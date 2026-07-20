Europa riscă să piardă 95 de miliarde de euro pe an din industria auto. Un nou studiu pune sub semnul întrebării strategia privind motoarele termice
Industria auto europeană se apropie de una dintre cele mai importante transformări din istoria sa, însă costurile economice ar putea fi mult mai mari decât se estima până acum. Un nou studiu privind impactul tranziției către automobilele electrice arată că Europa riscă să piardă până la 95 de miliarde de euro anual din valoarea creată în sectorul producției de sisteme de propulsie până în anul 2040.
Concluziile sunt surprinzătoare deoarece diferențele dintre scenariile analizate sunt mult mai mici decât s-ar fi crezut. Indiferent dacă Uniunea Europeană interzice complet motoarele cu combustie sau păstrează o cotă limitată de automobile echipate cu astfel de propulsoare, efectele economice estimate rămân aproape identice.
Interzicerea motoarelor termice sau păstrarea unei cote de 10% produce aproape același impact
Studiul a analizat patru scenarii privind viitorul industriei auto europene până în 2040. Cel mai sever dintre ele presupune eliminarea completă a motoarelor cu combustie internă. În această situație, industria europeană ar pierde aproximativ 95 de miliarde de euro anual din valoarea adăugată creată de producția motoarelor, transmisiilor și altor componente ale sistemelor de propulsie.
Surpriza apare în scenariul în care Uniunea Europeană permite păstrarea unei cote de 10% de automobile cu motoare termice. Potrivit studiului, impactul economic rămâne practic identic, tot la aproximativ 95 de miliarde de euro anual.
Autorii concluzionează că un segment atât de redus nu mai poate susține viabilitatea economică a industriei și nici păstrarea locurilor de muncă existente.
Chiar și un scenariu mai flexibil aduce pierderi uriașe
Cercetătorii au analizat și o variantă în care piața este lăsată să decidă mai mult direcția tehnologică, fără o interdicție strictă.
În acest caz, estimările arată că aproximativ 20% dintre automobilele noi produse în 2040 ar mai utiliza motoare cu combustie. Totuși, pierderile estimate pentru industrie ar ajunge în continuare la aproximativ 90 de miliarde de euro anual, cu doar cinci miliarde mai puțin decât în scenariile cele mai restrictive.
Chiar și într-o variantă inspirată de politicile adoptate în unele state din Asia și America, unde motoarele termice ar continua să aibă o prezență mai importantă, studiul estimează că doar jumătate dintre automobile ar mai utiliza această tehnologie în 2040.
Nici acest scenariu nu schimbă radical situația. Valoarea pierdută pentru industria europeană ar rămâne foarte ridicată, la aproximativ 60 de miliarde de euro anual.
Germania și furnizorii de componente vor suporta cele mai mari pierderi
Țara cea mai afectată ar urma să fie Germania, principalul centru al industriei auto europene. Potrivit estimărilor, economia germană ar pierde peste 54 de miliarde de euro anual din valoarea creată în sectorul sistemelor de propulsie, adică aproape două treimi din pierderea totală estimată pentru întreaga Europă.
La fel de vulnerabili sunt furnizorii de componente pentru motoare termice. Producătorii de sisteme de injecție, cutii de viteze, sisteme de evacuare și alte piese dedicate motoarelor cu combustie ar putea pierde aproximativ 35 de miliarde de euro anual.
Aceasta reprezintă circa 80% din valoarea pe care acest sector o generează în prezent, ceea ce ar putea duce la restructurări masive și chiar la dispariția unor companii specializate.
Aproape trei sferturi de milion de locuri de muncă sunt în pericol
Impactul nu se limitează la cifrele financiare. În 2025, aproximativ 1,6 milioane de persoane lucrau în Europa direct în producția motoarelor cu combustie internă.
Estimările studiului indică pierderea a circa 375.000 de locuri de muncă până în 2030. Până în 2040, numărul acestora ar putea ajunge la 726.000, ceea ce înseamnă aproximativ 45% din totalul actual al angajaților implicați direct în producția motoarelor. Cifrele nu includ efectele indirecte asupra celorlalte sectoare economice dependente de industria auto.
De ce nu compensează mașinile electrice aceste pierderi
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale studiului este faptul că valoarea de 95 de miliarde de euro reprezintă deja pierderea netă, după ce au fost luate în calcul beneficiile economice generate de dezvoltarea automobilelor electrice.
Concret, autorii estimează că industria europeană va pierde aproximativ 113 miliarde de euro anual prin reducerea producției de motoare termice și a componentelor asociate.
În același timp, dezvoltarea componentelor dedicate automobilelor electrice ar aduce doar aproximativ 18 miliarde de euro valoare nouă, insuficientă pentru a compensa declinul.
Explicația este legată de schimbarea lanțului valoric din industria auto. La automobilele electrice, cea mai mare parte a valorii este concentrată în baterii, iar producția acestora este dominată în prezent de companii asiatice, în special din China.