Tot mai mulți pensionari preferă vacanțele în locul moștenirii pentru copii. Ce este fenomenul „SKI”

Schimbarea de mentalitate pune în discuție o idee prezentă de mult timp în societate, potrivit căreia părinții ar trebui să facă sacrificii personale pentru a le lăsa copiilor o bază financiară cât mai solidă. Pentru unii pensionari, anii de după retragerea din activitate reprezintă însă perioada în care vor să se bucure de banii pe care i-au strâns.

Sarah Moorhouse își cheltuiește economiile pentru călătorii

Sarah Moorhouse, fostă administratoare școlară în vârstă de 64 de ani din Yorkshire Dales, este unul dintre exemplele prezentate în legătură cu acest fenomen. Împreună cu soțul ei, Geoff, femeia pleacă în vacanță de patru sau cinci ori pe an și cheltuiește sute de lire sterline la fiecare ieșire.

Cei doi au vândut recent o mașină de colecție pentru a cumpăra un model decapotabil mai modern și mai sportiv, Mazda MX-5. Pentru Sarah, decizia este legată de dorința de a se bucura de timpul pe care îl are la dispoziție.

„Sunt de vârsta la care merg la înmormântările prietenilor și cunoștințelor și cred că trebuie doar să-ți trăiești viața și să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios”, a declarat Sarah.

Fiica ei adultă, Poppy, susține alegerea părinților și spune că preferă să îi vadă călătorind și bucurându-se de viață. Ea respinge ideea că un copil ar trebui să aibă o pretenție financiară asupra banilor strânși de părinți.

O altă pensionară cheltuiește peste 10.000 de lire pe an pentru călătorii

Karen Green, o britanică în vârstă de 60 de ani care locuiește de mai bine de zece ani în sudul Franței, are o abordare similară. Femeia spune deschis că nu intenționează să păstreze o sumă importantă pentru o eventuală moștenire.

„Am fost destul de explicită în a spune că este puțin probabil să las o moștenire, pentru că anticipez că o să cheltuiesc toți banii”, a transmis Karen Green.

Ea cheltuiește anual peste 10.000 de lire sterline pentru călătorii. Printre activitățile sale se numără participarea la tabere de yoga în Maroc și organizarea unor circuite turistice în Vietnam și Laos.

Pentru a-și susține acest stil de viață, Karen își completează pensia privată prin activități de consultanță cu jumătate de normă. În plus, obține venituri din închirierea unei proprietăți.