Cel mai bine plătite joburi pentru adolescenți. Ce locuri de muncă le pot aduce câștiguri pe timpul verii
Vacanța de vară nu înseamnă doar relaxare pentru mulți adolescenți. Tot mai mulți tineri aleg să își găsească un loc de muncă sezonier pentru a câștiga bani de buzunar, pentru a economisi pentru studii sau pentru a dobândi experiență profesională încă din timpul liceului.
În România, legislația permite angajarea tinerilor care au împlinit 16 ani, iar în anumite condiții și a celor de 15 ani, cu acordul părinților. Angajatorii caută frecvent personal sezonier în perioada verii, ceea ce transformă această perioadă într-o oportunitate excelentă pentru adolescenți.
Ce joburi sunt cele mai căutate în timpul verii
Printre cele mai populare locuri de muncă pentru adolescenți se numără cele din domeniul HoReCa. Restaurantele, cafenelele și terasele au nevoie de personal suplimentar în sezonul estival, iar mulți tineri aleg să lucreze ca ospătari, ajutori de ospătar sau lucrători în unități de alimentație publică.
Un alt domeniu care oferă oportunități este retailul. Magazinele și centrele comerciale angajează frecvent lucrători comerciali, operatori pentru rafturi sau casieri pentru perioade determinate.
De asemenea, adolescenții pot găsi locuri de muncă în centre de agrement, parcuri tematice, tabere pentru copii sau la evenimente organizate în timpul verii.
Tot mai căutate sunt și activitățile de babysitting sau supraveghere a copiilor. Familiile care lucrează în timpul vacanței caută persoane responsabile care să petreacă timp cu cei mici, iar acest tip de activitate poate aduce venituri atractive.
Activitățile online devin o sursă importantă de venit
Tehnologia a deschis noi oportunități pentru adolescenți. Cei care au cunoștințe bune la anumite materii pot oferi meditații pentru elevii mai mici, fie fizic, fie online.
În același timp, tinerii pasionați de grafică, editare video, social media sau creare de conținut pot găsi colaborări freelance care le permit să lucreze de acasă și să își organizeze singuri programul.
Există și platforme care oferă proiecte punctuale pentru redactare, traduceri, design sau administrarea paginilor de socializare, însă este important ca adolescenții să fie atenți la seriozitatea ofertelor și să evite eventualele fraude.
Cât pot câștiga adolescenții în timpul vacanței
Veniturile diferă în funcție de domeniu, program și localitate. În marile orașe și în stațiunile turistice, un adolescent poate câștiga între 2.000 și 4.000 de lei pe lună pentru un program part-time sau sezonier.
În cazul ospătarilor, veniturile pot fi completate de bacșișuri, care în perioadele aglomerate pot reprezenta o sumă importantă. De asemenea, cei care oferă meditații sau servicii online își pot stabili singuri tarifele, în funcție de experiență și cerere.
De ce este util primul loc de muncă
Specialiștii în resurse umane spun că primul job are beneficii care depășesc câștigul financiar. Adolescenții învață să respecte un program, să lucreze în echipă, să comunice cu clienții și să își asume responsabilități.
Experiența acumulată poate conta ulterior la admiterea în anumite programe educaționale sau la obținerea unui loc de muncă după terminarea studiilor.
Înainte de a accepta un job, tinerii sunt sfătuiți să verifice condițiile de muncă, programul și contractul oferit de angajator. De asemenea, este important ca activitatea desfășurată să nu afecteze odihna, sănătatea sau pregătirea școlară.
Pentru mulți adolescenți, un loc de muncă pe timpul verii reprezintă nu doar o sursă de venit, ci și primul pas către independență și dezvoltare profesională.