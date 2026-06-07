Analiză: Unde se duc cei mai mulți bani din salariul românilor. Cheltuiala care consumă peste un sfert din venituri

Pentru o familie cu un venit net de 12.000 de lei pe lună, gestionarea bugetului poate părea mai ușoară decât în cazul gospodăriilor cu venituri reduse. Cu toate acestea, creșterea prețurilor la alimente, utilități și servicii face ca o mare parte din bani să fie cheltuită rapid pe nevoi de bază.

Datele privind consumul gospodăriilor arată că alimentele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli. În multe cazuri, acestea ajung să consume peste un sfert din veniturile unei familii.

Mâncarea poate depăși 3.000 de lei pe lună

Pentru o familie formată din doi adulți și unul sau doi copii, cumpărăturile lunare din supermarket ajung frecvent la 3.000-3.500 de lei.

În această sumă intră alimentele de bază, produsele pentru micul dejun, carnea, lactatele, fructele, legumele, dulciurile și produsele de uz casnic cumpărate odată cu acestea.

Raportat la un venit de 12.000 de lei, doar hrana poate reprezenta aproximativ 25-30% din bugetul total.

Locuința și utilitățile absorb încă o parte importantă din venit

Pentru familiile care locuiesc în marile orașe, rata la bancă sau chiria reprezintă a doua mare cheltuială lunară.

La acestea se adaugă energia electrică, gazele, apa, internetul și întreținerea.