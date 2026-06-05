Din 7 iunie, angajatorii vor fi obligați să explice diferențele de salariu dintre angajați. Ce drepturi noi apar
Începând cu 7 iunie, intră în vigoare noile reguli europene privind transparența salarială, care aduc schimbări importante atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Directiva urmărește să reducă diferențele salariale nejustificate și să oblige companiile să explice mai clar modul în care stabilesc remunerațiile.
Una dintre cele mai importante modificări este că firmele vor trebui să poată demonstra, prin criterii obiective și documentate, de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit.
Ce obligații noi au angajatorii
Noile prevederi impun mai multă transparență încă din etapa recrutării. Astfel, angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de interviu, astfel încât candidații să cunoască nivelul remunerației încă de la începutul procesului de selecție.
În același timp, companiile nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților, măsură menită să prevină perpetuarea unor inechități salariale.
De asemenea, firmele vor fi obligate să stabilească și să documenteze criterii clare privind salarizarea, promovarea și evoluția profesională a angajaților.
Angajații vor avea acces la mai multe informații
Directiva oferă salariaților dreptul de a solicita informații despre nivelurile de remunerare pentru posturi similare sau pentru activități de valoare egală.
Totodată, angajații vor putea afla care sunt criteriile utilizate de companie pentru stabilirea salariilor și promovărilor.
Scopul este creșterea transparenței și reducerea situațiilor în care diferențele salariale nu pot fi explicate prin factori obiectivi.
Diferențele salariale nu dispar, dar trebuie explicate
Specialiștii în dreptul muncii subliniază că noua legislație nu obligă angajatorii să acorde salarii identice tuturor persoanelor care ocupă aceeași funcție.
Diferențele de remunerație pot exista în continuare dacă sunt justificate prin experiență profesională, responsabilități suplimentare, performanță, calificări, certificări sau alte criterii relevante.
De exemplu, doi specialiști în marketing pot avea salarii diferite dacă unul coordonează echipe, gestionează proiecte complexe și are o experiență profesională semnificativ mai mare.
Problemele apar atunci când compania nu poate demonstra motivele care au stat la baza acestor diferențe.
|Număr angajați
|Obligație de raportare
|Sub 100
|În principiu nu au obligația de raportare periodică (deși statul poate extinde obligația și către firme mai mici).
|100–149
|Raportare o dată la 3 ani, începând din 2031.
|150–249
|Raportare o dată la 3 ani, prima raportare în 2027 pentru datele din 2026.
|250+
|Raportare anuală, începând din 2027 pentru datele din 2026.
Ce riscă firmele care nu respectă regulile
Potrivit avocaților specializați în dreptul muncii, companiile care nu pot justifica diferențele salariale se pot confrunta cu reclamații din partea angajaților, controale ale autorităților și litigii privind discriminarea salarială.
În plus, proiectele de transpunere a directivei prevăd sancțiuni care pot ajunge până la 30.000 de lei.
Pe lângă amenzi, firmele pot fi obligate să corecteze diferențele salariale constatate și să plătească despăgubiri angajaților care demonstrează că au fost discriminați.
Ce măsuri sunt recomandate companiilor
Specialiștii recomandă angajatorilor să înceapă o analiză internă a politicilor salariale înainte ca noile obligații să genereze probleme.
Printre măsurile recomandate se numără:
- auditarea salariilor existente;
- stabilirea unor criterii clare de salarizare;
- documentarea deciziilor privind salariile și promovările;
- actualizarea procedurilor de recrutare;
- pregătirea unor mecanisme interne pentru gestionarea solicitărilor venite din partea angajaților.
Companiile cu peste 100 de salariați vor avea și obligații suplimentare de raportare privind diferențele salariale, inclusiv cele dintre femei și bărbați.
Noile reguli urmăresc să creeze un sistem de salarizare mai transparent și mai ușor de verificat, atât pentru angajați, cât și pentru autorități.