Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu
Un român care a contribuit timp de 15 ani la sistemul public îndeplinește una dintre condițiile esențiale pentru a obține pensie pentru limită de vârstă. Asta nu înseamnă însă că va primi automat o anumită sumă și nici că se poate pensiona imediat după ce a acumulat cei 15 ani. Pensia depinde de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile, iar dreptul se deschide numai după îndeplinirea și a condiției privind vârsta de pensionare.
Cum se calculează pensia după 15 ani
Actuala Lege nr. 360/2023 folosește o formulă relativ simplă la nivel general: numărul total de puncte acumulate de persoana respectivă se înmulțește cu valoarea punctului de referință. CNPP explică faptul că valoarea punctului de referință a fost stabilită inițial la 81 de lei.
Punctajul acumulat depinde însă de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile. Simplificat, dacă o persoană a câștigat în fiecare an exact salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ea acumulează aproximativ un punct pe an. În 15 ani ar rezulta, orientativ, 15 puncte. La un VPR de 81 de lei, calculul ar fi: 15 puncte × 81 de lei = 1.215 lei.
Dacă persoana a câștigat, în medie, numai jumătate din salariul mediu luat ca reper, ar acumula aproximativ 0,5 puncte pe an. În 15 ani ar ajunge la circa 7,5 puncte, ceea ce ar însemna 7,5 × 81 = aproximativ 608 lei.
La polul opus, dacă venitul pentru care s-au plătit contribuțiile ar fi fost în permanență cu 50% peste salariul mediu, calculul simplificat ar însemna aproximativ 1,5 puncte anual, adică 22,5 puncte în 15 ani. Pensia rezultată ar fi de aproximativ 1.823 de lei.
Acestea sunt exemple teoretice, pentru că în calculul real contează veniturile și indicatorii aferenți fiecărei luni și fiecărui an de activitate.
Ce se întâmplă dacă rezultă o pensie de numai 600 sau 800 de lei
Aici intervine ceea ce românii numesc în mod obișnuit „pensia minimă”. În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei, valoare menținută la același nivel din 2024. Aceasta nu reprezintă însă o pensie distinctă și nici nu înseamnă că orice persoană care a cotizat 15 ani primește automat 1.281 de lei.
Să presupunem că, după aplicarea formulei, pensia unui român este de 800 de lei. Dacă îndeplinește condițiile pentru indemnizația socială, statul completează diferența de 481 de lei, astfel încât venitul să ajungă la 1.281 de lei. Dacă pensia calculată este de 1.100 lei, completarea ar fi de 181 de lei. În schimb, dacă pensia rezultată este de 1.500 de lei, nu mai este necesară această completare.
De ce doi români cu 15 ani munciți pot avea pensii diferite
Vechimea este numai o parte a ecuației. Un angajat care a lucrat 15 ani pe salariul minim și unul care a lucrat aceeași perioadă pe un salariu mult peste medie au achitat contribuții foarte diferite și, implicit, au acumulat punctaje diferite.
De aceea, primul poate avea o pensie calculată sub pragul indemnizației sociale și să beneficieze, dacă întrunește condițiile, de completarea până la 1.281 de lei, în timp ce al doilea poate ajunge direct la o pensie de 1.500, 1.800 de lei sau chiar mai mult.
Mai există o diferență importantă: o persoană cu numai 15 ani de contribuții nu primește puncte de stabilitate. Acestea sunt acordate pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani, astfel că avantajul apare în cazul carierelor mai lungi.
Cei 15 ani nu înseamnă că te poți pensiona imediat
Legea stabilește un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Separat trebuie îndeplinită condiția de vârstă. Vârsta standard prevăzută de lege este de 65 de ani, atingerea acesteia făcându-se gradual, conform anexei nr. 5 a Legii pensiilor.
Este importantă și diferența dintre stagiul total și cel contributiv. Stagiul total poate cuprinde perioade contributive, perioade asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute de lege. Pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă trebuie însă verificat stagiul minim contributiv. CNPP oferă chiar exemplul unei persoane cu 16 ani de stagiu total, dar numai 12 ani luați în considerare pentru această condiție, a cărei cerere este respinsă deoarece nu atinge pragul minim de 15 ani.
Prin urmare, 15 ani reprezintă pragul minim pentru accesul la pensia pentru limită de vârstă, nu o garanție a unui anumit cuantum. Cât primește efectiv fiecare român depinde în primul rând de punctele acumulate din contribuțiile plătite de-a lungul celor 15 ani și de eventualul drept la indemnizația socială.