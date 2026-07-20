Europa riscă să piardă 95 de miliarde de euro pe an din industria auto. Un nou studiu pune sub semnul întrebării strategia privind motoarele termice

Interzicerea motoarelor termice sau păstrarea unei cote de 10% produce aproape același impact

Studiul a analizat patru scenarii privind viitorul industriei auto europene până în 2040. Cel mai sever dintre ele presupune eliminarea completă a motoarelor cu combustie internă. În această situație, industria europeană ar pierde aproximativ 95 de miliarde de euro anual din valoarea adăugată creată de producția motoarelor, transmisiilor și altor componente ale sistemelor de propulsie.

Surpriza apare în scenariul în care Uniunea Europeană permite păstrarea unei cote de 10% de automobile cu motoare termice. Potrivit studiului, impactul economic rămâne practic identic, tot la aproximativ 95 de miliarde de euro anual.

Autorii concluzionează că un segment atât de redus nu mai poate susține viabilitatea economică a industriei și nici păstrarea locurilor de muncă existente.

Chiar și un scenariu mai flexibil aduce pierderi uriașe

Cercetătorii au analizat și o variantă în care piața este lăsată să decidă mai mult direcția tehnologică, fără o interdicție strictă.

În acest caz, estimările arată că aproximativ 20% dintre automobilele noi produse în 2040 ar mai utiliza motoare cu combustie. Totuși, pierderile estimate pentru industrie ar ajunge în continuare la aproximativ 90 de miliarde de euro anual, cu doar cinci miliarde mai puțin decât în scenariile cele mai restrictive.

Chiar și într-o variantă inspirată de politicile adoptate în unele state din Asia și America, unde motoarele termice ar continua să aibă o prezență mai importantă, studiul estimează că doar jumătate dintre automobile ar mai utiliza această tehnologie în 2040.

Nici acest scenariu nu schimbă radical situația. Valoarea pierdută pentru industria europeană ar rămâne foarte ridicată, la aproximativ 60 de miliarde de euro anual.