Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de ani de la plecarea de la Cotroceni
Emil Constantinescu a avut o apariție publică rară la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România cu prilejul celei de-a 77-a aniversări a fondării Republicii Populare Chineze. Ajuns la 86 de ani, fostul șef al statului arată foarte bine și continuă să fie prezent la o serie de evenimente diplomatice și academice, la 26 de ani de la încheierea mandatului său de la Palatul Cotroceni.
Emil Constantinescu, apariție la recepția Ambasadei Chinei
Recepția a fost organizată pe 29 septembrie, iar la eveniment au participat peste 600 de persoane, între care reprezentanți ai instituțiilor românești, membri ai corpului diplomatic, personalități din mediul academic și economic, precum și reprezentanți ai comunității chineze din România.
Printre oficialii prezenți s-au numărat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, Ana-Cristina Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, precum și vicepreședinții Camerei Deputaților Gianina Șerban și Adrian-Felician Cozma. Ambasadorul Chen Feng a susținut un discurs dedicat relațiilor dintre cele două țări și perspectivelor cooperării bilaterale.
Prezența lui Emil Constantinescu la un asemenea eveniment nu este una surprinzătoare. Fostul președinte are o relație îndelungată cu mediul diplomatic și academic chinez, care datează inclusiv din perioada în care conducea România. În timpul mandatului său, între 1996 și 2000, Constantinescu a efectuat o vizită oficială în China. Ulterior, el a relatat inclusiv despre sprijinul financiar acordat atunci de China printr-un depozit la BNR, într-un moment economic dificil pentru România.
Cum arată Emil Constantinescu la 86 de ani
La 26 de ani de la plecarea de la Palatul Cotroceni, Emil Constantinescu își păstrează o prezență elegantă și o imagine foarte bună pentru vârsta sa. Fostul șef de stat pare să acorde în continuare atenție sănătății și modului în care se prezintă în public.
Deși s-a retras de mult timp din prim-planul politicii, Constantinescu nu a renunțat la activitatea academică. Cariera sa a fost, de altfel, strâns legată de Universitatea din București: a fost asistent, lector, conferențiar și profesor de mineralogie, iar între 1992 și 1996 a ocupat funcția de rector al universității. În prezent este președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.
Ce pensie ar putea avea Emil Constantinescu în 2026
În privința pensiei lui Emil Constantinescu, cele mai clare date publice disponibile sunt mai vechi. În 2022, fostul președinte ar fi încasat o pensie de aproximativ 5.000 de lei pe lună, aferentă carierei sale profesionale și universitare. La aceasta se adăuga indemnizația acordată persoanelor care au ocupat funcția de șef al statului.
Pornind de la pensia de aproximativ 5.000 de lei din 2022, se poate face un calcul orientativ pentru a vedea la ce nivel ar fi putut ajunge aceasta în prezent. Pensiile din sistemul public au fost majorate cu 12,5% în ianuarie 2023, iar în ianuarie 2024 punctul de pensie a crescut cu încă 13,8%.
Aplicate strict matematic unei pensii de 5.000 de lei din 2022, cele două majorări duc suma la aproximativ 6.400 de lei pe lună: 5.000 de lei × 1,125 = 5.625 de lei, iar 5.625 × 1,138 = aproximativ 6.401 lei. Din septembrie 2024 a intrat însă în vigoare noua formulă de calcul prevăzută de Legea pensiilor, astfel că suma exactă depinde și de rezultatul recalculării individuale.
În lipsa deciziei de pensie a lui Emil Constantinescu, valoarea exactă pe care fostul președinte o primește în 2026 nu poate fi stabilită doar din informațiile publice. O estimare realizată exclusiv pe baza sumei cunoscute din 2022 și a majorărilor generale ulterioare plasează însă pensia contributivă în jurul valorii de 6.400 de lei lunar.
La pensie se adaugă indemnizația de fost președinte
Pensia nu reprezintă însă singurul venit de acest tip al lui Emil Constantinescu. Legea nr. 406/2001 stabilește că persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de o indemnizație lunară egală cu 75% din indemnizația acordată președintelui României în exercițiu. Legea permite cumularea acestui drept cu pensia și cu veniturile obținute din activități profesionale.
Dacă luăm ca reper pentru 2026 o indemnizație lunară brută a președintelui României cuprinsă între 25.297 și 26.527 de lei, calculul este simplu. În primul scenariu, 75% din 25.297 de lei înseamnă aproximativ 18.973 de lei brut pe lună. În al doilea scenariu, 75% din 26.527 de lei înseamnă aproximativ 19.895 de lei brut pe lună.
Astfel, indemnizația de fost șef al statului la care are dreptul Emil Constantinescu poate fi estimată, pe baza acestor valori de referință, la aproximativ 19.000–19.900 de lei brut lunar. Este important de precizat că aceasta este distinctă de pensia contributivă.
Dacă adunăm orientativ pensia estimată la circa 6.400 de lei și indemnizația brută de fost președinte de aproximativ 18.973–19.895 de lei, rezultă venituri cumulate de aproximativ 25.400–26.300 de lei pe lună. Comparația este însă una orientativă, deoarece pune alături pensia estimată și o indemnizație exprimată în valoare brută; nu reprezintă suma netă care îi intră lunar în cont.
Pe lângă indemnizație, legea le acordă foștilor șefi de stat și alte drepturi, printre care folosința unei locuințe de protocol și a unui cabinet de lucru, precum și pază, protecție și folosirea gratuită a unui autoturism.
Viorica Dăncilă, prezentă și ea la eveniment
La recepția organizată de Ambasada Chinei a fost prezentă și Viorica Dăncilă. Fostul premier a ales pentru această ocazie o rochie elegantă, de culoare roșie, și coafura cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul anilor, cu părul prins într-un coc la spate.
Prezența sa este legată și de activitatea pe care o desfășoară în prezent. Din 2025, Viorica Dăncilă este președinte și director general al Casei Româno-Chineze, organizație care promovează dialogul și cooperarea dintre România și China.
Atât Dăncilă, cât și Constantinescu au participat în ultimii ani la evenimente dedicate relațiilor româno-chineze, însă din poziții diferite. Pentru Emil Constantinescu, astfel de apariții reprezintă în principal continuarea unei activități diplomatice și academice începute cu mult timp în urmă, inclusiv în perioada în care ocupa cea mai înaltă funcție în stat.