă aproape 27% din bugetul total.
Dacă adăugăm locuința și utilitățile, rezultă că aproape jumătate din veniturile familiei sunt consumate de două categorii esențiale de cheltuieli. Acesta este și unul dintre motivele pentru care mulți români spun că, deși salariile au crescut, economisirea a devenit tot mai dificilă.
Important: Valorile prezentate sunt orientative și au caracter informativ. Cheltuielile reale diferă în funcție de oraș, numărul membrilor familiei și stilul de viață.