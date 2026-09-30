Primele dezvăluiri din avionul FlyDubai deviat în Arabia Saudită. Pasagerii au auzit țipete, iar aeronava a transmis semnal de urgență

Surse israeliene citate de Reuters au indicat că între cei doi piloți ar fi izbucnit o altercație fizică. Aeronava a transmis mai întâi codul general de urgență 7700, după care a apărut codul 7500, utilizat pentru a semnala o posibilă „interferență ilegală” la bordul unui avion. Ulterior, echipajul a transmis din nou codul general de urgență.

Acesta este și motivul pentru care, în primele momente, a existat suspiciunea unei tentative de deturnare. Autoritățile israeliene au transmis ulterior că incidentul ar fi fost provocat de confruntarea dintre piloți.

Presa israeliană a publicat informații potrivit cărora unul dintre piloți ar fi folosit un cuțit în timpul confruntării și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Aceste detalii nu au fost însă confirmate oficial în totalitate, iar ancheta trebuie să stabilească exact succesiunea evenimentelor.

Primele mărturii: „Am auzit țipete”

Primele mărturii venite de la rudele pasagerilor descriu momente extrem de tensionate. Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică, Miriam, se afla în avion, a declarat pentru Reuters că aceasta i-a povestit că a auzit țipete. Potrivit relatării transmise de mamă, fiica sa ar fi văzut un bărbat cu un cuțit, un pilot ajuns la podea și sânge în cabină.

„Am auzit țipete, era sânge peste tot”, a spus aceasta.

Imagini apărute ulterior în presa israeliană arată atmosfera de după incident, într-una dintre fotografii fiind observat și un pasager cu tricoul pătat de sânge.

FlyDubai nu a oferit până acum detalii despre natura confruntării. Compania a confirmat doar că zborul FZ1073 „a fost implicat într-un incident” și că aeronava a aterizat în siguranță.

Avionul a coborât violent

Datele de zbor arată cât de neobișnuită a fost situația. Potrivit Reuters, informațiile Flightradar24 indică o coborâre de aproape 14.000 de picioare într-un interval de aproximativ 30 de secunde într-o etapă a incidentului. Aeronava și-a continuat apoi zborul către Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.