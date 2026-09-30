Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament. Ce se întâmplă cu pensiile, taxele și TVA și care sunt următorii pași
Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. Cabinetul a primit miercuri 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru învestire, în condițiile în care avea nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile. Eșecul votului prelungește astfel criza politică și deschide o nouă etapă de negocieri, în timp ce măsurile anunțate de Mureșan, de la indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027 până la o eventuală reducere a TVA, rămân deocamdată doar în programul unui guvern care nu a primit încrederea Parlamentului.
De ce nu au fost suficiente voturile PNL, USR și UDMR
Matematica parlamentară a reprezentat principala problemă a Cabinetului Mureșan încă dinaintea votului. Cele trei partide care au susținut oficial formula guvernamentală aveau aproximativ 170 de mandate, în timp ce pragul pentru învestire era de 233.
Siegfried Mureșan anunțase înaintea votului că, după discuțiile cu minoritățile și parlamentarii neafiliați, se baza pe aproximativ 200 de voturi. Chiar și această estimare îl lăsa la peste 30 de voturi distanță de majoritatea necesară. PSD și AUR anunțaseră că nu vor susține Cabinetul.
În timpul dezbaterilor, Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor să susțină noul executiv și a avertizat asupra continuării instabilității.
„Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteţi susţine că vă interesează ţara?”, a declarat liderul PNL în Parlament.
Ce se întâmplă acum
Respingerea Cabinetului Mureșan nu înseamnă că România rămâne fără Executiv de la o zi la alta. Guvernul interimar continuă să gestioneze treburile curente, însă nu are libertatea politică și juridică a unui Cabinet care a primit încrederea Parlamentului.
Mingea se întoarce acum la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan poate relua consultările cu partidele și poate desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.
Există însă și o diferență majoră față de precedentele negocieri: Cabinetul Mureșan este al doilea guvern respins prin votul Parlamentului, după Cabinetul propus de Adrian Veștea, care nu a primit votul de învestitură pe 22 iunie.
Înseamnă automat alegeri anticipate?
Nu. Este una dintre cele mai importante nuanțe ale actualei situații. Articolul 89 din Constituție stabilește că, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.
În actuala criză, cele două condiții ajung să fie îndeplinite după respingerea Cabinetului Mureșan. Asta nu înseamnă însă că Parlamentul se dizolvă automat. Constituția îi oferă președintelui posibilitatea, nu îi impune obligația, de a declanșa procedura care poate conduce la alegeri anticipate.
O altă variantă este continuarea negocierilor și desemnarea unui nou premier care să încerce să construiască o majoritate de minimum 233 de voturi.
Promisiunile lui Mureșan nu intră în vigoare
Pentru români, există și o consecință foarte concretă. Măsurile anunțate de Siegfried Mureșan în programul său de guvernare nu devin automat politici ale statului, deoarece Cabinetul nu a primit votul necesar pentru a începe guvernarea. Mureșan promisese că nu vor fi introduse taxe și impozite noi și că va fi păstrată cota unică.
„De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală”, declara premierul desemnat în Parlament.
Prin urmare, revenirea TVA la 19% rămâne, deocamdată, doar o propunere din programul unui Cabinet care nu a fost învestit. Același lucru este valabil pentru promisiunea privind pensiile și alocațiile.
„Ştim că trebuie să indexăm pensiile şi alocaţiile şi vom face acest lucru în anul 2027”, a spus Mureșan.
O indexare în 2027 poate fi în continuare decisă de viitorul guvern, însă procentul și forma concretă vor depinde de executivul care va obține în cele din urmă susținerea Parlamentului și de bugetul disponibil.
De ce contează criza politică și pentru economie
Efectele nu se limitează la negocierile dintre partide. Prelungirea perioadei fără un guvern cu puteri depline poate complica luarea unor decizii importante privind bugetul, reformele și politica fiscală. Chiar Ilie Bolojan a invocat în Parlament riscul unei reacții negative a piețelor:
„Dacă respingeţi acest guvern şi vom fi penalizaţi de pieţe, veţi răspunde pentru asta?”.
Aceasta a fost poziția politică exprimată de liderul PNL, nu o certitudine privind reacția piețelor. Pentru populație, efectele economice depind de cât durează blocajul și de deciziile următorului executiv.
Următoarea decizie importantă se mută la Cotroceni
România intră astfel într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele poate încerca să găsească un alt candidat capabil să adune cele 233 de voturi sau poate lua în calcul dizolvarea Parlamentului, în condițiile prevăzute de Constituție.
Pentru români, concluzia imediată este mai simplă: programul Guvernului Mureșan nu intră în aplicare. Reducerea TVA la 19%, indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027, modificările fiscale și celelalte măsuri promise vor depinde de viitorul Cabinet și de majoritatea care va reuși, în cele din urmă, să se formeze în Parlament.