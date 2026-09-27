Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați

Numărul total de puncte cuprinde, în principal, punctele obținute în funcție de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile sociale, la care se pot adăuga punctele de stabilitate acordate persoanelor cu stagii contributive mai lungi. Pentru anii contributivi 26-30 se acordă câte 0,50 puncte de stabilitate pe an, pentru anii 31-35 câte 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv care depășește 35 de ani se acordă câte un punct întreg.

Tocmai această ultimă regulă face ca anii lucrați după pragul de 35 de ani să cântărească mai mult în calculul pensiei. Numai din punctele de stabilitate, cinci ani contributivi suplimentari, de la 35 la 40 de ani, ar aduce: 5 ani × 1 punct × 81 lei = 405 lei în plus la pensia lunară.

Cei 405 lei nu reprezintă însă întreaga diferență. Peste această sumă se adaugă efectul punctelor contributive obținute din salariul pentru care s-a plătit CAS în cei cinci ani.

Cât poate valora un an de muncă după 35 de ani

Pentru a înțelege mai ușor mecanismul, putem lua ca reper câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, de 9.192 de lei.

Într-un exemplu simplificat, dacă o persoană are un venit brut de 9.192 de lei pe lună, aceasta ar acumula aproximativ un punct contributiv pentru un an întreg. Dacă persoana a depășit deja 35 de ani contributivi, pentru același an se adaugă și un punct de stabilitate. Astfel, calculul orientativ devine: 1 punct contributiv + 1 punct de stabilitate = 2 puncte.

La un VPR de 81 de lei, un asemenea an ar putea însemna aproximativ: 2 × 81 lei = 162 de lei în plus la pensia lunară. Dacă situația se repetă timp de cinci ani, diferența ar ajunge, orientativ, la aproximativ 810 lei pe lună.

Ce se întâmplă la un salariu de 6.000 de lei brut

Pentru o persoană cu un venit brut constant de 6.000 de lei, calculul simplificat arată astfel: 6.000 ÷ 9.192 = aproximativ 0,653 puncte. După 35 de ani contributivi se adaugă un punct de stabilitate, ceea ce înseamnă aproximativ 1,653 puncte pentru anul respectiv. 1,653 × 81 lei = aproximativ 134 de lei.