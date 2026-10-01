Faptul că ajungi pe domeniul oficial ChatGPT.com nu mai înseamnă automat că tot ce vezi acolo este de încredere. Cercetătorii în securitate de la Huntress au descoperit o campanie în care atacatorii au creat versiuni personalizate de ChatGPT, numite Custom GPTs, pentru a convinge utilizatorii să ajungă pe o pagină malițioasă și, în cele din urmă, să își instaleze singuri un troian de acces la distanță, potrivit Dark Reading, care citează analiza publicată de Huntress. Campania a produs cel puțin 40 de incidente investigate de compania de securitate, dintre care două au fost confirmate ca pornind direct din Custom GPT-uri malițioase.

Capcana era cu atât mai convingătoare cu cât unul dintre GPT-uri se numea „Plus 5.6”, denumire care putea fi interpretată de un utilizator neatent drept un nou model oficial ChatGPT. În realitate, pagina indica faptul că instrumentul fusese realizat de un „community builder”. În unele cazuri, victimele nici măcar nu căutau ceva suspect: tastau „chatgpt” pe Google și ajungeau la GPT-ul malițios după ce apăsau pe un rezultat sponsorizat.

Cum începea atacul din interiorul ChatGPT

După ce utilizatorul trimitea orice mesaj către GPT-ul fals, acesta răspundea că serviciul ar avea probleme de disponibilitate și oferea două variante: trecerea la un abonament superior sau continuarea printr-un presupus „backup domain”. Linkul ducea către o pagină găzduită prin Google Sites, care imita o verificare Cloudflare CAPTCHA.

De aici începea mecanismul clasic ClickFix. Victima era convinsă că trebuie să execute manual o comandă în PowerShell pentru a rezolva problema sau pentru a trece de verificare. Exact această metodă a devenit tot mai populară în ultimii ani: în loc să încerce să exploateze direct calculatorul, atacatorii te conving să faci chiar tu pasul care pornește infectarea. Playtech a explicat anterior cum funcționează atacurile ClickFix și de ce pot trece mai ușor de unele sisteme clasice de protecție.

Odată executate instrucțiunile, sistemul descărca un installer malițios și pornea un lanț de infectare format din mai multe etape. Atacatorii foloseau inclusiv aplicații legitime semnate digital, printre care un program Canon, pentru a încărca componente malițioase prin tehnici de DLL sideloading. O versiune ulterioară a campaniei a schimbat aplicația folosită, dar cercetătorii Huntress spun că troianul final era același.

Ce putea face RAT-ul după infectarea calculatorului

Ținta finală era instalarea unui Remote Access Trojan, prescurtat RAT, adică un program care le poate oferi atacatorilor acces persistent și extins la calculatorul victimei. Huntress a constatat că, după infectare, sistemele compromise primeau frecvent și alte componente malware concepute pentru furtul informațiilor din browser și pentru cartografierea dispozitivului.

Capabilitățile descrise de cercetători sunt serioase. RAT-ul putea permite sesiuni de desktop la distanță ascunse, căutarea fișierelor existente pe calculator, crearea unor conturi noi și instalarea altor programe malițioase. Huntress spune că malware-ul avea și funcții care puteau permite accesul la cameră și microfon. Cu alte cuvinte, infectarea nu se limita la un simplu pop-up enervant, ci putea oferi atacatorilor o bază pentru furt de date, spionaj sau compromiterea altor sisteme dintr-o rețea.

Este o evoluție a unui tip de atac despre care Playtech a avertizat deja în mai multe rânduri. Recent, un caz similar a implicat contul oficial HBO Max de pe Reddit și reclame malițioase bazate pe ClickFix, iar alte campanii au folosit inclusiv teste CAPTCHA false pentru a distribui malware. Elementul comun este încrederea: utilizatorul vede un brand cunoscut, o pagină familiară sau o instrucțiune aparent tehnică și este convins să execute singur codul malițios.

Domeniul oficial nu mai este suficient ca semn de siguranță

Partea neobișnuită a acestei campanii este că primele etape folosesc servicii complet legitime. Victima poate ajunge pe domeniul real ChatGPT.com, apoi pe Google Sites. Tocmai de aceea, Jonathan Semon, analist principal la Huntress, spune că verificarea domeniului nu mai este suficientă în asemenea situații. Trebuie verificat și ce îți cere efectiv pagina să faci.

Regula practică este simplă: dacă un chatbot, un site de suport, un CAPTCHA sau o pagină de „verificare” îți cere să deschizi PowerShell, Command Prompt sau Terminal și să lipești o comandă pentru a demonstra că ești om ori pentru a repara o eroare, nu continua. Un serviciu legitim nu are nevoie să te pună să execuți astfel de comenzi pentru o verificare CAPTCHA. Același tipar a fost întâlnit și în campanii despre care Playtech a scris anterior, inclusiv în cazul hackerilor care folosesc AI în atacuri ClickFix.

Huntress a raportat primul GPT malițios către OpenAI, iar acesta a fost eliminat până pe 25 septembrie. Două zile mai târziu, cercetătorii au descoperit însă un alt Custom GPT asociat aceleiași campanii. Cazul arată cât de repede se adaptează atacatorii și, mai ales, cât de eficient poate deveni un atac atunci când nu mai începe pe un domeniu obscur, ci chiar în interiorul unor platforme în care milioane de oameni au deja încredere.