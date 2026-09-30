Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de ani de la plecarea de la Cotroceni

Printre oficialii prezenți s-au numărat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, Ana-Cristina Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, precum și vicepreședinții Camerei Deputaților Gianina Șerban și Adrian-Felician Cozma. Ambasadorul Chen Feng a susținut un discurs dedicat relațiilor dintre cele două țări și perspectivelor cooperării bilaterale.

Prezența lui Emil Constantinescu la un asemenea eveniment nu este una surprinzătoare. Fostul președinte are o relație îndelungată cu mediul diplomatic și academic chinez, care datează inclusiv din perioada în care conducea România. În timpul mandatului său, între 1996 și 2000, Constantinescu a efectuat o vizită oficială în China. Ulterior, el a relatat inclusiv despre sprijinul financiar acordat atunci de China printr-un depozit la BNR, într-un moment economic dificil pentru România.

Cum arată Emil Constantinescu la 86 de ani

La 26 de ani de la plecarea de la Palatul Cotroceni, Emil Constantinescu își păstrează o prezență elegantă și o imagine foarte bună pentru vârsta sa. Fostul șef de stat pare să acorde în continuare atenție sănătății și modului în care se prezintă în public.

Deși s-a retras de mult timp din prim-planul politicii, Constantinescu nu a renunțat la activitatea academică. Cariera sa a fost, de altfel, strâns legată de Universitatea din București: a fost asistent, lector, conferențiar și profesor de mineralogie, iar între 1992 și 1996 a ocupat funcția de rector al universității. În prezent este președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Ce pensie ar putea avea Emil Constantinescu în 2026

În privința pensiei lui Emil Constantinescu, cele mai clare date publice disponibile sunt mai vechi. În 2022, fostul președinte ar fi încasat o pensie de aproximativ 5.000 de lei pe lună, aferentă carierei sale profesionale și universitare. La aceasta se adăuga indemnizația acordată persoanelor care au ocupat funcția de șef al statului.

Pornind de la pensia de aproximativ 5.000 de lei din 2022, se poate face un calcul orientativ pentru a vedea la ce nivel ar fi putut ajunge aceasta în prezent. Pensiile din sistemul public au fost majorate cu 12,5% în ianuarie 2023, iar în ianuarie 2024 punctul de pensie a crescut cu încă 13,8%.

Aplicate strict matematic unei pensii de 5.000 de lei din 2022, cele două majorări duc suma la aproximativ 6.400 de lei pe lună: 5.000 de lei × 1,125 = 5.625 de lei, iar 5.625 × 1,138 = aproximativ 6.401 lei. Din septembrie 2024 a intrat însă în vigoare noua formulă de calcul prevăzută de Legea pensiilor, astfel că suma exactă depinde și de rezultatul recalculării individuale.