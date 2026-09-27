Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați
Pentru mulți români care se apropie de vârsta pensionării apare aceeași întrebare: merită să mai rămână câțiva ani în câmpul muncii sau avantajul financiar este prea mic pentru a conta? Calculele arată că cinci ani suplimentari de stagiu contributiv pot însemna câteva sute de lei în plus la pensie în fiecare lună. Diferența nu vine doar din contribuțiile plătite în această perioadă, ci și din punctele de stabilitate prevăzute de Legea 360/2023.
Cum se calculează pensia în 2026
Potrivit Legii 360/2023, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință, cunoscută drept VPR. În 2026, VPR este menținut la 81 de lei.
Numărul total de puncte cuprinde, în principal, punctele obținute în funcție de veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile sociale, la care se pot adăuga punctele de stabilitate acordate persoanelor cu stagii contributive mai lungi. Pentru anii contributivi 26-30 se acordă câte 0,50 puncte de stabilitate pe an, pentru anii 31-35 câte 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv care depășește 35 de ani se acordă câte un punct întreg.
Tocmai această ultimă regulă face ca anii lucrați după pragul de 35 de ani să cântărească mai mult în calculul pensiei. Numai din punctele de stabilitate, cinci ani contributivi suplimentari, de la 35 la 40 de ani, ar aduce: 5 ani × 1 punct × 81 lei = 405 lei în plus la pensia lunară.
Cei 405 lei nu reprezintă însă întreaga diferență. Peste această sumă se adaugă efectul punctelor contributive obținute din salariul pentru care s-a plătit CAS în cei cinci ani.
Cât poate valora un an de muncă după 35 de ani
Pentru a înțelege mai ușor mecanismul, putem lua ca reper câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, de 9.192 de lei.
Într-un exemplu simplificat, dacă o persoană are un venit brut de 9.192 de lei pe lună, aceasta ar acumula aproximativ un punct contributiv pentru un an întreg. Dacă persoana a depășit deja 35 de ani contributivi, pentru același an se adaugă și un punct de stabilitate. Astfel, calculul orientativ devine: 1 punct contributiv + 1 punct de stabilitate = 2 puncte.
La un VPR de 81 de lei, un asemenea an ar putea însemna aproximativ: 2 × 81 lei = 162 de lei în plus la pensia lunară. Dacă situația se repetă timp de cinci ani, diferența ar ajunge, orientativ, la aproximativ 810 lei pe lună.
Ce se întâmplă la un salariu de 6.000 de lei brut
Pentru o persoană cu un venit brut constant de 6.000 de lei, calculul simplificat arată astfel: 6.000 ÷ 9.192 = aproximativ 0,653 puncte. După 35 de ani contributivi se adaugă un punct de stabilitate, ceea ce înseamnă aproximativ 1,653 puncte pentru anul respectiv. 1,653 × 81 lei = aproximativ 134 de lei.
Prin urmare, cinci ani suplimentari în aceleași condiții ar putea aduce aproximativ 669 de lei în plus la pensia lunară.
Dar dacă persoana lucrează pe salariul minim?
Putem face același exercițiu și pentru un salariu brut de 4.325 de lei. Calculul orientativ este: 4.325 ÷ 9.192 = aproximativ 0,47 puncte.
Adăugând punctul de stabilitate, ajungem la aproximativ 1,47 puncte pentru un an contributiv suplimentar după pragul de 35 de ani. 1,47 × 81 lei = aproximativ 119 lei. Cinci ani lucrați în aceste condiții ar putea însemna, așadar, aproximativ 596 de lei în plus la pensie în fiecare lună.
La 12.000 de lei brut, diferența se apropie de 1.000 de lei
Cu cât venitul pentru care se plătește CAS este mai mare, cu atât crește și punctajul contributiv. La un salariu brut de 12.000 de lei, calculul simplificat conduce la aproximativ 1,305 puncte contributive într-un an. După adăugarea punctului de stabilitate, rezultă aproximativ 2,305 puncte. 2,305 × 81 lei = aproximativ 187 de lei pe lună.
După cinci asemenea ani, diferența ar putea ajunge la aproximativ 934 de lei lunar.
Astfel, în scenariile prezentate, diferența dintre 35 și 40 de ani contributivi ar putea fi de aproximativ 596 de lei pe lună pentru un venit brut de 4.325 de lei, 669 de lei la 6.000 de lei brut, 810 lei la 9.192 de lei și 934 de lei pentru un venit brut de 12.000 de lei.
De ce anii de după 35 de ani contributivi cântăresc mai mult
Mecanismul este relativ simplu. Pentru fiecare an de activitate se acumulează puncte în funcție de venitul pentru care este plătit CAS. După depășirea pragului de 35 de ani contributivi apare însă și punctul de stabilitate, care, la un VPR de 81 de lei, valorează 81 de lei în calculul cuantumului lunar al pensiei.
Există însă o precizare importantă pentru cei care se întreabă dacă este mai avantajos să se pensioneze și apoi să continue să lucreze sau să își prelungească efectiv stagiul înainte de pensionare. Cele două situații nu produc automat același rezultat. Potrivit regulilor actuale, punctele de stabilitate sunt legate de stagiul contributiv realizat în condițiile prevăzute de lege, iar perioadele în care o persoană cumulează pensia cu venituri pentru care datorează contribuții nu trebuie confundate cu anii suplimentari lucrați înainte de pensionare.
Prin urmare, simplul fapt că un pensionar continuă să lucreze încă cinci ani nu înseamnă automat că va primi cei 405 lei corespunzători celor cinci puncte de stabilitate.
Calculele prezentate sunt orientative și presupun venituri constante. Pensia efectivă depinde de veniturile și contribuțiile înregistrate pentru fiecare perioadă și de regulile aplicabile la momentul stabilirii sau recalculării drepturilor.
Din punct de vedere strict al formulei de calcul, diferența dintre 35 și 40 de ani contributivi poate fi însă importantă. Cei cinci ani suplimentari pot aduce atât punctele rezultate din contribuțiile aferente salariului, cât și, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, câte un punct de stabilitate pentru fiecare an care depășește pragul de 35 de ani.