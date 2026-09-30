Primele dezvăluiri din avionul FlyDubai deviat în Arabia Saudită. Pasagerii au auzit țipete, iar aeronava a transmis semnal de urgență
Momente de panică la bordul unui avion FlyDubai care zbura miercuri, 30 septembrie, din Dubai către Tel Aviv. Aeronava cu peste 100 de pasageri la bord a fost deviată spre Arabia Saudită după un incident violent în cabina de pilotaj și după transmiterea unor semnale de urgență. Avionul a aterizat în siguranță la Tabuk, iar compania a anunțat că toți pasagerii sunt în afara oricărui pericol. Detaliile exacte ale confruntării dintre piloți fac însă în continuare obiectul verificărilor autorităților.
Ce s-a întâmplat în cabina piloților
Zborul FZ1073 plecase din Dubai și urma să aterizeze pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. În timpul traversării regiunii, situația de la bord s-a schimbat brusc.
Surse israeliene citate de Reuters au indicat că între cei doi piloți ar fi izbucnit o altercație fizică. Aeronava a transmis mai întâi codul general de urgență 7700, după care a apărut codul 7500, utilizat pentru a semnala o posibilă „interferență ilegală” la bordul unui avion. Ulterior, echipajul a transmis din nou codul general de urgență.
Acesta este și motivul pentru care, în primele momente, a existat suspiciunea unei tentative de deturnare. Autoritățile israeliene au transmis ulterior că incidentul ar fi fost provocat de confruntarea dintre piloți.
Presa israeliană a publicat informații potrivit cărora unul dintre piloți ar fi folosit un cuțit în timpul confruntării și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Aceste detalii nu au fost însă confirmate oficial în totalitate, iar ancheta trebuie să stabilească exact succesiunea evenimentelor.
Primele mărturii: „Am auzit țipete”
Primele mărturii venite de la rudele pasagerilor descriu momente extrem de tensionate. Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică, Miriam, se afla în avion, a declarat pentru Reuters că aceasta i-a povestit că a auzit țipete. Potrivit relatării transmise de mamă, fiica sa ar fi văzut un bărbat cu un cuțit, un pilot ajuns la podea și sânge în cabină.
„Am auzit țipete, era sânge peste tot”, a spus aceasta.
Imagini apărute ulterior în presa israeliană arată atmosfera de după incident, într-una dintre fotografii fiind observat și un pasager cu tricoul pătat de sânge.
FlyDubai nu a oferit până acum detalii despre natura confruntării. Compania a confirmat doar că zborul FZ1073 „a fost implicat într-un incident” și că aeronava a aterizat în siguranță.
Avionul a coborât violent
Datele de zbor arată cât de neobișnuită a fost situația. Potrivit Reuters, informațiile Flightradar24 indică o coborâre de aproape 14.000 de picioare într-un interval de aproximativ 30 de secunde într-o etapă a incidentului. Aeronava și-a continuat apoi zborul către Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.
Flightradar24 confirmă succesiunea semnalelor de urgență: 7700, urmat de 7500 și apoi din nou 7700. Codul 7500 este deosebit de important deoarece este utilizat în aviație pentru a semnala o interferență ilegală cu aeronava, motiv pentru care incidentul a fost tratat inițial ca o posibilă deturnare.
Toți pasagerii au ajuns în siguranță
În ciuda incidentului grav, Boeingul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. FlyDubai a anunțat că toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați, iar echipele companiei colaborează cu autoritățile.
Și autoritățile israeliene au anunțat că situația este sub control. Israelul analizează soluțiile pentru transportarea pasagerilor din Arabia Saudită către destinația lor.
Ancheta urmează acum să stabilească ce a declanșat confruntarea din cabina de pilotaj, cine a inițiat atacul și de ce aeronava a transmis semnalul asociat unei posibile deturnări. Până la finalizarea verificărilor, relatările despre o tentativă deliberată de prăbușire a avionului sau despre identitatea exactă a agresorului trebuie tratate drept informații preliminare, nu concluzii oficiale.