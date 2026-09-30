Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu

Punctajul acumulat depinde însă de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile. Simplificat, dacă o persoană a câștigat în fiecare an exact salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ea acumulează aproximativ un punct pe an. În 15 ani ar rezulta, orientativ, 15 puncte. La un VPR de 81 de lei, calculul ar fi: 15 puncte × 81 de lei = 1.215 lei.

Dacă persoana a câștigat, în medie, numai jumătate din salariul mediu luat ca reper, ar acumula aproximativ 0,5 puncte pe an. În 15 ani ar ajunge la circa 7,5 puncte, ceea ce ar însemna 7,5 × 81 = aproximativ 608 lei.

La polul opus, dacă venitul pentru care s-au plătit contribuțiile ar fi fost în permanență cu 50% peste salariul mediu, calculul simplificat ar însemna aproximativ 1,5 puncte anual, adică 22,5 puncte în 15 ani. Pensia rezultată ar fi de aproximativ 1.823 de lei.

Acestea sunt exemple teoretice, pentru că în calculul real contează veniturile și indicatorii aferenți fiecărei luni și fiecărui an de activitate.

Ce se întâmplă dacă rezultă o pensie de numai 600 sau 800 de lei

Aici intervine ceea ce românii numesc în mod obișnuit „pensia minimă”. În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei, valoare menținută la același nivel din 2024. Aceasta nu reprezintă însă o pensie distinctă și nici nu înseamnă că orice persoană care a cotizat 15 ani primește automat 1.281 de lei.

Să presupunem că, după aplicarea formulei, pensia unui român este de 800 de lei. Dacă îndeplinește condițiile pentru indemnizația socială, statul completează diferența de 481 de lei, astfel încât venitul să ajungă la 1.281 de lei. Dacă pensia calculată este de 1.100 lei, completarea ar fi de 181 de lei. În schimb, dacă pensia rezultată este de 1.500 de lei, nu mai este necesară această completare.

De ce doi români cu 15 ani munciți pot avea pensii diferite

Vechimea este numai o parte a ecuației. Un angajat care a lucrat 15 ani pe salariul minim și unul care a lucrat aceeași perioadă pe un salariu mult peste medie au achitat contribuții foarte diferite și, implicit, au acumulat punctaje diferite.