Ce reducere au pensionarii la transport în 2026. Câte călătorii pot face și ce se întâmplă cu taloanele nefolosite

Pentru tren, CNPP indică serviciile Regio și InterRegio fără regim de rezervare, la clasa a II-a. Taloanele pot fi folosite și pentru transportul cu mijloace auto sau cu nave de călători, în condițiile prevăzute pentru fiecare tip de transport. Dacă pensionarul are dreptul, în temeiul altei legi, la călătorii gratuite, CNPP precizează că trebuie să opteze între acea facilitate și cele șase călătorii reduse.

Când ajung taloanele la pensionari

Taloanele nu au o valoare fixă în lei. Fiecare cupon permite cumpărarea unui bilet cu reducerea prevăzută de lege, astfel că suma economisită depinde de tariful călătoriei alese. La emiterea biletului, transportatorul detașează cuponul corespunzător; talonul și documentele de identitate trebuie păstrate pentru verificarea dreptului la reducere.

CNPP arată că taloanele valabile pentru anul următor sunt trimise, de principiu, în decembrie, împreună cu talonul de pensie. Pensionarii care intră în plată în cursul anului le primesc odată cu prima plată a pensiei din anul respectiv, potrivit informațiilor instituției. Nu este vorba despre o cerere pe care beneficiarul trebuie să o depună anual pentru cele șase cupoane.

Dacă nu ai folosit toate cupoanele, verifică anul pentru care a fost emis talonul înainte de a planifica o călătorie. Taloanele speciale sunt emise pentru fiecare an calendaristic. Un cupon rămas dintr-un an anterior nu trebuie confundat cu unul dintre cupoanele distribuite pentru anul în curs, chiar dacă arată asemănător.

Cupon nefolosit sau bilet anulat. Care este diferența?

Pentru un cupon care nu a fost folosit la cumpărarea unui bilet, pensionarul nu primește contravaloarea lui în numerar. Îl poate utiliza pentru o călătorie eligibilă în perioada de valabilitate a talonului. Această distincție contează deoarece reducerea de 50% este o facilitate de transport, nu un ajutor financiar cu sumă prestabilită.

Situația este diferită dacă pensionarul a cumpărat deja un bilet redus și renunță la călătorie. Normele de aplicare a Legii nr. 147/2000 prevăd posibilitatea de a cere restituirea contravalorii biletului la unitatea care l-a emis. Dacă restituirea este solicitată înainte de încheierea situației lunare, normele prevăd și restituirea cuponului-talon. Pentru o călătorie concretă trebuie respectate și condițiile de anulare ale transportatorului.

Așadar, înainte să renunți la un drum pentru care ai cumpărat bilet, contactează emitentul și verifică termenul în care poți cere restituirea. Păstrează biletul și talonul din care a fost detașat cuponul. Dacă nu ai cumpărat încă biletul, cuponul rămas disponibil poate fi folosit pentru o altă călătorie în anul pentru care a fost emis.