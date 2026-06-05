Din 7 iunie, angajatorii vor fi obligați să explice diferențele de salariu dintre angajați. Ce drepturi noi apar

Ce obligații noi au angajatorii

Noile prevederi impun mai multă transparență încă din etapa recrutării. Astfel, angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de interviu, astfel încât candidații să cunoască nivelul remunerației încă de la începutul procesului de selecție.

În același timp, companiile nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților, măsură menită să prevină perpetuarea unor inechități salariale.

De asemenea, firmele vor fi obligate să stabilească și să documenteze criterii clare privind salarizarea, promovarea și evoluția profesională a angajaților.

Angajații vor avea acces la mai multe informații

Directiva oferă salariaților dreptul de a solicita informații despre nivelurile de remunerare pentru posturi similare sau pentru activități de valoare egală.

Totodată, angajații vor putea afla care sunt criteriile utilizate de companie pentru stabilirea salariilor și promovărilor.

Scopul este creșterea transparenței și reducerea situațiilor în care diferențele salariale nu pot fi explicate prin factori obiectivi.

Diferențele salariale nu dispar, dar trebuie explicate

Specialiștii în dreptul muncii subliniază că noua legislație nu obligă angajatorii să acorde salarii identice tuturor persoanelor care ocupă aceeași funcție.