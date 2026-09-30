Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament. Ce se întâmplă cu pensiile, taxele și TVA și care sunt următorii pași

Siegfried Mureșan anunțase înaintea votului că, după discuțiile cu minoritățile și parlamentarii neafiliați, se baza pe aproximativ 200 de voturi. Chiar și această estimare îl lăsa la peste 30 de voturi distanță de majoritatea necesară. PSD și AUR anunțaseră că nu vor susține Cabinetul.

În timpul dezbaterilor, Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor să susțină noul executiv și a avertizat asupra continuării instabilității.

„Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteţi susţine că vă interesează ţara?”, a declarat liderul PNL în Parlament.

Ce se întâmplă acum

Respingerea Cabinetului Mureșan nu înseamnă că România rămâne fără Executiv de la o zi la alta. Guvernul interimar continuă să gestioneze treburile curente, însă nu are libertatea politică și juridică a unui Cabinet care a primit încrederea Parlamentului.

Mingea se întoarce acum la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan poate relua consultările cu partidele și poate desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.

Există însă și o diferență majoră față de precedentele negocieri: Cabinetul Mureșan este al doilea guvern respins prin votul Parlamentului, după Cabinetul propus de Adrian Veștea, care nu a primit votul de învestitură pe 22 iunie.

Înseamnă automat alegeri anticipate?

Nu. Este una dintre cele mai importante nuanțe ale actualei situații. Articolul 89 din Constituție stabilește că, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

În actuala criză, cele două condiții ajung să fie îndeplinite după respingerea Cabinetului Mureșan. Asta nu înseamnă însă că Parlamentul se dizolvă automat. Constituția îi oferă președintelui posibilitatea, nu îi impune obligația, de a declanșa procedura care poate conduce la alegeri anticipate.