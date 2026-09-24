Tot mai mulți pensionari preferă vacanțele în locul moștenirii pentru copii. Ce este fenomenul „SKI”
Tot mai mulți pensionari aleg să își folosească economiile pentru a se bucura de anii de după retragerea din activitate, în loc să păstreze banii cu scopul de a-i lăsa moștenire copiilor. Fenomenul, cunoscut sub denumirea „SKI”, de la expresia engleză „Spending the Kids’ Inheritance”, câștigă popularitate în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, relatează BBC.
Ce înseamnă fenomenul „SKI”
„Spending the Kids’ Inheritance”, prescurtat SKI, descrie alegerea unor părinți de a cheltui economiile acumulate de-a lungul vieții pentru propriile nevoi și plăceri. Vacanțele, obiectele dorite și experiențele personale ajung astfel să fie prioritare în fața ideii de a păstra cât mai mulți bani pentru următoarea generație.
Schimbarea de mentalitate pune în discuție o idee prezentă de mult timp în societate, potrivit căreia părinții ar trebui să facă sacrificii personale pentru a le lăsa copiilor o bază financiară cât mai solidă. Pentru unii pensionari, anii de după retragerea din activitate reprezintă însă perioada în care vor să se bucure de banii pe care i-au strâns.
Sarah Moorhouse își cheltuiește economiile pentru călătorii
Sarah Moorhouse, fostă administratoare școlară în vârstă de 64 de ani din Yorkshire Dales, este unul dintre exemplele prezentate în legătură cu acest fenomen. Împreună cu soțul ei, Geoff, femeia pleacă în vacanță de patru sau cinci ori pe an și cheltuiește sute de lire sterline la fiecare ieșire.
Cei doi au vândut recent o mașină de colecție pentru a cumpăra un model decapotabil mai modern și mai sportiv, Mazda MX-5. Pentru Sarah, decizia este legată de dorința de a se bucura de timpul pe care îl are la dispoziție.
„Sunt de vârsta la care merg la înmormântările prietenilor și cunoștințelor și cred că trebuie doar să-ți trăiești viața și să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios”, a declarat Sarah.
Fiica ei adultă, Poppy, susține alegerea părinților și spune că preferă să îi vadă călătorind și bucurându-se de viață. Ea respinge ideea că un copil ar trebui să aibă o pretenție financiară asupra banilor strânși de părinți.
O altă pensionară cheltuiește peste 10.000 de lire pe an pentru călătorii
Karen Green, o britanică în vârstă de 60 de ani care locuiește de mai bine de zece ani în sudul Franței, are o abordare similară. Femeia spune deschis că nu intenționează să păstreze o sumă importantă pentru o eventuală moștenire.
„Am fost destul de explicită în a spune că este puțin probabil să las o moștenire, pentru că anticipez că o să cheltuiesc toți banii”, a transmis Karen Green.
Ea cheltuiește anual peste 10.000 de lire sterline pentru călătorii. Printre activitățile sale se numără participarea la tabere de yoga în Maroc și organizarea unor circuite turistice în Vietnam și Laos.
Pentru a-și susține acest stil de viață, Karen își completează pensia privată prin activități de consultanță cu jumătate de normă. În plus, obține venituri din închirierea unei proprietăți.
Datele arată că atitudinea față de moștenire se schimbă
Fenomenul nu este prezentat doar prin poveștile unor pensionari, ci și prin date provenite din studii economice. Un raport Standard Life publicat în martie arată că 15% dintre părinții din Marea Britanie intenționează să pună propria stare de bine și distracția la pensie înaintea moștenirii lăsate copiilor.
În Statele Unite, datele Northwestern Mutual indică o schimbare în așteptările legate de moșteniri. Proporția americanilor care se așteaptă să primească o moștenire a scăzut de la 25% în 2024 la 20% în 2025.
Schimbarea este pusă și pe seama modului în care au evoluat sistemele de pensii. În trecut, schemele bazate pe ultimul salariu ofereau un venit fix pe durata vieții, în timp ce sistemele cu contribuții definite permit titularilor să gestioneze un fond acumulat și să retragă bani în funcție de propriile alegeri.
Nu toți pensionarii își permit să cheltuiască economiile
Fenomenul „SKI” nu reflectă situația tuturor persoanelor ajunse la pensie. Diferențele dintre veniturile pensionarilor sunt importante, iar există și persoane care trebuie să fie extrem de prudente cu banii disponibili.
În Marea Britanie și Statele Unite, aproximativ 15-16% dintre pensionari trăiesc în condiții de prudență financiară extremă sau la limita pragului de sărăcie. Pentru această categorie, ideea de a cheltui economiile pe vacanțe și obiecte dorite nu reprezintă aceeași realitate ca pentru pensionarii care au acumulat fonduri private consistente.
Datele privind veniturile pensionarilor din Marea Britanie arată, de asemenea, că situația financiară diferă semnificativ între categorii. Institute for Fiscal Studies a evidențiat diferențe importante între pensionarii cu venituri mai mari și cei cu resurse reduse.